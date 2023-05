Le projet de retour des chars Leopard 2 déclassés en Allemagne obtient le soutien de l’exécutif suisse

GENÈVE (AP) —

L’exécutif suisse a soutenu mercredi une proposition de mise hors service de 25 chars de combat Leopard 2 hors service que le gouvernement allemand souhaite rendre au fabricant allemand pour aider à combler les lacunes de l’arsenal de Berlin après avoir expédié ses propres chars à l’Ukraine.

Le Conseil fédéral, l’organe exécutif suisse composé de sept membres, a déclaré qu’il soutenait une proposition d’un comité parlementaire clé sur la politique de sécurité visant à mettre hors service les chars et à les réexporter vers l’Allemagne. La ministre de la Défense Viola Amherd devrait approuver le plan lors d’un discours à la chambre basse de la législature le mois prochain.

Une telle réexportation nécessiterait également le soutien de la chambre haute lors de sa session de septembre, et un feu vert ultérieur du ministre suisse de l’économie. Les chars ne seraient envoyés qu’à la condition qu’ils soient renvoyés au fabricant Rheinmetall – et qu’ils n’aillent pas en Ukraine.

L’invasion de l’Ukraine par la Russie a conduit la Suisse à se débattre avec son adhésion de longue date à la neutralité, mandatée par la Constitution, qui interdit notamment l’exportation d’armes ou de matériel de guerre de fabrication ou appartenant à la Suisse aux combattants dans des conflits actifs.

La Suisse, cependant, s’est alignée sur les sanctions de l’Union européenne visant les particuliers et les entreprises russes à la suite de l’invasion.

L’armée suisse utilise actuellement 134 chars Leopard-2 A4 WE rénovés et en détient 96 autres qui n’ont pas été rénovés et ont été mis sous cocon.

Les ministres allemands de l’économie et de la défense ont contacté les autorités suisses en février pour demander la revente des chars à Rheinmetall, ont déclaré des responsables suisses. Les ministres se sont engagés à garder les chars en Allemagne ou chez les partenaires de l’OTAN ou de l’UE pour compléter leurs arsenaux.

L’Allemagne a livré 18 de ses chars Leopard 2A6 à l’Ukraine.

The Associated Press