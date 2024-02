Le projet de restauration de la pyramide de Gizeh suscite la colère des archéologues – ARTnews.com

Photo par EMD/Images d’hier et d’aujourd’hui/Images du patrimoine via Getty Images

Un projet de restauration de l’une des pyramides de Gizeh est critiqué par les archéologues, qui le comparent au « redressement de la tour de Pise ».

Le projet, déjà en cours, vise à reconstruire l’enveloppe extérieure en granit des quatre côtés de la pyramide de Menkaourê et constitue un partenariat entre le gouvernement égyptien et des archéologues japonais. La façade est construite avec les blocs d’origine dispersés autour de la base de la pyramide. Selon l’équipe du projet, les blocs ont été délogés lors d’un tremblement de terre survenu au cours des mille dernières années.

Une vidéo publiée vendredi sur Facebook par Mostafa Waziri, secrétaire général du Conseil suprême des antiquitésmontre des ouvriers posant des blocs de granit à la base de la pyramide, située à côté du Grand Sphinx et des pyramides de Khafré et de Khéops.

La pyramide de Menkaourê, la plus petite des trois pyramides du complexe de Gizeh, comportait à l’origine 16 blocs de granit constituant son enveloppe extérieure, mais seuls sept survivent aujourd’hui.

“Il y a eu de nombreux projets au cours de l’histoire qui ont été surnommés” Projet du siècle “, mais, à mon avis, la tâche de restaurer le revêtement en granit de la pyramide de Menkaourê est tout aussi importante et cruciale”, déclare Waziri dans la vidéo. Il a qualifié le projet de « cadeau de l’Égypte au monde » qui permettra la « première visualisation complète » de la pyramide de Menkaourê à l’ère moderne.

La vidéo a cependant suscité la colère et les moqueries des experts.

“Impossible”, a déclaré l’égyptologue Monica Hanna, citée par le AFP. « Il ne manquait plus que d’ajouter du carrelage à la pyramide de Menkaourê ! Quand allons-nous arrêter l’absurdité dans la gestion du patrimoine égyptien ?

Elle a ajouté : « Tous les principes internationaux en matière de rénovation interdisent de telles interventions. »

D’autres commentateurs ont plaisanté en disant que l’équipe du projet devrait inclure du papier peint et un travail de peinture, ou ont demandé : « Quand le projet de redressement de la Tour de Pise sera-t-il planifié ? La tour penchée de Pise a été stabilisée pour la maintenir debout.

De plus en plus de critiques ont remis en question la sagesse d’un projet coûteux au cours du récent ralentissement économique égyptien. Selon le National, 32 milliards de dollars de remboursements de prêts sont dus cette année. La crise de la dette est aggravée par une inflation élevée et une forte baisse des échanges commerciaux via le canal de Suez, une source de revenus essentielle pour le gouvernement égyptien.

Dans une interview accordée à un média affilié à l’État, Waziri a cherché à apaiser les critiques à l’égard du projet, affirmant que sa première étape serait financée par le Japon.