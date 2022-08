Le projet de remplacement électrique du métro genevois débutera fin août – Shaw Local

Genève améliorera la fiabilité du service électrique en remplaçant les câbles souterrains des services publics dans quatre quartiers de la ville à partir de la fin du mois.

La Programme de remplacement électrique souterrain 2022-23 les domaines comprennent:

South Street (voies Gary et Sheila)

Chemin Hill et promenade Whitfield

Zone de Burgess Road (Sherman Avenue, West Street, Millbrook Court et Radnor Court)

Fabyan Parkway du centre de recyclage électronique du comté de Kane à l’entrée de Settler’s Hill

L’entrepreneur de la ville, Utility Dynamics, doit commencer les travaux le lundi 29 août sur South Street et le mardi 6 septembre sur Hill Road, si le temps le permet. La construction des deux zones restantes commencera plus tard cet automne.

Les équipes installeront des conduits à travers les servitudes des services publics et l’emprise publique au cours des prochains mois. Les transformateurs électriques, les socles et les lampadaires seront également remplacés. Cet hiver, l’entrepreneur dynamisera et raccordera les maisons aux nouveaux équipements. Des coupures de courant programmées seront nécessaires dans le cadre du projet.

La restauration finale du paysage commencera au printemps.

Une carte du projet et des informations supplémentaires sont disponibles sur www.geneva.il.us. Les questions peuvent être adressées à la responsable de la division électronique de la distribution, de la construction et de la maintenance Jennifer Hilkemann au 630-232-1503 ou jhilkemann@geneva.il.us.