Le projet de réconciliation progresse — mais pas assez vite pour beaucoup

Bien que le projet de réconciliation du Canada avec les peuples autochtones montre des signes de progrès, il progresse beaucoup plus lentement que beaucoup l’avaient espéré.

Lorsque la Commission de vérité et réconciliation a publié son rapport final en 2015, celui-ci comportait 94 appels à l’action demandant aux gouvernements de partout au Canada d’agir sur un large éventail d’initiatives de réconciliation.

Sept ans plus tard, seuls 10 % environ de ces appels ont reçu une réponse complète. CBC suit ces progrès pour les lecteurs avec son interactif Site internet Beyond 94 qui met régulièrement à jour le statut de chaque incitation à l’action.

Mais alors que le Canada célèbre maintenant sa deuxième Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, toutes les personnes impliquées – le ministre fédéral responsable des relations Couronne-Autochtones et les dirigeants autochtones eux-mêmes – disent qu’il est temps d’accélérer les choses.

“Il y a beaucoup de preuves dans tout le pays d’un travail incroyablement bon effectué à différents niveaux et dans divers secteurs de la société et c’est absolument une réponse positive à ce que nous avions espéré”, Marie Wilson, l’une des trois commissaires à la vérité et Commission de réconciliation, a déclaré à CBC News.

“Je pense que tout est trop lent et je pense que l’urgence de tout cela n’a pas suffisamment pris conscience de tout le monde.”

Wilson a dit qu’elle craignait que les personnes âgées autochtones ne vivent pas pour voir la réconciliation réalisée.

“L’âge des survivants est avancé et avancé”, a-t-elle déclaré. “Nous savons que chaque jour, nous perdons des survivants qui ne verront pas les avantages de certaines des plus grandes choses que nous espérions.”

Suivi des appels à l’action

Douglas Sinclair, cousin germain de l’ancien commissaire de vérité et réconciliation Murray Sinclair, est l’éditeur de Chien de garde autochtone un site Web indépendant qui suit également les progrès des 94 appels à l’action.

Son site Web indique que seulement 11 des appels à l’action ont été complétés (la CBC met ce nombre légèrement plus élevé, à 13). Il a déclaré que le projet de réconciliation n’est définitivement pas sur la bonne voie.

“Il se passe des choses positives, c’est sûr”, a-t-il déclaré à CBC News. “C’est juste que ces mesures positives sont compensées, à mon avis, par le nombre d’actions problématiques ou l’absence d’actions. Il y a donc certainement un long chemin à parcourir.”

Cindy Blackstock, directrice exécutive de la First Nations Child and Family Caring Society, affirme que la découverte de tombes anonymes dans d’anciens pensionnats a aidé à attirer l’attention du gouvernement sur les appels à l’action contenus dans le rapport de la CVR. (Olivia Stefanovitch/CBC)

Alors qu’Indigenous Watchdog et Beyond 94 affirment que le premier appel à l’action – qui exige des efforts pour réduire le nombre d’enfants autochtones en famille d’accueil – progresse, Sinclair a déclaré qu’il ne le faisait pas assez vite.

Il a souligné les données de recensement récemment publiées qui indiquaient que si les enfants autochtones ne représentaient que 7,7 % des enfants au Canada, ils représentaient 53,8 % des enfants en famille d’accueil en 2021 – un nombre presque inchangé par rapport à 2016.

Cindy Blackstock, directrice exécutive de la Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations du Canada, a déclaré que les gouvernements avaient à peine réussi à mettre en œuvre des appels à l’action au cours des six premières années suivant leur publication.

“Mais au cours de la semaine de pression publique de l’année dernière, le public est sorti après les tombes anonymes [discovery in Kamloops and elsewhere] plus d’appels à l’action de la CVR ont été mis en œuvre dans les six semaines qui ont suivi qu’au cours des six années précédentes », a-t-elle déclaré.

“Cette pression publique, cependant, a été distraite et elle doit revenir sur le point.”

Le ministre des Relations Couronne-Autochtones, Mark Miller, qui a appris la langue mohawk, prévient que même s’il a une idée de l’état d’avancement du projet de réconciliation, il appartient aux peuples autochtones de décider où en est vraiment cet effort.

“Je pense que les choses sont allées lentement”, a-t-il déclaré à CBC News. “Nous avons, en tant que gouvernement, établi un programme très, très ambitieux, et à juste titre, compte tenu de la nature du défi et de l’histoire qui le sous-tend avant le Canada.”

Ce programme ambitieux, a déclaré Miller, a vu des investissements historiques dans les communautés autochtones depuis la publication du rapport 2015 de la CVR. Il admet que ces investissements ne sont qu’une partie de ce qui est nécessaire.

“Cela ne signifie pas qu’il y a eu des erreurs. Il y en a eu. Et cela ne signifie pas non plus que nous avons toutes les réponses, et qu’il n’y a plus de travail à faire”, a-t-il déclaré.

Un défi multigénérationnel

Miller a déclaré que ce qui l’aide à rester optimiste, ce sont ses rencontres avec des survivants des pensionnats indiens – qui n’ont aucune raison de faire confiance aux gouvernements au Canada, mais qui espèrent que le changement, aussi lent soit-il, répondra à leurs attentes.

“Le travail que font les gouvernements est en train de prendre racine, mais pas pour eux, mais pour la prochaine génération et je pense que c’est quelque chose qui alimente mon travail”, a-t-il déclaré. “Cela me donne certainement de l’espoir en tant que ministre.”

Wilson a déclaré que lorsqu’elle a aidé à rédiger le rapport de la CVR, ils ont présenté la réconciliation comme un processus continu.

“Ce n’est pas comme s’il y avait une date de fin que nous avions en tête et allons-nous y arriver ou non”, a-t-elle déclaré.

Sinclair décrit de la même manière la réconciliation comme un “processus multigénérationnel” qui va prendre beaucoup de temps “à filtrer pour les différentes générations à mesure qu’elles grandissent”.

Le chef héréditaire Phil Lane Jr., au centre, se joint à d’autres chefs et aînés autochtones pour diriger des milliers de personnes dans une marche de protestation contre l’expansion du pipeline Kinder Morgan Trans Mountain à Burnaby, en Colombie-Britannique, le samedi 10 mars 2018. Marie Wilson a dit qu’elle craignait que de nombreux aînés ne vivront pas pour voir tous les 94 appels à l’action mis en œuvre. (Darryl Dyck/Presse Canadienne)

Frustrant le rythme des progrès, a déclaré Wilson, est ce qu’elle décrit comme les changements constants du personnel clé chargé de diriger l’effort de réconciliation.

“Il y a un manque de continuité dans de nombreux domaines, que ce soit dans les ministères ou dans les dirigeants autochtones”, a-t-elle déclaré.

“Vous ne pouvez pas prendre de vitesse et progresser rapidement si vous devez constamment faire une pause, redémarrer et reconstruire ou avancer lentement. Je trouve tout cela vraiment frustrant.”

Blackstock a déclaré que bien que le gouvernement fédéral ait fourni des fonds pour aider à localiser les tombes non marquées, il n’a pas financé les tests ADN nécessaires pour relier les restes trouvés dans ces tombes aux familles.

Miller a déclaré à CBC News que ce problème est souvent survenu dans ses interactions avec les dirigeants autochtones, mais qu’à sa connaissance, son bureau n’a reçu aucune demande de financement de tests ADN. Il a déclaré que lorsqu’une telle demande lui parviendrait, “il y aura absolument” des fonds mis à disposition.

Création d’un conseil national

Sinclair et Wilson ont déclaré qu’il fallait faire davantage pour mettre en œuvre l’appel à l’action 53, qui appelle à la création d’un Conseil national pour la réconciliation qui soumettrait un rapport annuel au Parlement sur les progrès réalisés au cours de l’année précédente.

Miller a présenté le projet de loi C-29 en juin, qui établirait le conseil. Il demeure en deuxième lecture à la Chambre des communes.

“Je crois en la bonne foi de tous les parlementaires pour faire avancer les choses, pour faire avancer les choses”, a déclaré Miller. “C’est essentiel pour… mesurer et quantifier la réponse aux appels à l’action.”

Le Yellowhead Institute, un centre de recherche et d’éducation dirigé par des Autochtones, publie un rapport annuel sur l’état des appels à l’action. Dans sa publication de 2021, il critique les gouvernements du Canada pour avoir recherché des fruits à portée de main.

La valeur du 30 septembre

“Certains appels à l’action sont symboliques, tandis que d’autres sont structurels, et le Canada choisit de répondre rapidement aux appels symboliques tout en négligeant les changements structurels demandés par la CVR”, a-t-il déclaré.

Wilson a déclaré à CBC News que l’appel à l’action 80, qui appelle à une Journée nationale pour la vérité et la réconciliation, peut sembler symbolique, mais qu’il a une valeur énorme.

“C’est très important d’avoir un espace public… qui nous garde présents, qui nous garde conscients des problèmes, vivants quant à l’histoire qui nous a conduits jusqu’ici et nous garde vraiment attentifs à tout le travail restant qui est là-bas et que nous devons tous faire notre part à cet égard », a-t-elle déclaré.

Sinclair a déclaré que la Journée nationale pour la vérité et la réconciliation d’aujourd’hui est une chose positive car elle sensibilise le public à la fois aux horreurs des pensionnats indiens et au projet de réconciliation.

À la lumière de la découverte de tombes anonymes dans d’anciens pensionnats au cours des deux dernières années, Miller a déclaré que la Journée nationale pour la vérité et la réconciliation accorde la priorité aux voix autochtones et donne aux Canadiens le temps de réfléchir.

“Il est important que les politiciens prennent le temps de réfléchir et de faire preuve de compassion et de compréhension”, a-t-il déclaré.