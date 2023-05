Le projet de réaménagement du centre commercial Yorktown en lice pour un vote clé – Shaw Local

Les administrateurs lombards devraient voter plus tard ce mois-ci sur une demande de zonage qui ouvrirait la voie à un développeur pour démolir l’ancien grand magasin Carson à Yorktown Center et construire des centaines d’appartements.

Pacific Retail Capital Partners, propriétaire de la propriété principale du centre commercial, et Synergy Construction Group, basé à Chicago, se sont associés pour un projet de réaménagement évalué à plus de 200 millions de dollars.

Le projet prévoit de remplacer l’espace commercial presque mort par un complexe d’appartements de cinq étages appelé Yorktown Reserve. Le magasin principal vacant de Carson serait démoli pour faire place à une place publique entre le centre commercial et les appartements. La façade du centre commercial autour de la place herbeuse aurait également un look mis à jour.

« Au cours des prochaines années, nous serons en mesure de redéfinir l’expérience de vivre à proximité et de visiter Yorktown en créant une expérience de divertissement, de vente au détail et résidentielle vraiment unique », a déclaré le fiduciaire Lombard Bernie Dudek.

Dans le jargon de l’industrie, une partie du centre commercial serait « démarquée ». C’est une stratégie de plus en plus courante, car le logement, les divertissements et les restaurants consomment de l’espace de vente au détail à l’ère des achats en ligne. Yorktown a ouvert ses portes en 1968, environ quatre ans après Oakbrook Center à Oak Brook voisin.

« Ça va finir par être une toute nouvelle communauté là-bas. Nous y parvenons, mais nous avons parcouru un long chemin », a déclaré Brian LaVaque, fiduciaire de Lombard. « La brique et le mortier (vente au détail) est en train de mourir », a-t-il ajouté, « et nous devons faire preuve de créativité avec ce type d’espace que nous avons. Alors Oak Brook, déplacez-vous.

La réserve de Yorktown devrait comprendre 621 appartements répartis dans deux bâtiments à l’est de Highland Avenue et de l’entrée Majestic Drive du centre commercial. Les bâtiments résidentiels seraient développés en deux phases.

Démolir le grand magasin créerait un trou béant dans le côté de l’imposant centre commercial. Dans le cadre du projet, l’équipe de développement construirait une nouvelle façade extérieure adjacente à la place en forme de parc. Ce travail vise à rendre le centre commercial fermé plus ouvert et accessible – un peu comme The Shops on Butterfield, une extension de Yorktown, mais avec un parking plus pratique et un paysage de rue piétonnier.

Les propriétaires de Yorktown prévoient également de repositionner environ 36 000 pieds carrés d’espace de vente au détail, a déclaré le directeur du développement communautaire de Lombard, William Heniff.

« Les locataires spécifiques n’ont pas encore été identifiés », a déclaré Heniff. « Mais l’une des principales raisons pour lesquelles ce projet va de l’avant est de stimuler une activité supplémentaire au centre commercial en soi. »

Les administrateurs devraient voter le 18 mai sur l’opportunité d’accorder un allégement de zonage pour le projet. Plusieurs administrateurs ont exprimé un soutien informel au concept.

« Je pense que c’est une prochaine étape très excitante dans l’évolution continue du centre commercial de Yorktown », a déclaré Dudek.

Le village et les promoteurs négocient également un ensemble d’incitations économiques. Une fois l’accord conclu, les responsables inscriront la proposition d’incitation à l’ordre du jour d’un futur conseil du village. Le village ne fournirait pas d’assistance initiale; les incitations seraient plutôt « basées sur la performance », entre autres paramètres.

Si le conseil approuve les droits de zonage, les travaux de démolition pourraient commencer cet été.

https://www.dailyherald.com/business/20230505/redevelopment-project-at-yorktown-mall-up-for-a-key-vote