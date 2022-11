Le projet de rapport offre une vue la plus nette à ce jour sur les menaces climatiques américaines

Le projet de rapport intervient alors que les dirigeants mondiaux se réunissent à Charm el-Cheikh, en Égypte, cette semaine pour le sommet annuel des Nations Unies sur les changements climatiques. Les pourparlers de cette année se concentrent sur les dommages que le réchauffement climatique inflige aux nations les plus pauvres du monde et sur la question de savoir ce que les pays riches devraient faire pour aider. Mais la prochaine évaluation américaine rappellera brutalement que même les pays riches seront confrontés à de graves conséquences si les températures continuent d’augmenter.

Les États-Unis se sont réchauffés 68% plus rapidement que la Terre dans son ensemble au cours des 50 dernières années, selon le projet de rapport, les températures moyennes dans les 48 États inférieurs ayant augmenté de 2,5 degrés Fahrenheit (1,4 degrés Celsius) au cours de cette période. Cela reflète un schéma mondial dans lequel les zones terrestres se réchauffent plus rapidement que les océans, et les latitudes plus élevées se réchauffent plus rapidement que les latitudes plus basses alors que les humains réchauffent la planète, principalement en brûlant des combustibles fossiles comme le pétrole, le gaz et le charbon pour l’énergie.

Les Américains peuvent désormais ressentir les effets du changement climatique dans leur vie quotidienne, indique le projet. Dans les villes côtières comme Miami Beach, en Floride, la fréquence des inondations perturbatrices à marée haute a quadruplé au cours des 20 dernières années à mesure que le niveau de la mer a augmenté. En Alaska, 14 catastrophes majeures liées à la pêche ont été liées à des changements climatiques, notamment à une augmentation des vagues de chaleur marines. Au Colorado, les industries du ski ont perdu des revenus en raison de la baisse des chutes de neige.

Dans tout le pays, les phénomènes météorologiques extrêmes mortels et destructeurs tels que les vagues de chaleur, les fortes pluies, les sécheresses et les incendies de forêt sont déjà devenus plus fréquents et plus graves.

Dans les années 1980, la nation a subi une catastrophe climatique extrême qui a causé au moins 1 milliard de dollars de dommages économiques environ une fois tous les quatre mois, en moyenne, après ajustement pour l’inflation. “Maintenant”, dit le projet, “il y en a un toutes les trois semaines en moyenne.” Certains événements extrêmes, comme la vague de chaleur du nord-ouest du Pacifique l’année dernière qui a tué au moins 229 personnes, auraient été pratiquement impossibles sans le réchauffement climatique.

De plus grands dangers sont à venir si les températures mondiales continuent d’augmenter, indique le projet de rapport, bien que l’ampleur de ces risques dépende en grande partie de la rapidité avec laquelle l’humanité pourra maîtriser ses émissions de combustibles fossiles.