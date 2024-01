Le projet de portrait abstrait d’un artiste suisse arrive à Ithra

DHAHRAN : Si vous avez visité le Centre King Abdulaziz pour la culture mondiale, ou Ithra, lors de la conférence Beyond Learning cette semaine, vous avez peut-être vu l’artiste suisse-allemand Tobias Gutmann assis devant son installation Face-O-Mat, créant des interprétations abstraites d’étrangers. visages à l’aide d’encre et de papier.

« Avec mon projet Face-O-Mat, je regarde les visages des gens. Il faut du courage pour regarder quelqu’un dans les yeux ou laisser quelqu’un me regarder dans les yeux », a déclaré Gutmann. « À quoi ressemblerait notre monde si nous prenions le temps de nous connecter grâce à des rencontres conscientes et quotidiennes en face à face ?

Né en 1987 à Wewak, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, de parents suisses-allemands, et ayant déménagé en Suisse à 13 ans, Gutmann, aujourd’hui âgé de 36 ans, a appris très tôt que peu importe où il se trouvait dans le monde, il pouvait communiquer à travers l’art. .

Une participante montre son dessin à l’atelier Face-O-Mat. (Fourni)

L’idée de Face-O-Mat est née à Stockholm dans le cadre d’un projet de classe dans l’un de ses deux programmes MFA. Par des traits délibérés réalisés à l’aide d’un outil ressemblant à un mini râteau, Gutmann symbolise les traits du visage tout en utilisant pleinement l’espace négatif de la page.

Une fois que vous décidez de participer, vous vous asseyez sur une petite table face à Gutmann. Une boîte en carton percée d’un trou se trouve entre vous deux. Certains de ses « collaborateurs » parlent ; d’autres restent silencieux et laissent leurs yeux parler. Certains le dévisagent et soutiennent son regard, tandis que d’autres détournent timidement le regard. Le langage principal est la plume, l’encre et le visage de l’individu.

Comme il faut environ cinq minutes pour créer chaque dessin, c’est un processus plus lent que de prendre une photo.

Gutmann capture un moment en créant une œuvre d’art tangible qui reflète son interprétation de l’expression du visage d’une personne. Les dessins oscillent entre le côté ludique et les formes ondulées et régulières qui représentent les traits et les caractéristiques d’une personne. Il les accentue avec une touche de couleur, comme une touche de rouge pour représenter un rouge à lèvres vibrant ou un point pour montrer la couleur des yeux.

On estime qu’au fil des années, Gutmann a regardé le visage de plus de 5 000 personnes pour en tirer des interprétations abstraites de ce qu’il voit lorsqu’il les regarde dans les yeux. Depuis le début de ce projet, il a acquis une reconnaissance internationale en proposant les expériences Face-O-Mat dans le monde entier, notamment en France, à Hong Kong, aux États-Unis, au Portugal, en Suisse et maintenant en Arabie Saoudite.

Les plantes qui prospèrent à Ithra sont devenues une source d’inspiration pour une installation réalisée avec l’aide de deux artistes saoudiens pour l’aider à construire son « jardin ».



Gutmann capture un moment en créant une œuvre d’art tangible qui reflète son interprétation de l’expression du visage d’une personne. (Fourni)

Dans un communiqué, Ithra a écrit : « Au cœur de la pratique artistique de Tobias Gutmann se trouve la création et l’investigation de rencontres — entre les personnes, les cultures et les environnements, mais aussi entre ce que nous percevons à l’extérieur et ce que nous ressentons à l’intérieur. »

Bien que Gutmann l’ait fait à de nombreuses reprises, l’expérience saoudienne comporte un ajout unique. Au sein de la forteresse faite de boîtes se trouvaient une douzaine de tables dressées avec des morceaux de papier, de la peinture et son outil signature afin que quiconque passant par là puisse tenter de créer sa propre version.

“Je l’ai fait ici de manière tout à fait intentionnelle parce que je ne voulais pas être le type européen qui vient ici et attire les gens… J’avais envie d’aller plus loin et de laisser les gens s’attirer les uns les autres”, a-t-il déclaré à Arab News.



Les visiteurs de l’atelier Face-O-Mat à Ithra sont invités à se dessiner. (Fourni)

« Je n’étais pas sûr de la culture (en Arabie Saoudite)… Je n’étais pas sûr que tout le monde s’asseyait réellement devant moi et je pensais qu’ils s’assoiraient peut-être à côté de quelqu’un qu’ils connaissent. C’était l’idée de créer cette activité qui pourrait vivre sans que je sois là.

Une fois que chaque portrait est terminé dans l’expérience Face-O-Mat, il le remet à la personne pour qu’elle le garde, mais pas avant de lui demander si elle peut prendre une photo pour ses archives numériques en constante évolution.

Bader Al-Jenaid, qui a récemment fait réaliser son portrait, est récemment revenu à Bahreïn après avoir effectué un stage de comptabilité au Royaume-Uni. Envisageant de changer de carrière pour devenir entraîneur de football et travailler avec des enfants, il s’est arrêté au bâtiment Ithra pour Beyond Learning pour découvrir quelques-unes des offres – et pour attendre dans la longue file d’attente qui serpentait autour de l’espace pour avoir sa- en tête-à-tête avec Gutmann.



L’atelier Face-O-Mat restera sur la Plaza d’Ithra pour les deux prochains mois. (Fourni)

« Je suis un apprenant curieux et je suis venu dans l’installation de Tobias Gutmann pour me faire dessiner. J’ai l’impression que le résultat que j’ai reçu avait du sens d’une certaine manière… même si c’est abstrait, je peux me voir dans le portrait », a déclaré Al-Jenaid à Arab News.

Alors que Gutmann était présent au centre toute la semaine, le père de deux enfants avait hâte de retrouver sa femme et ses jeunes enfants en Suisse. Il a trouvé sa première fois dans le Royaume remplie de chaleur et abondante en nouveaux visages saoudiens qu’il a immortalisés à l’encre.

L’atelier Face-O-Mat restera sur la Plaza d’Ithra pour les deux prochains mois. Les gens sont invités à s’y rendre, à plonger dans l’encre et à dessiner ce qu’ils voient les uns chez les autres pour poursuivre la conversation non verbale.

Si vous avez fait dessiner votre portrait par lui, vous êtes invité à rejoindre les milliers d’autres personnes dans sa communauté numérique. Pour faire défiler les visages qu’il a dessinés, téléchargez l’application gratuite Face-O-Mat sur votre smartphone.