Le projet de pipeline Trans Mountain se heurte à de nouveaux obstacles liés à la construction

Le projet d’agrandissement de l’oléoduc Trans Mountain s’est heurté à un autre obstacle lié à la construction qui pourrait retarder son achèvement.

La société d’État propriétaire du pipeline a déposé une demande d’approbation réglementaire pour modifier le tracé de l’un des tronçons restants du pipeline qui reste à terminer.

Dans son dossier réglementaire, Trans Mountain Corp. a déclaré qu’elle avait rencontré des difficultés techniques liées au forage d’un tunnel en Colombie-Britannique et qu’elle souhaitait modifier légèrement le tracé d’un tronçon de canalisation de 1,3 kilomètre, ainsi que la méthode de construction.

Mais les documents déposés illustrent comment l’entreprise fait face à l’opposition de la nation Stk’emlúpsemc te Secwépemc, dont le territoire traditionnel traverse le pipeline et qui avait accepté le tracé et la méthode de construction initialement proposés.

Les documents indiquent qu’entre mai et juillet 2023, Trans Mountain Corp. a rencontré et correspondu à plusieurs reprises avec les dirigeants de la Première Nation, qui ont continué d’exprimer leurs inquiétudes quant au fait que le projet de pipeline s’écartait du tracé et de la méthode de construction précédemment convenus.

Dans son dossier, Trans Mountain Corp. a déclaré qu’elle avait besoin que l’organisme de réglementation prenne une décision le plus tôt possible pour éviter des retards de construction qui pourraient entraîner une « augmentation significative des coûts de construction » pour le projet.

Il met également en garde contre les coûts et les impacts pour « divers tiers qui comptent sur l’achèvement dans les délais » du projet.

Le pipeline Trans Mountain est le seul réseau de pipelines au Canada transportant du pétrole de l’Alberta jusqu’à la côte Ouest. Son expansion, actuellement en cours, portera la capacité du pipeline à 890 000 barils par jour (b/j), contre 300 000 b/j actuellement.

La date cible de Trans Mountain Corp. pour l’achèvement mécanique du projet d’expansion était au cours du troisième trimestre de cette année, la date de mise en service du pipeline étant prévue au début de 2024.

Cependant, le projet a été en proie à des difficultés. Le pipeline a été acheté par le gouvernement fédéral pour 4,5 milliards de dollars en 2018 après que l’ancien propriétaire, Kinder Morgan Canada Inc., ait menacé d’abandonner le projet d’agrandissement prévu du pipeline face à l’opposition des écologistes.

Son prix projeté a depuis grimpé en flèche, d’abord pour atteindre 12,6 milliards de dollars, puis pour atteindre 21,4 milliards de dollars et, plus récemment, pour atteindre 30,9 milliards de dollars (l’estimation la plus récente du coût en capital date de mars de cette année).

Trans Mountain Corp. a imputé les dépassements de coûts à divers facteurs, notamment l’inflation, la COVID-19, les problèmes de main-d’œuvre et de chaîne d’approvisionnement, les inondations en Colombie-Britannique et les découvertes archéologiques majeures inattendues le long du parcours.

Le gouvernement fédéral a indiqué qu’il ne souhaite pas être propriétaire à long terme de Trans Mountain.

Mercredi, le premier ministre Justin Trudeau a confirmé que le gouvernement était actuellement en pourparlers avec des acheteurs potentiels. (Un certain nombre d’initiatives et de partenariats dirigés par des Autochtones ont déjà exprimé leur intérêt à devenir propriétaires du pipeline.)

«Je suis très excité et intéressé qu’il y ait autant de groupes autochtones intéressés par l’achat du pipeline TMX», a déclaré Trudeau aux journalistes à Charlottetown.

« Nous sommes actuellement en conversation avec eux, il serait prématuré de trop spéculer à ce sujet. »

Cependant, les critiques ont laissé entendre que les coûts croissants de Trans Mountain signifieraient que le gouvernement devra absorber une perte importante s’il vendait le pipeline. En raison de la manière dont les accords contractuels existants avec les expéditeurs de pétrole sont structurés, seule une partie des coûts d’investissement croissants du projet peut être répercutée sur les compagnies pétrolières sous la forme d’une augmentation des péages. (Les péages sont les tarifs que les compagnies pétrolières paient pour déplacer leurs produits sur un pipeline, et c’est grâce à eux que la société pipelinière gagne de l’argent.)

Un rapport du directeur parlementaire du budget de l’année dernière révélait que le gouvernement fédéral risquait de perdre de l’argent en raison de son investissement dans le pipeline et suggérait que si le projet était annulé à ce moment-là, le gouvernement devrait radier plus de 14 milliards de dollars d’actifs.

Trudeau a déclaré mercredi que le pipeline demeure un projet important pour l’économie canadienne qui assure de futurs marchés pour les ressources pétrolières et gazières de ce pays.

« Nous sommes convaincus que l’analyse de rentabilisation du pipeline Trans Mountain reste solide », a-t-il déclaré.

Amanda Stephenson, La Presse Canadienne

Oléoduc Trans Mountain