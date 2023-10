Le projet de PG&E visant à enterrer les lignes électriques et à prévenir les incendies de forêt se heurte à une opposition en raison des tarifs élevés

VACAVILLE, Californie (AP) – Pacific Gas & Electric – l’un des plus grands services publics du pays dont l’équipement a suscité certains…

VACAVILLE, Californie (AP) — Pacific Gas & Electric — l’un des plus grands services publics du pays dont l’équipement a déclenché certains des incendies de forêt les plus meurtriers de Californie — souhaite enterrer les lignes électriques dans certaines de ses zones les plus à risque pour prévenir des incendies destructeurs comme le feu du Paradis 2018 qui a tué 85 personnes.

Mais les régulateurs des États rechignent au projet du service public parce que cela prendrait trop de temps et coûterait 5,9 milliards de dollars. Les clients de l’entreprise – qui bénéficient déjà de tarifs parmi les plus élevés du pays – devraient payer pour cela.

Les régulateurs souhaitent que PG&E mette une couverture de protection sur bon nombre de ses lignes électriques aériennes au lieu de les enterrer. L’approche de couverture est moins chère, mais plus risquée. PG&E affirme qu’enterrer une ligne électrique réduit de 99 % le risque qu’elle déclenche un incendie de forêt, car elle ne peut pas être détruite par des tempêtes de vent. Le capot de protection, qui isolerait mieux la ligne électrique en cas de chute au sol, réduirait ce risque de 62 %.

« Nous n’allons pas vivre avec un risque de 35% », a déclaré Patti Poppe, PDG de PG&E, qui arrondissait son évaluation. « Qui a envie de monter à bord d’un avion qui a 35 % de chances de s’écraser ?

PG&E, qui a déposé une demande protection contre les faillites en 2019 après avoir subi plus de 30 milliards de dollars de dommages dus aux incendies de forêt déclenchés par ses équipements, tente de convaincre les régulateurs que son plan d’enfouissement est meilleur. La société a déposé son plan auprès des régulateurs de l’État l’année dernière.

La California Public Utilities Commission, dont les membres sont nommés par le gouverneur Gavin Newsom, devrait trancher la question le mois prochain. PG&E présentera ses arguments en personne devant la commission mercredi.

Ce que PG&E veut faire est sans précédent, tant en termes d’ampleur que de rapidité. Son projet d’enterrer 2 000 milles (3 219 kilomètres) de lignes électriques fait partie d’un objectif plus large consistant à enfouir 10 000 milles (16 093 kilomètres) sous terre au cours de la prochaine décennie. L’affaire est surveillée de près, non seulement en Californie mais dans tout le pays, alors que de plus en plus de services publics évaluent les risques par rapport au coût de l’enfouissement des lignes électriques.

La plupart des lignes électriques du pays sont en surface parce que cela coûte moins cher de le faire. Mais de plus en plus de services publics ont enterré les lignes électriques en réponse à des catastrophes naturelles plus importantes et plus destructrices. En Floride, où les ouragans constituent une menace plus grande que les incendies de forêt, environ 45 % du système de distribution de Florida Power and Light est souterrain, selon le site Internet de l’entreprise.

Les autres grands services publics californiens appartenant à des investisseurs ont également mis des lignes électriques sous terre. Southern California Edison, le service public qui couvre une grande partie du centre et du sud de la Californie, annonce son intention d’enterrer 600 miles (966 kilomètres) de lignes électriques d’ici 2028. San Diego Gas & Electric a enterré 145 miles (233 kilomètres) de lignes électriques depuis 2020. et prévoit de parcourir 1 500 milles (2 414 kilomètres) supplémentaires d’ici 2031.

Le problème peut avoir des répercussions au-delà du prix de l’électricité. Au cours de la dernière année, sept des 12 plus grandes compagnies d’assurance exerçant leurs activités en Californie ont soit mis en pause ou restreint de nouvelles affaires dans l’État, invoquant le risque d’incendies de forêt.

Un après-midi récent, Poppe — PG&E’s PDG depuis 2021 – a visité un chantier de construction entre Sacramento et San Francisco où des équipes enterraient un tronçon de lignes électriques aériennes. Poppe était là pour célébrer que l’entreprise ait atteint son objectif d’enterrer au moins 563 kilomètres de lignes électriques cette année, une étape qui, selon elle, est la preuve que l’entreprise peut atteindre ses objectifs ambitieux.

Poppe a enfilé un casque et des lunettes de protection pour regarder les ouvriers verser un mélange de béton dans une tranchée fraîchement creusée le long d’une route rurale à deux voies. Derrière eux, des arbres calcinés montaient la garde sur les collines brunes, témoignage de Incendie du complexe LNU 2020 qui a détruit près de 1 500 structures et tué six personnes. Cet incendie a été déclenché par la foudre et non par les lignes électriques de PG&E, mais il rappelle les dommages durables que les incendies de forêt peuvent causer.

« L’une des grandes critiques formulées à l’égard de PG&E est que nous ne nous sommes pas adaptés aux conditions changeantes. Tout le monde dit que nous aurions dû voir ces conditions d’incendies de forêt. Tout le monde dit que PG&E aurait dû investir dans l’infrastructure », a déclaré Poppe à l’Associated Press. « Et donc, nous y sommes. Nous avons maintenant changé et nous demandons aux gens de nous rattraper.

Les critiques s’en moquent, soulignant que le plan de PG&E augmenterait les bénéfices d’une entreprise qui a plaidé coupable à 84 chefs d’accusation d’homicide involontaire en lien avec l’incendie de forêt de 2018 qui a en grande partie détruit la ville de Paradise. Leur plan, qui comprend des projets en plus de l’enfouissement des lignes électriques, augmenterait les tarifs des clients en moyenne de près de 18 %, soit 38,73 $ par mois.

« J’ai vraiment du mal à croire ce qu’ils disent sur leur engagement en faveur de la sécurité. Ils vont gagner beaucoup d’argent en intimidant ces lignes », a déclaré Ken Cook, président de l’Environmental Working Group et client de PG&E.

La Commission des services publics envisage deux autres plans qui incluraient à la fois l’enfouissement des lignes électriques et l’utilisation de revêtements de protection. Les plans réduisent d’au moins de moitié le nombre de lignes électriques que PG&E pourrait enterrer. Un régime augmenterait les taux d’un peu plus de 12 % et l’autre d’environ 10 %.

Déjà, les tarifs résidentiels de PG&E ont plus que doublé depuis 2006. La situation est encore pire pour les clients à faible revenu, dont les tarifs ont augmenté de 170 % au cours de la même période, selon The Utility Reform Network, un groupe de défense des contribuables. PG&E affirme que ses tarifs pour l’électricité uniquement ont augmenté en moyenne de 4 % par an depuis 2006.

Même si l’enfouissement des lignes électriques constitue le moyen le plus efficace de prévenir les incendies de forêt, ce n’est pas une solution miracle. Cela prend beaucoup de temps par rapport à d’autres méthodes en raison du temps nécessaire pour planifier et acquérir les permis et autorisations nécessaires pour creuser.

Début 2018, PG&E et Southern California Edison n’avaient que 5 % de leurs zones d’incendie à haut risque protégées par des lignes souterraines ou des couvertures de protection, selon le California Public Advocates Office, l’agence d’État qui représente les clients auprès des services publics. Commission.

Cinq ans plus tard, 55 % des équipements de Southern California Edison dans les zones à haut risque d’incendie sont protégés, contre seulement 9 % du système de PG&E. Matt Baker, directeur du California Public Advocates Office, affirme qu’il est bon pour PG&E d’enterrer certaines lignes électriques, mais qu’ils doivent également utiliser d’autres méthodes pour protéger plus rapidement davantage de zones.

« Nous devons le faire le plus rapidement possible pour réduire le risque autant que possible », a déclaré Baker. « Cela n’a pas d’importance si nous avons ce système souterrain incroyablement plaqué or et génial si, au cours des dix prochaines années, nous avons une centaine d’incendies de forêt qui commencent à frapper d’autres endroits parce que nous ne sommes pas là encore.

PG&E affirme avoir amélioré la protection de 14 % de son système dans les zones à haut risque d’incendies de forêt d’ici la fin 2022. De plus, elle affirme disposer de plus de deux fois et demie plus de kilomètres de lignes de transmission dans les zones à haut risque que dans le Sud. Californie Edison.

Poppe, PDG de PG&E, affirme que l’entreprise a « l’obligation morale » de réduire les risques d’incendies de forêt. Poppe a déclaré qu’elle porte toujours une épinglette de coccinelle sur sa chemise tous les jours pour lui rappeler Feyla McLeod, une fillette de 8 ans décédée dans un incendie de forêt en Californie du Nord en 2020 déclenché par l’équipement de PG&E.

« Chaque jour, je m’engage à nouveau à empêcher que cela ne se reproduise », a-t-elle déclaré.

