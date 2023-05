Le projet de pandémie virtuelle du comté de Renfrew pourrait être une solution à court terme à la pénurie de médecins de famille

En ce qui concerne la pénurie de médecins de famille en Ontario, le chef paramédical du comté de Renfrew pense avoir trouvé un remède avec un modèle de soins hybride.

Selon le modèle, un médecin de famille n’a qu’un coup de fil à passer et, habituellement, quelques heures d’attente.

« Il s’agit en fait d’une nouvelle porte sur le système de soins de santé qui est relié à toutes les autres parties », a déclaré Michael Nolan, l’architecte de la dernière incursion du comté de l’Est de l’Ontario dans la prestation de soins de santé novateurs.

Ça s’appelle le Centre d’évaluation de triage virtuel du comté de Renfrew (VTAC), qui a commencé comme un moyen rapide pour les ambulanciers paramédicaux communautaires de commencer à tester certains des quelque 100 000 habitants du comté pendant la pandémie de COVID-19.

Près de trois ans et 80 000 visites plus tard, l’expérience a récemment reçu 3,2 millions de dollars du gouvernement de l’Ontario avec l’assurance que l’argent se poursuivra à long terme, a déclaré Nolan.

VTAC est une équipe de soins où toute personne dans la région qui a besoin d’un médecin peut appeler un numéro 1-800 pour joindre un réceptionniste médical, formé pour les aider à déterminer quel fournisseur de soins de santé ils peuvent voir dans les plus brefs délais.

La réceptionniste fixera un rendez-vous avec l’un des dizaines de médecins VTAC travaillant à distance à travers l’Ontario. Ensuite, un ambulancier ou une infirmière effectuera une visite à domicile ou les rencontrera dans une clinique voisine pour effectuer l’évaluation physique du médecin virtuel.

Michael Nolan, ambulancier en chef du comté de Renfrew et directeur des services d’urgence, a aidé à démarrer le centre d’évaluation de triage virtuel de la région, ou VTAC. (Radio-Canada)

Les ambulanciers paramédicaux et les infirmières, utilisant des instruments médicaux connectés par Bluetooth, deviennent les yeux, les oreilles et les mains physiques d’un médecin, qui regarde l’évaluation en vidéo.

« S’ils arrivent et qu’ils organisent un [temperature]et on écoute leurs poumons et c’est symptomatique d’une possible pneumonie, on peut faire établir une réquisition et contourner en passant par le [emergency department] pendant des heures et des heures », a déclaré l’ambulancier Sean Plunkett.

Le médecin peut alors prescrire une radiographie et délivrer une ordonnance.

Le modèle voit les ambulanciers paramédicaux libérer les médecins pour voir plus de patients et Nolan a déclaré que la plupart des patients du modèle VTAC peuvent voir un médecin de famille le même jour. Contrairement à une clinique sans rendez-vous typique, les informations sur la santé d’un patient le suivent de médecin en médecin lors de rendez-vous futurs jusqu’à ce qu’il puisse trouver un médecin de famille permanent.

Le Dr Jonathan Fitzsimon, responsable médical du VTAC dans le comté de Renfrew, a déclaré que, contrairement à certaines communautés de l’Ontario, il n’y a eu aucun défi pour recruter ou retenir des médecins de famille.

« La seule raison pour laquelle nous avons pu recruter un groupe de médecins pour faire cela à long terme et les maintenir, c’est parce que c’est un travail professionnellement gratifiant qu’ils apprécient », a déclaré Fitzsimon.

« Nous estimons que nous avons pu puiser dans un bassin de talents inutilisés. Nous ne débauchons personne d’une autre communauté. »

Le bassin de médecins comprend certains semi-retraités, d’autres qui viennent d’obtenir leur certificat médical et des médecins de famille qui proposent de travailler quelques heures supplémentaires en plus de leur emploi à temps plein.

Le Dr Jonathan Fitzsimon, médecin-chef à Arnprior Regional Health et médecin responsable du Virtual Triage Assessment Centre (VTAC), dit qu’il souhaite voir une solution permanente pour améliorer les soins primaires en Ontario. (Brian Goldman/CBC)

Pas un «point final», dit le médecin

Fitzsimon ne qualifiera pas le VTAC de solution permanente à la pénurie de médecins de famille.

« Ce n’est pas le dernier type de point final auquel nous voulons être », a-t-il déclaré. « Ce n’est pas… des soins complets en équipe. Mais c’est un pont vers ce point, comme un filet de sécurité. »

Fitzsimon estime que le programme a permis au comté d’économiser environ 2 millions de dollars par an sur les dépenses de santé.

Ces économies, ainsi que l’augmentation du financement provincial et les commentaires positifs de la communauté, prouvent que le programme fonctionne et devrait être étendu aux villes et villages voisins, a déclaré Nolan.

Les chercheurs en médecine estiment que plus de 2,2 millions de résidents de l’Ontario n’ont pas de médecin de famille. Les experts ont déclaré que cela conduit de nombreuses personnes à ignorer leurs problèmes de santé jusqu’à ce qu’ils s’aggravent et nécessitent des soins d’urgence.

Nolan a déclaré que VTAC est un « outil puissant » qui résout ce problème à court terme.

Les ambulanciers paramédicaux du centre d’évaluation de triage virtuel (VTAC) mettent un équipement de protection individuelle à l’extérieur avant de visiter une résidence pour personnes âgées dans le comté de Renfrew, en Ontario, pendant la pandémie de COVID-19. (Radio-Canada)

Les soins en équipe sont l’avenir

Les experts médicaux s’entendent pour dire que les soins en équipe sont le meilleur moyen de remédier à la pénurie de médecins de famille – une combinaison d’infirmières, de physiothérapeutes, de travailleurs sociaux, de diététistes et d’autres spécialistes pour réduire la charge de travail d’un médecin de famille.

Un sondage mené par l’Association médicale canadienne (AMC) a également révélé que les médecins croient qu’un permis d’exercice pancanadien — un permis médical pour travailler partout au Canada — aidera à combler les vides continus dans les soins, y compris lorsque les médecins prennent des vacances.

« Lorsque les salles d’opération manquent parce qu’un chirurgien n’est pas disponible et qu’un anesthésiste n’est pas disponible, celles-ci pourraient potentiellement rester ouvertes car les gens peuvent désormais migrer plus rapidement », a déclaré la Dre Alika Lafontaine, présidente de l’AMC.

L’Ontario et le Canada dans son ensemble devraient également chercher des solutions à l’étranger, selon l’ancienne ministre fédérale de la Santé, Jane Philpott, qui est maintenant doyenne de la faculté de médecine de l’Université Queen’s à Kingston, en Ontario.

Philpott a cité le modèle britannique, le National Health System, comme point de départ pour réinventer les soins de santé familiale. Dans ce cas, un patient se voit attribuer un médecin de famille près de sa résidence au lieu d’en chercher un.

« Nous payons en fait plus que nécessaire et nous dépensons notre argent pour des choses coûteuses qui pourraient être évitées si nous avions réellement accès aux soins primaires », a déclaré Philpott, qui croit qu’il faudra encore une décennie avant que tout le monde au Canada a accès à un médecin de famille.

Avec un œil tourné vers l’avenir, l’autre doit se concentrer sur l’obtention de l’aide dont les gens ont besoin maintenant avant que le dilemme de la médecine familiale ne s’aggrave, a déclaré Nolan.

« Il s’agit de sauver la santé et la prospérité des Ontariens en leur offrant une option là où aucune option n’existait auparavant », a-t-il déclaré.