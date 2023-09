Le projet de Modi de changer le nom de l’Inde est « absurde » : Rahul Gandhi | Nouvelles

Le principal leader de l’opposition indienne a déclaré que le projet du Premier ministre Narendra Modi de changer le nom du pays d’Inde en Bharat était « absurde ».

« Il [Modi] veut changer le nom du pays, ce qui est absurde… », a déclaré Gandhi, qui effectue un voyage de cinq jours en Europe, à Al Jazeera à Bruxelles après avoir été interrogé sur le changement de l’Inde en Bharat sur les invitations du G20.

La décision du gouvernement Modi de remplacer le nom par un mot sanskrit dans les invitations à dîner des participants au sommet du G20 de deux jours à New Delhi a provoqué un tollé majeur. Modi a utilisé Bharat dans la plaque signalétique du G20 lorsque le sommet a débuté samedi.

Gandhi, le chef du parti d’opposition du Congrès, a déclaré que le tumulte suscité par le nom était une tactique de diversion.

« Il est intéressant de constater qu’à chaque fois que nous soulevons la question de M. [Gautam] Adani et le capitalisme chronique, le Premier ministre propose une nouvelle tactique de diversion spectaculaire », a déclaré le dirigeant de 53 ans.

Le chef du parti du Congrès a accusé Modi de favoriser les grands industriels et a demandé une enquête contre le milliardaire Adani, qui contrôle le groupe Adani, pour de prétendues violations financières.

Le groupe Adani, qui gère des ports maritimes et des aéroports en Inde, a récemment été sous le feu des projecteurs après qu’une enquête a révélé qu’il avait utilisé des paradis fiscaux offshore pour faire grimper le cours de ses actions.

Gandhi est en Europe pour rencontrer des législateurs de l’Union européenne, des défenseurs des droits de l’homme et des membres de la diaspora indienne en Belgique, aux Pays-Bas, en France et en Norvège.

Le chef du Congrès a déclaré à Al Jazeera que le gouvernement avait « paniqué » après que plus de deux douzaines de partis se soient unis le mois dernier pour lutter contre les élections générales prévues l’année prochaine sur une plate-forme commune nommée INDE – un acronyme pour Indian National Developmental, Inclusive Alliance. .

« Ce nom de l’alliance d’opposition est une idée fantastique, car il représente exactement qui nous sommes. Nous nous considérons comme la voix de l’Inde », a déclaré Gandhi à Al Jazeera.

Alors que la visite de Modi en Europe s’accompagne généralement de spectacles de danse de bienvenue élaborés de la diaspora indienne et d’une large couverture médiatique, la visite de Gandhi a été relativement calme.

Certains membres de l’UE ont également remis en question le calendrier de sa visite, puisque la plupart des principaux dirigeants du bloc des 27 membres se trouvent actuellement dans le sous-continent indien pour le sommet du G20.

« Je suis ici pour discuter avec les Européens et échanger des idées sur ce qui se passe dans l’UE et en Inde. Jusqu’à présent, nous avons discuté des relations entre l’Inde et l’Europe avec les parlementaires de l’UE, du rôle changeant du sous-continent dans la sphère mondiale et nous leur avons également donné une idée des défis de l’Inde – ce qui constitue une sorte d’attaque générale contre nos institutions démocratiques », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse à Bruxelles.

Tout en étant un critique virulent de Modi, Ghandi a rejeté l’idée selon laquelle, en rencontrant Modi, les dirigeants occidentaux donnaient « un laissez-passer » au nationalisme hindou. Des groupes nationalistes hindous ont été accusés d’avoir perpétré des attaques contre des minorités, des dizaines de musulmans ayant été lynchés depuis l’arrivée au pouvoir de Modi en 2014. Le parti Bharatiya Janata (BJP) au pouvoir a nié soutenir de telles attaques.

« Je pense que le G20 est une conversation importante et c’est une bonne chose que l’Inde l’accueille », a-t-il déclaré à Al Jazeera.

« Bien sûr, il y a des problèmes en Inde qui devraient être soulevés par l’Occident. Mais je ne pense pas que la formulation selon laquelle ils donnent un laissez-passer à l’Inde soit correcte.

La persécution contre les musulmans et d’autres minorités ethniques et religieuses en Inde a attiré l’attention du monde entier ces dernières années.

Alors que les Nations Unies et les groupes humanitaires ont condamné les actions de New Delhi, le BJP a rejeté à plusieurs reprises les critiques.

Gandhi a également soutenu la politique d’équilibre du gouvernement indien dans la guerre russe en Ukraine.

« L’Inde entretient des relations avec la Russie, les États-Unis et d’autres pays. C’est normal et la position des partis d’opposition sur la guerre en Ukraine est conforme à celle du gouvernement indien », a-t-il déclaré.

Un porte-parole de l’UE a confirmé que Gandhi avait rencontré des responsables du corps diplomatique du bloc, le Service européen pour les actions extérieures, et avait discuté des relations entre l’UE et l’Inde. Mais il a refusé de révéler davantage de détails.

Cependant, Gandhi a souligné que les conversations sur la démocratie en Inde étaient abordées lorsque les journalistes insistaient sur les tensions ethniques persistantes dans l’État de Manipur, au nord-est du pays. Les critiques ont accusé le gouvernement Modi de violations des droits humains et de recul démocratique.

Le chef du Congrès a critiqué Modi pour avoir divisé ce pays officiellement laïc de 1,5 milliard d’habitants sur des critères religieux. L’année dernière, il a lancé la Bharat Jodo Yatra, ou marche pour l’unité de l’Inde, à l’échelle nationale, pour tenter de rassembler les gens.

« Je pense que l’une des leçons que j’ai apprises au cours de ma marche récente est qu’il existe une sagesse inhérente et profonde chez les habitants de mon pays. Quelle que soit la partie de la société dans laquelle ils se trouvent… », a-t-il déclaré.