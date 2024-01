Le projet de Marcos d’amender la constitution philippine en vue d’un accord avec la Chine est-il un stratagème pour maintenir sa famille au pouvoir ?

Marcos Jr lui-même s’est présenté à la présidence sous la bannière du Partido Federal ng Pilipinas dont le principal plaidoyer est d’établir une forme de gouvernement fédéral. Les militants des droits de l’homme sont particulièrement méfiants à l’égard de cette modification de la Charte, car le défunt père dictateur de Marcos Jr s’est retranché au pouvoir en appelant à une convention constitutionnelle, puis en prenant le contrôle de son processus après avoir imposé un régime martial.

La constitution de 1973 qui en a résulté a permis au doyen Marcos de rester au pouvoir pendant encore 13 ans parce qu’il a installé un parlement faible tout en restant président avec le pouvoir d’amender la charte et de légiférer.

Le sénateur du parti au pouvoir, Francis Tolentino, a clairement indiqué mardi qu’il soutenait le changement de la charte « afin que nous puissions explorer et développer les ressources naturelles de la mer occidentale des Philippines ». Il a déclaré que le pays ne pourrait y parvenir « qu’avec l’aide des investissements d’un autre pays dont nous avons besoin de la technologie et des équipements pour forer, extraire et convertir » les gisements de pétrole et de gaz.

L’avocat-sénateur a également déclaré dans le communiqué qu’un « développement moins restrictif de la mer des Philippines occidentales doit être inclus ». [in the charter change] pour aider à faire baisser les prix des produits de base dans le pays ».

Tolentino n’a pas détaillé la modification constitutionnelle qu’il avait en tête, ni mentionné que les forages de gaz et de pétrole dans le WPS – une zone sous les droits souverains de Manille selon une décision d’arbitrage international de 2016 – sont au point mort depuis 2011 en raison des revendications maritimes opposées de Pékin. .

Les deux pays tentent de parvenir à un accord depuis 2018, mais le 23 juin 2022, Teodoro Locsin Jnr, alors ministre des Affaires étrangères, a annoncé que les négociations étaient « complètement terminées… un pas en avant par rapport à l’endroit où nous nous trouvions au bord du gouffre est une goutte d’eau ». dans une crise constitutionnelle ».

Il n’a pas donné plus de détails, mais son successeur Enrique Manalo a laissé entendre plus tard que la Chine avait exigé que certaines conditions soient conformes à son droit national, même si celles-ci iraient à l’encontre de la constitution philippine.

La plate-forme pétrolière offshore Kantan No.3 développée par la Chine dans les eaux septentrionales de la mer de Chine méridionale. Photo : Xinhua

Des experts juridiques, de défense et de sécurité interrogés par This Week in Asia ont toutefois mis en garde les législateurs contre les implications d’un amendement de la charte uniquement pour s’adapter à la Chine.

Adolfo Azcuna, juge associé à la retraite de la Cour suprême, qui faisait partie de ceux qui ont rédigé la constitution de 1973 et 1987, a déclaré qu’il était d’accord avec la décision d’assouplir les dispositions économiques de la charte afin d’augmenter la participation étrangère dans les sociétés exploitant les ressources naturelles.

Il a toutefois souligné que tout amendement ne devrait « pas changer le principe fondamental… selon lequel toutes ces ressources appartiennent au [Philippine] État”.

« Le problème avec la Chine est que sa position actuelle est qu’elle détient la souveraineté sur le territoire concerné et nous devons la reconnaître comme une condition préalable à une coentreprise. Cela ne serait pas permis », a déclaré Azcuna.

Il a expliqué que les constitutions précédentes du pays, rédigées en 1935 et 1973, contenaient également la même restriction en raison de « la nature des ressources, non renouvelables ou limitées, et par conséquent, leur développement et leur utilisation devraient être limités à nos propres ressortissants. Ceci est reconnu par le droit international » et est énoncé dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

Mais le juge à la retraite de la Cour suprême, Antonio Carpio, s’est déclaré totalement opposé à la modification de cette partie de la charte pour permettre à une société d’exploration publique chinoise d’entrer en tant que partenaire de coentreprise du gouvernement philippin et pas seulement comme « entrepreneur de services », ce qui est la seule option permise par la charte actuelle.

“Je ne suis pas d’accord”, a-t-il déclaré. « Un partenaire en coentreprise peut signifier que la Chine est copropriétaire de notre ZEE [exclusive economic zone]. Si cet amendement conduit la Chine à devenir copropriétaire de notre pétrole et de notre gaz, c’est terrible.»

Il a ajouté qu’en ce qui concerne le partage des bénéfices, “cela peut se faire sans modifier la constitution”. [since] le gouvernement philippin, qui entreprend directement l’exploration pétrolière et gazière, peut donner une part de 50, voire 60 pour cent des bénéfices en paiement des services du prestataire de services ».

Carpio a également exprimé des soupçons sur le fait que « la vraie raison [for charter change] est de convertir le système présidentiel actuel en un système parlementaire pour perpétuer leur contrôle sur le gouvernement national”, en faisant référence à la famille de Marcos Jr et à ses cousins ​​maternels, le clan Romualdez.

Jay Batongbacal, professeur de droit à l’Université des Philippines, ne voit pas non plus la nécessité de modifier le même article, soulignant qu’un arrêt de la Cour suprême de 2004 « autorise déjà la propriété étrangère à 100 % dans les accords d’assistance technique financière pour l’exploration et l’exploitation du pétrole, des minéraux et des huiles minérales ». ».

Batongbacal, directeur de l’Institut des affaires maritimes et du droit de la mer de l’université, a noté que « d’autres prestataires de services étrangers acceptent que ces ressources appartiennent aux Philippines et se conforment à la loi philippine ».

Il a prévenu que la Chine « utiliserait probablement [any oil deal] comme excuse pour une présence persistante et la conduite d’autres activités qui lui sont propres » dans la zone de services contractuels.

Même si le contre-amiral à la retraite de la marine, Rommel Jude Ong, n’a pas voulu commenter les aspects juridiques liés à la possibilité d’un accord de coentreprise (JV) avec la Chine en modifiant la constitution, il a déclaré : « Le seul scénario qui m’inquiète avec une JV, le Parti communiste chinois pourrait utiliser [it] comme excuse pour déployer des navires des garde-côtes chinois à Reed Bank dans le but de sécuriser le site d’exploration. Ong faisait référence au plateau situé dans la mer des Philippines occidentales.

“Quoi qu’il en soit, nous verrons, s’ils acceptent une coentreprise qui reconnaît nos droits souverains sur Reed Bank et que cela fait partie de notre ZEE, ce serait peut-être un bon point de départ pour une désescalade dans le WPS.”

Mais Ong, qui est maintenant professeur de praxis à l’Ateneo School of Government, a ajouté : « Même si nous avons une coentreprise avec CCP à Reed Bank, je ne pense pas que cela les dissuadera de poursuivre leur ambition maritime dans le SCS. Ils continueront à mener des activités coercitives au sein du WPS pour poursuivre leur revendication exagérée de souveraineté au-delà de leur territoire.

Max Montero, consultant en systèmes philippino-australien pour une organisation militaire étrangère qui dirige le blog populaire MaxDefense Philippines, a également déclaré vendredi dans une interview qu’il n’était pas d’accord avec tout accord commun.

“La Chine a prouvé qu’elle avait tout intérêt à s’approprier ces sites, et cela pourrait affecter la confiance, ainsi que sa sincérité à travailler avec les Philippines… et qu’elles pourraient faire quelque chose d’inacceptable”, a-t-il expliqué. « Il y aura des implications en matière de sécurité, encore une fois liées à un manque de sincérité de leur part, ainsi qu’à leur intérêt direct dans l’emplacement de ces projets.

« La Chine pourrait avoir davantage de raisons de déployer elle-même ses garde-côtes, sa milice et sa marine pour les déployer plus près de nos côtes, à l’intérieur de notre ZEE. »

L’analyste de la défense et de la sécurité, Jose Antonio Custodio, a également déclaré à This Week in Asia que la coentreprise avec la Chine « légitime et reconnaît leurs revendications illégales dans le cadre du WPS ». [and would be] les récompenser pour leurs comportements illégaux et mauvais et ne fera que les encourager à être plus agressifs à l’avenir ».

Cependant, Custodio – membre du Consortium des chercheurs de l’Indo-Pacifique – a reconnu qu’il existait des « raisons légitimes » de modifier d’autres parties de la charte « en matière d’amélioration des performances économiques ».

Même si elle n’a pas ouvertement soutenu la décision du sénateur Tolentino, la Fondation pour la liberté économique a déclaré jeudi qu’elle soutenait un « examen » visant à lever les « restrictions réservées aux Philippins » sur la propriété foncière et l’exploitation des ressources naturelles.

Les précédentes tentatives de modification de la Charte ont échoué, mais cette fois, une pétition visant à la modifier par le biais d’une « initiative populaire » pourrait être soumise à la Commission électorale dès la semaine prochaine et un plébiscite national pourrait avoir lieu en juillet, selon House and Ways. le président du comité, José Salceda.

Les alliés de Marcos ont adopté un processus en deux étapes pour amender la charte. Si le plébiscite sur l’amendement de l’Initiative populaire réussit, cela obligerait la Chambre des représentants, composée de 315 membres, et le Sénat, composé de 24 membres, de voter « conjointement » pour tout amendement constitutionnel, au lieu de « séparément », comme le Sénat a toujours insisté.

La Chambre contrôlée par Marcos-Romualdez pourrait alors appeler à la convocation d’une Assemblée constituante – où les sénateurs sont largement inférieurs en nombre – et amender la constitution à sa guise.

Le président de la Chambre, Martin Romualdez (au centre), avec l’ancienne première dame des Philippines Imelda Marcos (à droite) et Lisa Araneta-Marcos (à gauche), épouse du président Ferdinand Marcos Jr. Photo : AFP

Cependant, l’opposition à de telles mesures s’accroît et inclut désormais d’étranges compagnons de lit – la sœur aînée du président, la sénatrice Imee Marcos, et ceux qui avaient combattu son défunt père dictateur, ainsi que l’ancien président Rodrigo Duterte, des sommités juridiques et des groupes de cause qui une fois contrecarré la tentative de Duterte de modifier la charte.

Dans un changement apparent de position, Duterte a exprimé son opposition aux amendements proposés à la charte et a déclaré la semaine dernière : « Nous avons une bonne constitution. Je le trouve en parfait état. Il n’y a absolument rien de mal à cela.

Vendredi, la vice-présidente Sara Duterte a publié une déclaration dénonçant les partisans de l’Initiative populaire qu’elle accusait de « donner de l’argent en échange de signatures dans [her hometown] Davao City et d’autres régions du pays. Cela reflète le penchant de nombreux politiciens à acheter des votes dans chaque…