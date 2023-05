Le projet de loi visant à limiter le marketing de l’industrie des armes à feu se dirigera vers le gouverneur Pritzker – Shaw Local

SPRINGFIELD – Le Sénat de l’Illinois a adopté jeudi dernier un projet de loi qui limite la façon dont les fabricants et les détaillants d’armes à feu peuvent commercialiser leurs produits, les soumettant à des poursuites civiles en vertu de la loi de l’État sur la fraude à la consommation et les pratiques commerciales trompeuses pour toute violation de ces normes.

« L’un des éléments clés de cela est d’empêcher le marketing destiné aux enfants », a déclaré le président du Sénat, Don Harmon, D-Oak Park, le principal parrain du projet de loi au Sénat. Il a brandi une publicité de la société Wee 1 Tactical, fabricant du fusil JR-15, un pistolet qui ressemble à un fusil AR-15 mais qui est plus petit et plus léger, ce qui facilite le tir des enfants.

« C’est ainsi que les gens vendent des armes à feu à nos enfants », a-t-il déclaré. « Je ne pense pas que la loi sur la fraude à la consommation et les pratiques commerciales trompeuses devrait permettre cela sans contrôle. »

Projet de loi interne 218surnommée la loi sur la responsabilité de l’industrie des armes à feu, soumettrait les fabricants d’armes à feu, les détaillants et les autres personnes impliquées dans l’industrie des armes à feu à une responsabilité civile s’ils commercialisent une arme à feu, un accessoire ou un composant à des personnes de moins de 18 ans. Ils pourraient également être tenus responsables s’ils commercialiser des armes d’une manière qui semble soutenir ou encourager les activités illégales des milices.

Les fabricants et détaillants d’armes à feu pourraient également être tenus responsables s’ils « créent, entretiennent ou contribuent sciemment à une condition dans l’Illinois qui met en danger la sécurité ou la santé du public par une conduite illégale en soi ou déraisonnable en toutes circonstances, y compris en omettant d’établir ou de utiliser des contrôles raisonnables.

Les «contrôles raisonnables» comprendraient des procédures visant à empêcher la vente d’armes à des «acheteurs de paille» ou à des personnes à qui la loi fédérale interdit de posséder des armes à feu.

Le chef de la minorité au Sénat, John Curran, R-Downers Grove, a qualifié cette disposition de trop large et a déclaré que la mesure serait probablement contestée devant les tribunaux.

« Cette partie de cette proposition est un dépassement drastique », a-t-il déclaré. « Il est de nature très large et ne contient aucune des directives dont un marchand d’armes aurait besoin, ou un fabricant d’ailleurs, pour se conformer réellement à cette loi. »

Mais le procureur général Kwame Raoul, qui a fait pression pour l’adoption du projet de loi, a déclaré que la mesure était nécessaire pour tenir l’industrie des armes à feu responsable.

« Aucune industrie ne devrait être autorisée à adopter une conduite illégale, déloyale ou trompeuse », a-t-il déclaré dans un communiqué après le vote du Sénat. « La loi sur la responsabilité de l’industrie des armes à feu clarifie la capacité de mon bureau à utiliser la loi sur la fraude à la consommation et les pratiques commerciales trompeuses, qui est un outil pour tenir les entreprises responsables des pratiques frauduleuses ou trompeuses par le biais de poursuites civiles. »

Le Sénat a adopté le projet de loi 34-22. Il a été adopté à la Chambre le 10 mai par un vote de 71-40. Il sera ensuite envoyé au gouverneur JB Pritzker qui a déclaré jeudi dans un communiqué qu’il avait l’intention de le signer.

« La violence armée est une épidémie de santé publique, et ceux qui encouragent l’utilisation illégale d’une arme à feu ou ciblent la vente d’armes à feu aux mineurs aggravent le fléau de la violence armée dans nos communautés », a-t-il déclaré. « Cette législation protège enfin les Illinois des actions prédatrices de l’industrie des armes à feu. »

Capitol News Illinois est un service d’information non partisan à but non lucratif couvrant le gouvernement de l’État et distribué à plus de 400 journaux dans tout l’État. Il est financé principalement par l’Illinois Press Foundation et la Robert R. McCormick Foundation.