Les femmes qui subissent un avortement chirurgical au Tennessee devront enterrer ou incinérer leurs restes fœtaux en vertu d’un projet de loi adopté par la législature du Tennessee.

La législation, qui a été adoptée par la Chambre 69-22 lundi et le Sénat 27-6 mercredi, se dirigera vers le gouverneur Bill Lee pour sa signature.

Lee, un républicain conservateur, a vanté sa position anti-avortement depuis son élection. Il a promulgué une des lois sur l’avortement les plus restrictives du pays l’année dernière, bien qu’une grande partie de la loi reste contestée devant les tribunaux.

Le projet de loi sur l’inhumation et la crémation est l’une des nombreuses propositions liées à l’avortement cette année. Le projet de loi a avancé rapidement à l’Assemblée législative par rapport à d’autres mesures liées à l’avortement, qui ont suscité peu d’intérêt de la part des dirigeants républicains.

Suite:Les projets de loi anti-avortement bloquent à la législature alors que la direction du GOP du Sénat exprime peu d’intérêt

Les partisans du projet de loi disent que le projet de loi protège la dignité de chaque enfant à naître.

« Cette législation s’efforce d’étendre la même protection, le même respect et la même dignité à un enfant décédé qui a subi un avortement chirurgical », a déclaré mercredi la sénatrice Janice Bowling, R-Tullahoma, parrain du projet de loi, depuis le Sénat.

Mais l’initiative a suscité l’opposition des défenseurs des droits reproductifs, qui ont fait valoir que l’intention était de charger financièrement les cliniques d’avortement et de faire honte aux femmes pour leurs décisions. Des dizaines de manifestants se sont tenus devant le Capitole de l’État lundi après-midi, exhortant les législateurs à voter contre la mesure.

« Ce projet de loi n’a jamais été une question de dignité », a déclaré Anna Flores de la section Tennessee de Planned Parenthood pendant la manifestation. « Ils veulent ébranler nos droits petit à petit, en espérant que nous ne le remarquons que soudainement, notre autonomie corporelle a complètement disparu. »

« Cela montre qu’il s’agit d’une réglementation ciblée des prestataires d’avortement et destinée à faire honte aux patients », a déclaré Francie Hunt, directrice exécutive de Tennessee Advocates for Planned Parenthood, dans un communiqué de mercredi. « Nous avons de vrais problèmes de santé au Tennessee, et si les politiciens ne veulent pas faire partie de la solution, ils devraient se mettre hors de notre chemin. »

Le projet de loi arrive à un moment où le gouvernement de l’État lutte déjà contre les poursuites pour avortement devant la cour fédérale. Mais la question survivra probablement à une bataille juridique si elle est contestée devant les tribunaux, puisque la Cour suprême des États-Unis a confirmé une loi similaire de l’Indiana en 2019.

Poursuites:La bataille judiciaire sur les restrictions à l’avortement du Tennessee continue de faire rage. Pourquoi cela ne se terminera pas de si tôt.

Cliniques, les femmes assumeraient le coût de l’élimination des restes fœtaux

En vertu du projet de loi, les femmes qui demandent un avortement chirurgical seraient tenues d’enterrer ou d’incinérer elles-mêmes leur dépouille fœtale ou de laisser la décision aux cliniques d’avortement.

Les cliniques devraient assumer les coûts. Mais les femmes assumeraient les frais à la place si elles choisissaient de disposer les restes fœtaux ailleurs que là où les cliniques le suggèrent.

Le représentant Tim Rudd, R-Murfreesboro, qui a parrainé le projet de loi à la Chambre, a déclaré lundi soir que certains salons funéraires ne factureraient pas les services d’inhumation fœtale. Le coût moyen de l’inhumation est de 350 $, et de la crémation, de 150 $, a-t-il dit.

Si les femmes ne peuvent pas se permettre le coût, Rudd a déclaré qu’il existe « des organismes de bienfaisance qui sont mis en place pour aider aux frais d’inhumation ».

Les femmes doivent remplir un formulaire écrit fourni par le département d’État de la Santé détaillant la méthode et l’emplacement d’élimination des restes fœtaux pour chaque fœtus avorté. Les femmes mineures souhaitant avorter chirurgicalement devraient obtenir le consentement d’un parent avant de disposer des restes fœtaux.

Le projet de loi a été amendé pour exclure les hôpitaux après le lobbying de l’Association des hôpitaux du Tennessee, qui a déclaré aux législateurs que les hôpitaux maintenaient déjà des politiques similaires, a déclaré Rudd lors d’une audience du sous-comité de la Chambre.

Les cliniques d’avortement fournissant des restes fœtaux aux agents des forces de l’ordre à des fins d’enquête ne violeraient pas la loi, tant qu’elles disposeront des restes après l’enquête, selon le libellé du projet de loi.

La supermajorité du GOP fait adopter une législation malgré les protestations des défenseurs des droits reproductifs

Le principal conflit entre les partisans et les manifestants du projet de loi a été de savoir si les restes fœtaux comptent comme une vie humaine ou un tissu médical.

Parmi plus de 20 membres du personnel avec Planned Parenthood se réunissant devant le Capitole de l’État lundi après-midi, Flores a déclaré qu’elle pensait que le projet de loi « est une tentative de fermer les portes des prestataires d’avortement et de faire honte aux gens de ne pas obtenir les soins médicaux dont ils ont besoin ».

La chasse aux défenseurs du planning familial a conduit les manifestants à scander: « Nos corps! Nos vies! Notre droit de décider! »

La représentante London Lamar, D-Memphis, qui a perdu son enfant pendant une grossesse à terme en 2019, a qualifié la législation d ‘«offensive».

«C’est l’une des lois les plus offensantes que j’ai entendues cette année», a-t-elle déclaré. « Offensive, pour les femmes qui ont effectivement dû enterrer leurs enfants. »

Lamar a déclaré que le projet de loi ne régit pas les femmes qui ont subi des fausses couches. Il ne prévoit pas non plus d’exceptions pour le viol ou l’inceste.

« Pourquoi prenons-nous les parties les plus traumatisantes d’une grossesse et adoptons-nous ensuite une action législative autour d’eux au nom de la pro-vie? » elle a demandé.

La sénatrice Heidi Campbell, D-Nashville, a déclaré mercredi que le projet de loi ne traitait pas de la grossesse molaire, une situation rare où un ovule est anormalement fécondé, selon la clinique Mayo. Elle a en outre fait valoir que le projet de loi pose une «grande portée du gouvernement» dans les décisions médicales.

« Ceci est un autre exemple de la raison pour laquelle la législature ne devrait probablement pas se consacrer à la réglementation des problèmes médicaux complexes », a-t-elle déclaré. «L’empiétement excessif du gouvernement sur nos vies personnelles crée plus de problèmes qu’il n’en résout».

Dans leurs arguments, les législateurs républicains ont déclaré que les fœtus sont une vie humaine digne de dignité. Certains ont cité des témoignages illustrés d’anciens agents de la clinique d’avortement.

Les travailleurs appartiennent au groupe And Then There Were None, une organisation à but non lucratif basée au Texas qui exhorte les travailleurs à quitter l’industrie de l’avortement. Le groupe est dirigé par la militante anti-avortement Abby Johnson, dont l’expérience autoproclamée a été mise en doute par de multiples reportages dans les médias.

Le sénateur Kerry Roberts, R-Springfield, a cité mercredi les détails graphiques des témoignages du comité et a déclaré que les avorteurs doivent « reconstituer un enfant humain pour s’assurer qu’aucun morceau et morceau n’a été laissé dans la mère. »

Rudd a déclaré lundi que la législation « n’oblige pas les femmes à faire quoi que ce soit ». Il a déclaré que les restes du fœtus étaient actuellement «jetés à la poubelle ou jetés dans les toilettes».

« Cette législation ne limite en aucune forme l’avortement ou n’a rien à voir avec l’avortement », a-t-il déclaré. « Nous avons dans le code aujourd’hui que les animaux de compagnie, les animaux de la ferme … sont traités avec plus de dignité. »

Contactez Yue Stella Yu à yyu@tennessean.com et sur Twitter @bystellayu_tnsn.