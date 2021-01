Le président élu Joe Biden prend la parole lors d’un mémorial pour les victimes de la pandémie de Covid-19 à la veille de l’investiture présidentielle. | Michael M. Santiago / Getty Images

Biden envoie un projet de loi sur l’immigration au Congrès le premier jour de son mandat. Voici ce qu’il y a dedans.

Lors de son premier jour en tant que président mercredi, Joe Biden enverra au Congrès un projet de loi ambitieux sur la réforme de l’immigration qui créerait un chemin de huit ans vers la citoyenneté pour les immigrants sans papiers, renforcerait la sécurité aux frontières avec de nouvelles technologies de contrôle et fournirait une aide à l’Amérique centrale.

Le projet de loi, connu sous le nom de US Citizenship Act de 2021 et présenté dans un résumé de quatre pages partagé avec les journalistes, représenterait le paquet de réforme de l’immigration le plus radical adopté depuis 1986.

Il marque à la fois une rupture symbolique et substantielle avec les politiques d’immigration restrictives qui ont défini les quatre dernières années sous Donald Trump, donnant le ton de ce que Biden promet d’être une ère plus accueillante pour les immigrants aux États-Unis. Au centre se trouve une proposition tant attendue pour légaliser les plus de 10,5 millions d’immigrants sans papiers vivant actuellement aux États-Unis, dont beaucoup vivent dans la peur d’être expulsés et déracinés de leur famille depuis des années.

C’est un signal précoce que l’administration Biden donne la priorité à l’immigration, malgré un programme par ailleurs chargé au Congrès, y compris la confirmation des responsables du cabinet du président, la conduite du procès de destitution de Trump au Sénat et l’octroi d’un allégement supplémentaire pour Covid-19. Cela contraste avec la Maison Blanche d’Obama, qui a été critiquée pour avoir gaspillé sa meilleure opportunité d’adopter une réforme globale de l’immigration en 2013.

«Nous avons commis une erreur», a déclaré Biden lorsqu’on lui a demandé pourquoi les électeurs devraient lui confier l’adoption d’une réforme globale de l’immigration lors d’un débat présidentiel en octobre. «Il a fallu trop de temps pour bien faire les choses.»

Le projet de loi a mérité les éloges des militants des droits des immigrants qui considèrent la réforme, que les législateurs ont lancée depuis plus d’une décennie, comme un impératif. Mais il n’est pas clair si cela pourrait passer au Sénat, où les démocrates ont une majorité étroite et il faudrait au moins 60 voix pour survivre à l’obstruction systématique. Certains républicains, y compris Le sénateur Josh Hawley du Missouri, ont déjà exprimé leur inquiétude quant au fait que le projet de loi ne comprend pas suffisamment de dispositions sur la sécurité à la frontière.

Mais même si le projet de loi ne survit pas dans son intégralité, les démocrates et les défenseurs des immigrants s’efforcent de faire en sorte qu’au moins une partie de celui-ci devienne loi sous d’autres formes, y compris par le biais d’un projet de loi de réconciliation budgétaire, qui pourrait être adopté à la majorité simple. et dans les futurs plans de secours en cas de pandémie.

«Nous avons une fenêtre d’opportunité pour obtenir des réformes importantes sur l’immigration», a déclaré Lorella Praeli, présidente de Community Change Action, lors d’un appel à la presse. «Après plusieurs décennies à essayer de faire passer un projet de loi complet à la ligne d’arrivée, nous sommes prêts à demander à chacun d’utiliser tous les outils à sa disposition pour légaliser le plus de personnes possible.»

Le projet de loi mettrait en œuvre des réformes de l’immigration légale

La pièce maîtresse du projet de loi est une disposition qui permettrait aux immigrants sans papiers d’obtenir un statut juridique et éventuellement la citoyenneté.

Pour se qualifier, ils devraient avoir été présents aux États-Unis au plus tard le 1er janvier 2021, à moins d’avoir obtenu une dérogation pour des raisons humanitaires.

Au départ, ils pourraient obtenir un permis de travail et voyager à l’étranger avec l’assurance qu’ils seraient autorisés à rentrer. Après cinq ans, ils pourraient demander une carte verte s’ils réussissent les vérifications des antécédents et paient des impôts. Les immigrants couverts par le programme d’action différée pour les arrivées d’enfants et le statut de protection temporaire, ainsi que les travailleurs agricoles, pourraient toutefois demander immédiatement des cartes vertes.

Après avoir détenu leur carte verte pendant trois ans et réussi des tests supplémentaires, ils pourraient demander la citoyenneté américaine.

L’impact d’une telle législation ne peut être surestimé: elle pourrait potentiellement sortir des millions de personnes de l’ombre.

«Pour tous, le système d’immigration brisé les empêche d’être reconnus pour ce qu’ils sont déjà: des membres importants de nos communautés», a déclaré Maria Praeli, responsable des relations gouvernementales du groupe de défense des immigrants FWD.us. appel.

Parmi les autres réformes du système d’immigration légale, le projet de loi comprend notamment des dispositions visant à supprimer les obstacles à l’immigration familiale, y compris les longs arriérés de visas et les cartes vertes basées sur l’emploi, qui sont relativement inaccessibles aux travailleurs des industries à bas salaires. Cela renforcerait également la protection des travailleurs immigrés, garantirait que les victimes de graves violations du travail reçoivent des visas, protégerait ceux qui font face à des représailles sur le lieu de travail contre l’expulsion et mettrait en place une commission pour améliorer le processus de vérification de l’emploi.

Le projet de loi vise à s’attaquer aux causes sous-jacentes de la migration

Le projet de loi vise à concrétiser la vision de Biden pour une approche régionale de la migration, en s’attaquant aux facteurs qui poussent les migrants d’Amérique centrale à fuir leur pays d’origine.

En tant que vice-président, Biden a développé un programme de 750 millions de dollars en tandem avec les gouvernements d’El Salvador, du Guatemala et du Honduras – les pays du Triangle Nord d’Amérique centrale – visant à améliorer le développement économique et à réduire la violence et la corruption dans la région, mais l’administration Trump a soudainement arrêté cet effort en mars 2019.

Le projet de loi s’appuie sur ce concept, allouant 4 milliards de dollars sur quatre ans pour s’attaquer à ces facteurs incitatifs et inciter les gouvernements du Triangle du Nord à améliorer les conditions de vie.

Il créerait également de nouveaux centres de traitement dans toute la région afin d’enregistrer les migrants éligibles en tant que réfugiés et de les réinstaller aux États-Unis. Et cela réunifierait les familles séparées en réinstituant le programme des mineurs d’Amérique centrale, dans le cadre duquel les enfants peuvent rejoindre leurs parents aux États-Unis, et en créant un nouveau programme de libération conditionnelle pour ceux dont les membres de la famille aux États-Unis les ont parrainés pour obtenir un visa.

Le résumé du projet de loi suggère qu’il permettrait aux gens d’immigrer légalement dans des «pays partenaires», bien que l’on ne sache pas ce que cela implique ou si cela serait substantiellement différent des politiques poursuivies par Trump. L’administration Trump avait négocié des accords avec les pays du Triangle du Nord qui permettaient aux États-Unis de renvoyer des demandeurs d’asile dans ces pays pour demander des protections – des accords que Biden a promis de résilier.

Le projet de loi pourrait augmenter le financement de l’application de la loi en matière d’immigration en mettant l’accent sur la technologie

Le projet de loi permettrait une augmentation non spécifiée du financement pour l’application de la loi en matière d’immigration. Un nouveau responsable de la Maison Blanche a déclaré qu’Alejandro Mayorkas, le candidat de Biden au poste de secrétaire du département de la Sécurité intérieure, devrait évaluer le montant précis requis. Mais étant donné que de nombreux défenseurs des immigrants ont passé les quatre dernières années à appeler les législateurs à abolir ou au moins à reporter les agences d’application de la loi en matière d’immigration – dont les budgets ont explosé sous Trump – cela pourrait s’avérer controversé.

Ces fonds serviraient à améliorer la technologie de contrôle, la formation des agents, l’infrastructure aux points d’entrée et la sécurité à la frontière entre les points d’entrée, en favorisant des alternatives à un mur frontalier.

« Au cours des quatre dernières années, ce que nous avons vu n’est que l’accent mis sur le mur », a déclaré le responsable. «Ce dont nous avons besoin, c’est d’une approche plus globale. C’est comme une réinitialisation pour se concentrer sur une application intelligente, qui est également juste et humaine. »

Le projet de loi établirait également des mécanismes pour traiter les inconduites dans les rangs du DHS, en augmentant le personnel du Bureau de la responsabilité professionnelle du DHS, qui enquête sur de tels cas, et en obligeant l’agence à créer une politique de recours à la force. Ce serait une première étape cruciale dans la réforme de l’agence, qui s’est politisée sous Trump, agissant parfois comme le porte-parole de son programme d’immigration et de «maintien de l’ordre».

Cela augmenterait également les sanctions applicables aux gangs criminels et aux trafiquants de drogue.

Biden pourrait essayer d’intégrer les réformes de l’immigration dans d’autres projets de loi hautement prioritaires

Bien que Biden ait identifié l’immigration comme une priorité clé au cours des premiers jours de sa présidence, lui et son équipe ont cherché à tempérer les attentes élevées quant à la rapidité avec laquelle l’administration entrante sera en mesure de s’éloigner des politiques d’immigration restrictives de Trump et de mettre en œuvre des réformes.

Biden a déclaré à ses avocats que la procédure de destitution au Sénat pourrait l’empêcher de faire adopter une législation sur l’immigration par le Congrès dans les 100 premiers jours, a rapporté Politico. Et Mayorkas a déclaré aux sénateurs lors de son audience de confirmation mardi que l’inversion de l’héritage de Trump à la frontière «ne peut pas être accompli en appuyant simplement sur un interrupteur».

Cela a laissé certains experts politiques sceptiques sur le fait que la proposition de Biden passera au Congrès sous sa forme actuelle.

«Je serais surpris si quelque chose de grand pouvait passer», a déclaré Sarah Pierce, analyste politique au Migration Policy Institute. «La bande passante ne pourrait pas être plus limitée. La pandémie sera le principal objectif, et il sera difficile de détourner l’attention des gens de cela. Je pense donc que ce sera probablement quelque chose de plus fragmentaire.

Les défenseurs des immigrants ont par conséquent envisagé la possibilité d’essayer plutôt d’incorporer un chemin vers la citoyenneté pour les 5 millions de travailleurs essentiels sans papiers du pays dans le projet de loi de secours Covid-19 de 1,9 billion de dollars proposé par Biden, qu’il a exhorté le Congrès à adopter rapidement.

Il existe déjà un modèle pour ce à quoi pourrait ressembler cette législation: le représentant Joaquin Castro (D-TX) travaille avec des groupes de défense des droits des travailleurs et des immigrants pour rédiger un projet de loi autonome, soutenu par le nouveau sénateur de Californie Alex Padilla, qui permettrait aux travailleurs essentiels de demander immédiatement une carte verte et, après cinq ans, la citoyenneté.

Les démocrates ont réussi à incorporer des dispositions sur l’immigration dans le dernier plan de secours Covid-19 de 900 milliards de dollars, qui a été adopté sur une base bipartite. Il a rendu de nombreux ménages à statut mixte avec des membres de la famille sans papiers éligibles aux chèques de relance. Les citoyens américains et les résidents permanents qui ont déposé une déclaration de revenus conjointe avec un conjoint sans papiers avaient auparavant été exclus des mesures de relance.

Il n’est pas clair si les républicains, qui ont soutenu les politiques d’immigration de Trump, soutiendraient de la même manière un chemin vers la citoyenneté pour les travailleurs immigrés essentiels. Mais au lendemain de l’insurrection au Capitole, au moins certains républicains «pourraient vouloir prendre du recul par rapport à Trump, ce qui pourrait leur donner la possibilité d’agir davantage en matière d’immigration», a déclaré Pierce.

Alternativement, les démocrates pourraient essayer de regrouper les éléments de légalisation du projet de loi de Biden – y compris le chemin vers la citoyenneté pour les travailleurs essentiels et les bénéficiaires de la DACA – dans un projet de loi de réconciliation budgétaire.

De manière pratique, les projets de loi adoptés par réconciliation budgétaire ne sont pas soumis à l’obstruction systématique et, tant que les démocrates sont d’accord, ils pourraient adopter une telle législation sans un seul républicain. Mais il y a aussi des restrictions sur les types de projets de loi qui peuvent être adoptés par réconciliation budgétaire, ce qui revient essentiellement à ceci: «Si l’effet principal n’est pas budgétaire, il n’est pas conciliable», comme l’écrit mon collègue Dylan Matthews.

Kerri Talbot, directrice du plaidoyer fédéral pour l’Immigration Hub, a déclaré qu’elle se coordonnait avec les comités budgétaires de la Chambre et du Sénat pour analyser comment les démocrates pourraient adopter des dispositions de légalisation par la réconciliation. Ils devraient tarifer le coût de la légalisation des personnes et ensuite identifier des mécanismes pour le payer, ce qui pourrait, par exemple, impliquer une augmentation des frais sur les demandes d’immigration.

Ni le rapprochement budgétaire ni un plan de secours Covid-19 ne pourraient à eux seuls mettre en œuvre le type de réformes globales proposées dans le projet de loi de Biden, qui établiront une norme de progrès très élevée.

«C’est un gros problème qu’ils publient ce projet de loi», a déclaré Talbot. «C’est un énoncé de vision vraiment remarquable et qui ouvre vraiment la voie au Congrès pour envisager une réforme de l’immigration.»