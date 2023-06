Le projet de loi sur l’identification des électeurs du Nebraska est adopté, malgré l’obstruction systématique du législateur

LINCOLN, Neb. (AP) – Les législateurs du Nebraska ont adopté jeudi un projet de loi pour se conformer à une exigence d’identification des électeurs imposée par les électeurs en novembre, le seul vote contre provenant du législateur qui a dirigé les efforts pour le faire inscrire sur le bulletin de vote.

Le vote 41-1 a eu lieu le dernier jour de la session législative de 2023 et malgré un effort d’obstruction systématique de la sénatrice conservatrice Julie Slama, qui a présidé l’effort référendaire qui a vu la question de l’identité des électeurs posée sur le scrutin de novembre dernier.

Slama s’est élevé contre le projet de loi, affirmant qu’il ne va pas assez loin pour protéger l’intégrité des élections. Le Nebraska n’a pas d’antécédents de fraude électorale généralisée, mais Slama et d’autres partisans de l’exigence d’identification des électeurs disent que c’est nécessaire pour prévenir d’éventuels problèmes futurs.

Le projet de loi adopté, qui a été présenté par son collègue républicain, le sénateur Tom Brewer, et le comité du gouvernement, des affaires militaires et des anciens combattants qu’il préside, autorise un large éventail de pièces d’identité avec photo que les électeurs pourraient présenter aux urnes. Les pièces d’identité comprendraient les passeports, les permis de conduire, les cartes d’identité militaires et tribales et les cartes d’identité des collèges du Nebraska. Même les pièces d’identité expirées seraient autorisées tant qu’elles portent le nom et la photo de l’électeur. Les résidents des hôpitaux, des maisons de soins infirmiers et des centres de vie assistée pourraient utiliser des documents de patients comprenant une photo.

Slama conteste certaines exceptions faites pour ceux qui se présentent aux urnes sans pièce d’identité avec photo, ce qui leur permettrait de voter provisoirement mais les obligerait à présenter une pièce d’identité valide aux responsables électoraux dans un délai d’une semaine pour que le vote soit compté. Quelques rares exceptions d’identité avec photo seraient également faites, comme pour ceux qui ont des objections religieuses à être photographiés.

Slama, qui a qualifié le projet de loi de «favorable à la fraude», s’oppose également à une disposition permettant à ceux qui votent par courrier d’inclure le numéro de leur permis de conduire ou de leur carte d’identité nationale ou une copie d’un document accepté. Les défenseurs de cette allocation ont noté qu’elle protège les comtés des zones les plus rurales de l’État qui organisent la plupart des élections par correspondance. Onze comtés du Nebraska organisent actuellement des élections exclusivement par correspondance.

Slama avait voulu que le projet de loi inclue des exigences de grande envergure, y compris la notarisation des bulletins de vote par correspondance, des audits des signatures des témoins pour les bulletins de vote par correspondance et la vérification de la citoyenneté des électeurs, même après qu’ils étaient déjà tenus de montrer cette preuve au moment où ils inscrits pour voter. Certains responsables électoraux ont déclaré que cela irait à l’encontre du droit constitutionnel et pourrait priver de leurs droits certains électeurs du Nebraska rural.

Ces préoccupations n’ont pas dissuadé Slama jeudi, qui a fait de l’obstruction pendant les deux heures autorisées lors du dernier tour de débat sur le projet de loi.

Slama a déclaré qu’elle savait que le projet de loi serait adopté, mais qu’elle utilisait l’obstruction systématique pour établir un dossier à utiliser pour ce qu’elle avait promis serait une contestation judiciaire de la mesure par les partisans de l’identification des électeurs. Son obstruction a attiré la colère même de ses collègues législateurs conservateurs, dont certains ont déclaré que cela les obligerait à rester une nuit de plus à Lincoln au lieu de pouvoir parcourir des centaines de kilomètres pour rentrer chez eux dans l’ouest du Nebraska.

« Je vois un cadre d’identification des électeurs sans identification des électeurs », a déclaré Slama. « Je ne blâme pas le Comité gouvernemental ou quiconque dans le corps pour ce projet de loi. Cela repose carrément sur les pieds d’un membre de l’exécutif. Et c’est le secrétaire d’État Bob Evnen.

Evnen a repoussé les critiques de Slama, affirmant qu’il soutenait depuis longtemps un projet de loi sur l’identification des électeurs, mais qu’il tracerait la ligne à tout ce qui conduirait à la suppression des électeurs.

« Les élections de 2022 au Nebraska se sont déroulées de manière efficace, précise, sécurisée et conformément à la loi », a déclaré Evnen plus tôt cette semaine lors d’une audience du comité du Sénat américain sur la sécurité des élections. « Nos responsables électoraux à travers l’État ont fait un travail exemplaire en organisant une élection précise et sécurisée. »

Un audit mené par le bureau d’Evnen des élections générales de l’État en novembre, qui comprenait 10% des circonscriptions du Nebraska, n’a montré aucune fraude électorale. Les responsables électoraux ont vérifié au moins une circonscription dans chacun des 93 comtés de l’État dans le cadre de cet audit, comptant manuellement 48 292 bulletins de vote, a déclaré Evnen. Parmi ceux-ci, seuls 11 écarts ont été constatés, soit cinq bulletins de vote marqués trop légèrement pour être lus par un compteur de machine et les six autres bulletins de vote mal classés ou égarés.

Comme d’autres responsables électoraux – même républicains – à travers le pays, Evnen a été une cible populaire parmi ceux qui croient aux théories du complot persistantes selon lesquelles les élections de 2020 ont été truquées. Evnan a défendu le travail de son bureau sur le projet de loi.

Brewer a également défendu le projet de loi, notant que 92 commissaires aux élections de comté sur les 93 comtés du Nebraska l’ont approuvé. La seule récalcitrante était la commissaire aux élections du comté de Sarpy, Emily Ethington, qui est également la sœur de Slama.

Le gouverneur Jim Pillen a signé le projet de loi jeudi.

Margery A. Beck, Associated Press