WASHINGTON – La Chambre des représentants dirigée par les démocrates a de nouveau adopté jeudi une loi qui ferait de Washington, DC, le 51e État – ce que les résidents et les dirigeants de la capitale nationale demandent depuis des décennies.

Le projet de loi a été adopté 216-208.

Mais la loi sur l’admission de Washington, DC, a de faibles chances d’avancer dans le Sénat divisé, où elle aurait besoin du soutien républicain pour surmonter un obstacle législatif connu sous le nom d’obstruction systématique. Sans au moins 10 votes républicains au Sénat rejoignant les 50 démocrates et indépendants, le projet de loi ne parviendra pas au bureau du président Joe Biden

Le projet de loi, présenté par Del. Eleanor Holmes Norton, DD.C., a été adopté à la Chambre lors du dernier Congrès, bien qu’il n’ait pas été voté au Sénat à majorité républicaine. L’adoption de 2020 à la Chambre a marqué la première fois qu’un projet de loi sur l’état de Washington a été adopté dans l’une ou l’autre chambre du Congrès.

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, D-Californie, s’exprimant lors d’une conférence de presse mercredi et portant un masque portant le numéro «51», a déclaré: «Nos fondateurs ont bâti notre démocratie sur la simple promesse que chaque Américain devrait avoir une voix dans notre gouvernement: de l’hôtel de ville aux salles du Congrès. Les Washingtoniens … paient des impôts, combattent dans nos guerres, contribuent à la vie économique de notre pays. Mais pendant des siècles, on leur a refusé leur droit à la représentation. «

« L’imposition sans représentation » est sur les plaques d’immatriculation de Washington parce que les résidents paient des impôts mais ne sont pas représentés par un vote au Congrès, a noté Pelosi.

Les résidents peuvent voter aux élections présidentielles. Norton est l’unique déléguée au Congrès de Washington, un poste qui lui permet de rédiger une loi mais pas de voter, selon le gouvernement de la ville.

Avec HR 51, Pelosi a poursuivi, « le Congrès fait un pas important pour affranchir le peuple de DC avec le pouvoir de participer pleinement à notre démocratie. »

Les démocrates, les partisans de la législation et la maire de Washington, Muriel Bowser, ont fait valoir que la création d’un État pour Washington, une ville à forte population noire, est une question de droits civiques. Les partisans disent que la création d’un État est nécessaire parce que les résidents sont privés de leurs droits en raison du manque de représentation au Congrès.

Les données du Bureau du recensement montrent que 46% de la population du district est afro-américaine, 11% est hispanique ou latino-américaine et 4% est asiatique.

Mais les républicains soutiennent que la taille de la population de Washington le rend trop petit pour être un État.

La représentante Nancy Mace, RS.C., a récemment affirmé que Washington «ne serait même pas considéré comme un district parlementaire singulier», et cela devrait l’empêcher d’acquérir le statut d’État. Elle l’a dit tandis que la représentante Liz Cheney, une républicaine qui représente le Wyoming, se tenait derrière elle.

Washington, DC, avec une population d’environ 700 000 habitants, est plus grande que le Wyoming et le Vermont en termes de population, selon les données du recensement les plus récentes.

Les républicains ont également accusé les démocrates de chercher à devenir un État à des fins politiques, car les habitants du district ont tendance à se pencher politiquement vers ce parti. Depuis 2000, selon le Brookings Institute, le candidat démocrate à la présidentielle a recueilli plus de 89% des voix à Washington, DC

En vertu du projet de loi, l’État serait représenté par deux sénateurs, comme tous les autres États, et un membre de la Chambre des représentants. Le nombre de représentants d’un État est basé sur la population. Le Vermont, le Delaware, le Wyoming, l’Alaska, le Dakota du Nord, le Dakota du Sud et le Montana ont chacun un représentant.

Les républicains ont longtemps insisté sur le fait que ces sénateurs seraient des démocrates.

« Ils prévoient de faire du district de Columbia un état – qui leur donnerait deux nouveaux sénateurs démocrates – Puerto Rico un état, qui leur donnerait deux nouveaux sénateurs démocrates de plus », a déclaré McConnell dans un entrevue avec Laura Ingraham de Fox News l’année dernière. « C’est donc un socialisme à part entière en marche à la Chambre ».

Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, DN.Y., s’exprimant depuis le parquet du Sénat jeudi, a déclaré que les arguments contre Washington, DC, le statut d’État sont enracinés dans le sectarisme.

« Le débat sur l’État de Washington a pris une tournure plutôt sombre », a-t-il déclaré. « Certains de mes collègues de l’autre côté, plutôt que de présenter un argument sur le fond, ont commencé à dénigrer la valeur de base des résidents du district de Columbia. . »

Avant le vote de jeudi, le leader de la minorité à la Chambre, Kevin McCarthy, de R-Californie, a qualifié Washington, DC, de «régime» articulé sur «la consolidation du pouvoir et l’adoption de politiques radicales».

Le sénateur Mitt Romney, R-Utah, s’oppose à la législation, disant aux journalistes qu’il soutient faire de Washington, DC, une partie de l’état du Maryland, donnant aux résidents un membre votant de la Chambre, mais n’ajoutant aucun membre au Sénat.

Mardi, la Maison Blanche a officiellement soutenu l’idée, affirmant que la législation fournirait aux résidents de Washington « une représentation complète attendue depuis longtemps au Congrès ».

«L’établissement de l’État de Washington, Douglass Commonwealth, en tant que 51e État, rendra notre Union plus forte et plus juste», a déclaré le Bureau de la gestion et du budget dans un communiqué. « Washington, DC a une économie robuste, une culture riche et une population diversifiée d’Américains de tous horizons qui ont droit à une participation pleine et égale à notre démocratie. »

Les républicains disent également que la Constitution a spécifiquement mis de côté des terres pour la capitale qui n’était pas un État.

Le territoire de l’État proposé comprendrait tout le territoire actuel du district, à l’exception des monuments et des bâtiments fédéraux tels que la Maison Blanche et le bâtiment du Capitole.

La question du statut d’État a refait surface après l’attaque du 6 janvier contre le bâtiment du Capitole américain par les partisans de l’ancien président Donald Trump. Bowser a appelé le Congrès à accorder le statut d’État à Washington. Le maire ne peut pas déployer les troupes de la Garde nationale de Washington parce que l’autorité sur les forces de la Garde incombe au président, au secrétaire à la Défense et au secrétaire de l’armée.

« Affirmer que les Washingtoniens doivent rester privés de leurs droits pour protéger les intérêts du gouvernement fédéral est dangereux, dépassé et carrément insultant », a déclaré Bowser lors d’une audition en mars au Congrès.

Avec des législateurs comme Romney pas à bord, la législation fait face à un avenir sombre.

Alors que la version du Sénat du projet de loi compte plus de 40 parrains, plusieurs modérés restent indécis. Quelques démocrates, et tous les républicains, ne l’ont pas coparrainé.

Mais le leader de la majorité à la Chambre, Steny Hoyer, D-Md., A exprimé mercredi son optimisme quant à l’avenir de la législation, notant que le projet de loi avait le soutien de Biden et Schumer.

« Donc, nous ne sommes pas dans la même position que l’an dernier », a déclaré Hoyer. « Nous savions que le sénateur McConnell n’allait pas déposer le projet de loi pour les mauvaises raisons. Nous avons bon espoir de pouvoir aller de l’avant. De toute évidence, nous allons avoir besoin de certains républicains pour voter le principe plutôt que la politique. . «