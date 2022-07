Le projet de loi sur les semi-conducteurs unit les rivaux politiques

Les nouvelles: Le mois dernier, le Sewer Coronavirus Alert Network de Stanford, ou SCAN, a ajouté le monkeypox à la suite de virus pour lesquels il vérifie quotidiennement les eaux usées. Depuis lors, le virus a été détecté dans 10 des 11 systèmes d’égouts testés par SCAN, y compris ceux de Sacramento, Palo Alto et plusieurs autres villes de la région de la baie de Californie.

Pourquoi est-ce important: L’Organisation mondiale de la santé a déclaré la propagation du monkeypox une urgence sanitaire mondiale au cours du week-end, après des semaines d’indécision quant à savoir si la situation était suffisamment grave pour être considérée comme une menace internationale. Alors que les États-Unis ont enregistré 2 891 cas confirmés de virus au 22 juillet, selon les données les plus récentes du Centres pour le Contrôle et la Prévention des catastrophesles méthodes d’analyse des eaux usées de SCAN pourraient révéler des nombres de cas plus élevés, beaucoup plus rapidement.

Comment ça fonctionne: Les chercheurs du SCAN utilisent les données pour estimer le nombre réel de personnes atteintes de monkeypox dans les communautés qu’ils surveillent en modélisant la corrélation entre les données sur les eaux usées et les cas de monkeypox du mois dernier. Cette estimation, qui peut être mise à jour quotidiennement, serait un moyen beaucoup plus rapide de suivre la propagation dans la communauté que d’attendre que les patients symptomatiques se rendent chez un médecin et se fassent tester, et aiderait à attraper les infections beaucoup plus tôt. Lire l’histoire complète.

—Hana Kiros

Les incontournables

J’ai parcouru Internet pour vous trouver les histoires les plus amusantes / importantes / effrayantes / fascinantes d’aujourd’hui sur la technologie.

1 La Chine a ses magnats de la technologie natifs dans un étranglement

Les entreprises qui avaient promis de perturber le statu quo ont fini par prendre le pouvoir. (Le gardien)

+ Il travaille sur un système pour aider les entreprises chinoises à se conformer aux règles américaines. (FT $)

+ Comment les plus grands influenceurs en ligne de Chine sont tombés de leur trône. (examen de la technologie MIT)

2 Le projet de loi sur les semi-conducteurs de Joe Biden fait des alliés politiques improbables

Bernie Sanders et les républicains affirment que la législation remplirait simplement les poches des déjà riches. (abc)

+ Pendant ce temps, la Chine va de l’avant en fabriquant ses propres puces. (WSJ $)

3 La Caroline du Sud a interdit les sites Web expliquant comment se faire avorter

La législation effrayante pourrait créer un précédent pour les États conservateurs. (WP $)

+ La surveillance de l’avortement pourrait déclencher une crise des réfugiés aux États-Unis. (Entreprise rapide $)

+ La Big Tech reste silencieuse sur les questions de confidentialité des données dans un post-Roe US. (examen de la technologie MIT)

4 câbles internet parisiens ont été sabotés lors d’une mystérieuse attaque

Trois mois plus tard, nous ne savons toujours pas pourquoi. (Filaire $)

5 L’Europe n’est pas construite pour résister à une chaleur extrême

Mais ce que l’on considérait autrefois comme des événements météorologiques anormaux devient de plus en plus courant. (Ardoise)

+ Ces vagues de chaleur signifient-elles que le changement climatique se produit plus rapidement que prévu ? (examen de la technologie MIT)

6 Google vend une IA de surveillance avancée à Israël

Ce qui donnerait à son gouvernement un pouvoir encore plus grand sur son peuple. (L’interception)

+ Pourquoi les affaires sont en plein essor pour les startups d’IA militaire. (examen de la technologie MIT)

7 L’érotisme a été sous-traité à l’économie des concerts

Mais si cela aide les écrivains en herbe à trouver un public, les lecteurs craignent que leurs auteurs torrides préférés ne soient exploités. (Reste du monde)

8 Nous ne devrions pas oublier Hubble 🔭

Le télescope spatial James Webb a peut-être fait la une des journaux récemment, mais Hubble a toujours un rôle important à jouer. (Crumpe)

+ Pourquoi Hubble ne ressemble à aucun autre satellite de l’histoire. (examen de la technologie MIT)

+ Le module Wentian est en route vers la station spatiale Tiangong. (Le bord)

+ Les vêtements de marque NASA sont partout, car nous voulons tous être astronautes. (CNN)

9 Les influenceurs ne veulent plus de followers, ils veulent des communautés

La création de groupes de membres partageant les mêmes idées brise les frontières entre créateur et fan. (WP $)

+ Les créateurs de mèmes d’Instagram en ont assez d’être déformés. (Flux d’actualités)

+ Il devient également encore plus difficile de gagner sa vie sur TikTok ces jours-ci. (L’information $)

10 Ne plaisante pas avec ce robot joueur d’échecs ♟️

Ou vous pouvez repartir avec un doigt cassé. (Le gardien)

Citation du jour

« Vous avez toujours eu des gens qui vendent de l’huile de serpent. Mais ils ont dû faire du porte-à-porte, et maintenant avec les médias sociaux, ils peuvent rester chez eux et être amplifiés aux quatre coins du monde.