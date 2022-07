Le projet de loi sur les puces informatiques pour la compétitivité de la Chine est adopté par le Sénat et transmis à la Chambre

Le paquet comprend plus de 52 milliards de dollars pour les entreprises américaines produisant des puces informatiques, ainsi que des crédits d’impôt pour encourager les investissements dans la fabrication de puces. Il fournit également des fonds pour stimuler l’innovation et le développement d’autres technologies américaines.

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, D-Californie, a déclaré que le projet de loi sur les puces “est une victoire majeure pour les familles américaines et l’économie américaine” lorsqu’il a été adopté par un vote clé du Sénat. plus tôt en juillet .

Le projet de loi, connu sous le nom de CHIPS-plus ou Puces et science Loi, adoptée par 64 voix contre 33. Il se dirigera maintenant vers la Chambre, où les législateurs espèrent l’adopter et l’envoyer à la Maison Blanche pour la signature du président Joe Biden avant que le Congrès ne quitte la ville début août.

Les partisans disent qu’il est vital pour l’économie et la sécurité nationale américaines de construire plus de puces, qui sont des composants de plus en plus critiques dans les articles ménagers quotidiens comme l’électronique grand public et les automobiles, car l’innovation technologique rend les machines plus intelligentes.

Mais les puces ont récemment été rares, à la suite de changements soudains de la demande des consommateurs liés à la pandémie de Covid-19. Et la part des États-Unis dans la production mondiale de puces a chuté précipitamment au cours des dernières décennies, tandis que la Chine et d’autres pays ont investi massivement dans l’industrie.

Les États-Unis fabriquent également peu des types de semi-conducteurs les plus avancés, qui sont en grande partie produits à Taïwan, l’épicentre des tensions politiques croissantes avec la Chine.

Une grande partie de la guerre moderne est alimentée par de vastes réseaux de semi-conducteurs – chaque système de lancement de missiles Javelin contient des centainespar exemple – ce qui a amené les responsables américains de la défense à s’inquiéter de la dépendance du pays vis-à-vis des producteurs étrangers pour son approvisionnement en puces.

La dépendance continue de l’Amérique vis-à-vis des semi-conducteurs étrangers est “absolument dangereuse, et une interruption de notre approvisionnement en puces serait catastrophique”, a déclaré lundi le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan lors d’une réunion avec Biden.

“Plus nous attendons, plus la perturbation est dangereuse”, a-t-il déclaré.

Le président, lors de cette réunion, a également blâmé la pénurie de puces pour l’inflation vertigineuse qui a entravé sa présidence. Le manque de puces disponibles pour la fabrication de voitures neuves a été lié à la flambée des prix des voitures d’occasion, qui poussent l’inflation à la hausse.

“L’Amérique a inventé le semi-conducteur. Il est temps de le ramener à la maison”, a déclaré Biden.

CHIPS-plus est une version allégée d’une législation plus large qui mijotait depuis longtemps à la Chambre et au Sénat. La mesure la plus importante a été menacée par les dirigeants républicains au début du mois. Le projet de loi plus mince a franchi mardi le seuil d’obstruction systématique des 60 voix du Sénat, mettant en place un vote final de chaussure, qui ne nécessite qu’une majorité simple dans la chambre de 100 sièges.

La législation avait fait l’objet de critiques de la part de certains républicains du Sénat, comme Marco Rubio de Floride, qui a déclaré qu’il manquait de “garde-corps” pour empêcher que tout financement ne se retrouve entre les mains de la Chine. D’autres critiques ont fait valoir que les États-Unis devraient dépenser plusieurs milliards de plus pour avoir une réelle chance de rivaliser avec les principaux fabricants de puces au monde.

Le sénateur Bernie Sanders, I-Vt., sort également plus tôt ce mois-ci contre une version précédente du projet de loi, le qualifiant de “chèque en blanc de 53 milliards de dollars pour les sociétés de micropuces et de semi-conducteurs rentables”.

“Reconstruisons l’industrie américaine des micropuces”, a déclaré Sanders avant le vote de mercredi, “mais faisons-le d’une manière qui profite à toute notre société, pas seulement à une poignée de sociétés riches et rentables”.

Mais le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, DN.Y., a fait valoir mercredi matin que la législation marquera “un tournant pour le leadership américain au 21e siècle”.

“En approuvant l’un des plus gros investissements dans la science, la technologie et la fabrication depuis des décennies … nous disons que les meilleures années de l’Amérique sont encore à venir”, a déclaré Schumer au Sénat avant le vote final.