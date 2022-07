Le projet de loi sur les préjudices en ligne serait une victoire pour la folie éveillée et un coup dur pour la liberté d’expression – Kemi a raison de le critiquer

AU moins une bonne chose est sortie du gâchis de la démission de Boris Johnson et de la course des conservateurs pour le remplacer.

Cela a forcé le gouvernement à mettre de côté son terrible projet de loi sur la sécurité en ligne.

Le projet de loi sur la sécurité en ligne représente un danger imminent pour la liberté d’expression en ligne

Kemi Badenoch a déclaré “nous ne devrions pas légiférer pour les sentiments blessés” Crédit : Joshua Bratt 2022

Comme le ministère de la vérité de Big Brother, cette loi orwellienne ferait le contraire de ce qu’elle dit sur l’étain.

Au nom de la sécurité, cela représente un danger imminent pour la liberté d’expression en ligne.

Celui qui remporte la course à la direction des conservateurs devrait abandonner définitivement le projet de loi sur la sécurité en ligne.

Comme l’a déclaré cette semaine le député Kemi Badenoch, candidat à la percée: “Nous ne devrions pas légiférer pour les sentiments blessés.”

C’est exactement ce que ferait le projet de loi sur la sécurité en ligne – en faire une infraction potentielle à la loi de blesser les sentiments de quelqu’un sur Internet.

C’est une victoire pour la folie éveillée et un coup dur pour la liberté d’expression.

Voici comment cela fonctionnerait : le projet de loi donne au quango Ofcom, le régulateur britannique de la diffusion, de nouveaux pouvoirs pour forcer les grandes entreprises technologiques telles que Facebook et Twitter à supprimer le contenu jugé « légal mais nuisible ».

Ainsi, les mots qu’il est légal de prononcer pourraient être bannis des réseaux sociaux.

Et qu’est-ce qu’un contenu « légal mais préjudiciable » ? Le projet de loi dit seulement qu’il doit être susceptible de causer «au moins une détresse grave» à quelqu’un.

Il appartiendrait à l’armée de «vérificateurs de faits», de chiens de garde de «mésinformation» et d’algorithmes automatisés de Big Tech d’agir en tant que police de la vérité et de décider de ce que nous pouvons dire ou voir.

Avec la menace d’amendes de l’Ofcom qui pèse sur eux, ils interdiraient d’abord et poseraient des questions plus tard.

Ce projet de loi serait une charte pour la censure éveillée. La clé est la nouvelle infraction de « causer un préjudice psychologique ».

Quiconque, comme le dit Kemi, se plaint de “sentiments blessés” pourrait exiger que le contenu offensant soit supprimé.

Si vous insistez sur le fait que mes paroles vous causent un « préjudice psychologique », comment puis-je prouver le contraire ? C’est subjectif. Pourtant, il pourrait être utilisé pour restreindre le débat public.

Un footballeur pourrait prétendre qu’il a été blessé par des fans qui l’ont traité de “merde” en ligne. Ou l’un de nous, écrivains trop sensibles, pourrait se plaindre d’être lésé par une mauvaise critique.

Les censeurs éveillés s’en donneraient à cœur joie. Les militants trans font déjà campagne pour que les féministes sensibles au genre telles que l’auteur de Harry Potter, JK Rowling, soient “annulées” et envoyées à Coventry.

En vertu de ce projet de loi, ils l’enverraient à l’isolement.

Il ne fait aucun doute que le gouvernement a entrepris de nettoyer Internet avec de bonnes intentions.

Cela peut ressembler à un égout, et les fosses d’aisance les plus malodorantes se trouvent sur les sites de médias sociaux tels que Twitter.

Les pires “trolls” d’Internet ruinent des vies.

Menace de liberté d’expression

Mais beaucoup des choses les plus désagréables sur les réseaux sociaux – des menaces de meurtre ou de viol à l’incitation au suicide – sont déjà illégales.

Il n’y a pas besoin d’une autre loi maladroite pour frapper quelques trolls méchants.

Nous pourrions convenir que Facebook, YouTube et Twitter doivent mettre de l’ordre chez eux. Ils semblent plus désireux d’interdire Donald Trump que d’éliminer les terroristes de l’EI.

Mais ce n’est pas une raison pour donner à Big Tech encore plus de pouvoirs pour contrôler ce qui est autorisé à être publié en ligne.

Pire encore, le projet de loi sur la sécurité en ligne donnerait aux futurs secrétaires à la culture des pouvoirs extraordinaires pour modifier le code de l’Ofcom afin de « refléter la politique gouvernementale » et ordonner la suppression du contenu « pour des raisons de politique publique ».

Imaginez ces pouvoirs de censure politique entre les mains d’un ministre du gouvernement travailliste.

Il suffit de regarder les politiciens de l’opposition et les militants de gauche se plaindre que la charte de censure des conservateurs ne va pas assez loin !

Un amendement du gouvernement au projet de loi stipule que Facebook et Twitter devraient informer les éditeurs de nouvelles et offrir le droit de faire appel avant de censurer leur contenu.

Les militants affirment que cela donne à des journaux tels que The Sun une licence légale pour “répandre des mensonges haineux et de la désinformation” – autrement connu sous le nom de reportage d’actualités et d’opinions qu’ils ne veulent pas que le public voie.

Légal mais dangereux

Ce projet de loi part de la fausse hypothèse selon laquelle il y a « trop » de liberté d’expression en ligne.

En réalité, il y a déjà trop peu de cette précieuse liberté dans la société.

Chaque fois que les autorités proposent de tracer une nouvelle ligne pour limiter la liberté d’expression, la question clé est toujours : Qui voulez-vous que le crayon bleu du censeur tienne ? Qui décidera de ce que signifie « nuisible » et quel discours est jugé trop blessant pour que nous puissions l’entendre ?

Nous ne devrions pas être plus disposés à confier nos libertés à des milliardaires éveillés de la Big Tech qu’à des bureaucrates anonymes de l’Ofcom, des juges irresponsables ou des secrétaires à la culture de passage.

Voici la dure vérité sur la liberté d’expression. Tous ceux qui choisissent de publier, de pontifier, de déclamer ou de faire rage sur Twitter ou ailleurs ne partageront pas la piété du prince Harry, la sagesse de Donald Trump ou la pureté d’âme d’un candidat de Love Island.

Ils devraient toujours bénéficier de la même liberté d’expression que tout le monde.

Au nom de la protection de l’enfance, ce projet de loi nous traiterait tous comme des enfants qui ont besoin d’être protégés contre les vilaines paroles. Cela risque de faire beaucoup plus de mal que de blesser les sentiments.