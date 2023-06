Le projet de loi sur les petits bateaux pourrait inciter les gens à emprunter des itinéraires plus dangereux et à augmenter le trafic, selon une enquête

Recevez l’e-mail gratuit Morning Headlines pour les nouvelles de nos journalistes à travers le monde Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit Morning Headlines

Le nouveau projet de loi du gouvernement sur les petits bateaux pourrait conduire les demandeurs d’asile à emprunter des « routes plus dangereuses » vers le Royaume-Uni, profiter aux passeurs et aggraver le trafic, selon un rapport parlementaire.

Une enquête menée par le Comité mixte multipartite sur les droits de l’homme a déclaré que le gouvernement n’avait fourni aucune preuve à l’appui de son affirmation selon laquelle le projet de loi sur la migration illégale dissuaderait les traversées de la Manche.

Son rapport accablant de 152 pages a également révélé que de nombreuses dispositions du projet de loi étaient illégales, et son objectif principal de voir les petits bateaux migrants détenus et expulsés sans tenir compte de leurs revendications priverait les réfugiés et les esclaves modernes de la protection.

La présidente du comité, Joanna Cherry KC, a déclaré qu’il était « extrêmement clair » que les plans enfreignaient la Convention européenne des droits de l’homme, la Convention sur les réfugiés et d’autres obligations internationales.

« La plupart des personnes fuyant la persécution ou les conflits n’ont aucun moyen sûr et légal d’arriver ici », a-t-elle ajouté.

« En traitant les victimes de l’esclavage moderne comme des « migrants illégaux » soumis à la détention et à l’expulsion, ce projet de loi violerait nos obligations légales envers ces victimes et risquerait d’augmenter la traite des personnes vulnérables.

Lorsque la loi a été présentée au parlement, Suella Braverman a fait une déclaration statutaire inhabituelle selon laquelle elle était incapable de dire qu’elle était compatible avec la loi sur les droits de l’homme, mais elle a déclaré ailleurs qu’elle était compatible avec le droit international.

Le comité n’était pas d’accord et a censuré le ministre de l’Intérieur pour ne pas avoir comparu devant son enquête et pour un retard inexpliqué de six semaines à répondre aux questions par écrit.

« Le comité mixte estime que la portée de cette obligation est si large qu’en pratique, cela supprimerait le droit d’asile pour la grande majorité des réfugiés venant au Royaume-Uni », a-t-il déclaré.

« Le comité a estimé que cela violerait de nombreuses obligations légales en vertu de la Convention sur les réfugiés, qui garantit les droits des réfugiés quelle que soit la manière dont ils sont arrivés dans le pays, et empêcherait le Royaume-Uni de jouer son rôle dans le système mondial de protection des réfugiés.

Theresa May dit que le projet de loi sur les petits bateaux «ferme la porte» aux véritables victimes

Le gouvernement n’a pas encore publié d’évaluation officielle du projet de loi, qui a déjà été approuvé par la Chambre des communes et est examiné par les Lords.

Lors d’un débat mercredi, des pairs ont accusé les ministres de faire pression sur eux pour qu’ils adoptent des lois qui n’ont « aucune applicabilité pratique » parce que le Royaume-Uni n’a pas une capacité de détention suffisante pour détenir tous les petits bateaux de migrants et des accords de retour avec seulement deux pays.

Le ministre du gouvernement, Lord Bellamy, a déclaré que les personnes ne peuvent être expulsées que vers des pays où la Grande-Bretagne a conclu « un accord pour les reprendre », ajoutant: « Ce n’est pas le cas actuellement, sauf en ce qui concerne le Rwanda, mais cela pourrait être le cas à l’avenir. par rapport aux autres pays. »

Le Comité mixte des droits de l’homme a déclaré que la majorité des experts qui ont fourni des preuves à son enquête estimaient que le projet de loi n’atteindrait pas l’objectif déclaré de Rishi Sunak d' »arrêter les bateaux ».

« Au lieu de cela, ils ont dit que cela pourrait amener des personnes à tenter de venir au Royaume-Uni par des itinéraires plus dangereux, ce qui pourrait à la fois profiter aux passeurs (qui pourraient facturer plus pour leurs services) et entraîner la mort tragique d’un plus grand nombre de personnes sur ces itinéraires », ajoute le rapport.

« Nous craignons que les dispositions du projet de loi sur l’esclavage moderne ne violent non seulement les obligations légales du Royaume-Uni envers les victimes, mais puissent également entraîner une augmentation de la traite et de l’esclavage. »

Rishi Sunak a affirmé que le projet de loi atteindrait son objectif d ‘«arrêter les bateaux» (SBOC) Duncan Capps (PENNSYLVANIE)

Le projet de loi empêcherait les victimes de la traite qui arrivent de façon irrégulière de recevoir de l’aide et leur permettrait d’être expulsées pendant que les autorités enquêtent toujours sur d’éventuels abus.

Il a été introduit des semaines après que Mme Braverman a retardé la nomination d’un chien de garde anti-esclavagiste, et le même mois que le ministre de l’Intérieur a élargi la portée de l’accord rwandais pour inclure les esclaves modernes ainsi que les demandeurs d’asile.

Le comité a également mis en garde contre l’impact que la loi aurait sur les enfants, les femmes enceintes et les personnes vulnérables, en raison de sa création d’une obligation légale de détenir et d’expulser tous les migrants par petits bateaux, quel que soit leur besoin de protection.

Il a appelé à 40 amendements au projet de loi, notamment la suppression de l’obligation d’éloignement de base ou la création d’exemptions, empêchant les ministres d’outrepasser la Cour européenne des droits de l’homme, empêchant l’expulsion d’enfants non accompagnés, limitant la détention et supprimant le pouvoir de saisir tous les petits bateaux migrants. ‘ Téléphone (s.