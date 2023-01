Le projet de loi sur les marchés publics des ministres est une “charte pour les copains”, selon le parti travailliste

Les ministres ont été accusés d’avoir rédigé une «charte pour les copains» qui légaliserait sa «voie VIP» Covid et donnerait plus de pouvoir aux ministres, avant que son projet de loi sur les marchés publics ne revienne aux Communes. Les travaillistes soutiennent le principe de la consolidation des “spaghettis” de différentes règles d’approvisionnement pour créer un cadre plus simple, mais ont signalé aux ministres qu’ils devaient supprimer les lacunes du projet de loi. Inscrivez-vous pour Première édition Newsletter quotidienne gratuite Archie Bland et Nimo Omer vous guident à travers les meilleures histoires et ce qu’elles signifient, gratuitement tous les matins de la semaine

L’opposition prévoit de proposer lundi des amendements à la législation pour rendre les voies VIP illégales, ainsi que d’introduire des «clauses de récupération» de non-exécution dans les contrats afin que les fournisseurs défaillants devront rembourser l’argent des contribuables.

La chef adjointe du Labour, Angela Rayner, a déclaré: «Ce gouvernement préside à un racket d’approvisionnement aux dépens du peuple britannique. Sous les conservateurs, les copains n’ont jamais été aussi bien.

«Ils ont conclu des ententes obscures avec leurs amis en utilisant l’argent des contribuables et ce projet de loi sur les marchés publics leur donnerait un billet en or pour tout recommencer. Ce projet de loi est une charte pour copains. Le travail demande aux ministres d’agir pour garantir une véritable transparence et une récupération dans les contrats.

“Sous un gouvernement travailliste, il n’y aura pas de cachette pour les copains et pas de coin pour la corruption. Nous donnerons aux marchands de sleaze conservateurs leurs ordres de marche, mettrons fin aux aides aux paradis fiscaux et radierons les fournisseurs défaillants.

Cela survient alors qu’une nouvelle analyse travailliste affirme que 3,7 milliards de livres sterling d’argent des contribuables sont allés à des «amis» et à des donateurs du parti conservateur depuis le début de la pandémie.

Les ministres ont déclaré que le nouveau projet de loi, qui passe en deuxième lecture lundi, simplifiera quatre ensembles de lois en un seul, ouvrant davantage d’opportunités aux petites entreprises et aux groupes de bénévoles pour gagner plus des 300 milliards de livres sterling de biens et services que le gouvernement achète chaque année. .

Ils ont déclaré que cela permettait au Royaume-Uni de façonner ses propres règles d’approvisionnement après le Brexit, avec de nouvelles réglementations pour aider le gouvernement dans les situations d’urgence, comme lors de pandémies sanitaires, garantissant que les autorités peuvent agir rapidement et de manière transparente pour acheter des biens vitaux.

Au cours des étapes Lords du projet de loi, le gouvernement a été défait sur cinq des six amendements qui ont été mis aux voix. Le seul vote pour lequel les conservateurs ont forcé leurs pairs à se présenter était de bloquer un amendement visant à interdire la voie VIP.