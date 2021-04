Le président Biden présente un plan d’infrastructure et d’emploi de 2 billions de dollars La Maison Blanche compare la proposition d’infrastructure du président Joe Biden à la construction d’autoroutes inter-États et à la course à l’espace. vidéo du personnel, USA TODAY

Le président Joe Biden souhaite que les villes installent davantage d’immeubles d’appartements et d’unités multifamiliales, telles que des garages convertis, dans des zones traditionnellement réservées aux logements unifamiliaux. Dans le cadre de son plan d’infrastructure de 2,3 billions de dollars, les villes autoriseraient la construction de lots plus petits et d’immeubles d’appartements de moins de six unités à côté d’une maison traditionnelle.

Les lois de zonage actuelles qui favorisent les maisons unifamiliales – connues sous le nom de zonage d’exclusion – ont touché de manière disproportionnée les Américains à faible revenu. Beaucoup d’entre eux n’ont pas les moyens d’acheter beaucoup de terres, les laissant piégés dans des quartiers bondés réservés dans le passé aux résidents noirs et bruns, tandis que les familles blanches ont pu déménager dans des quartiers unifamiliaux en banlieue.

La proposition de Biden accorderait des subventions et des crédits d’impôt aux villes qui modifient les lois de zonage pour renforcer un accès plus équitable à un logement abordable. Une maison avec une clôture blanche et une grande cour pour un barbecue du 4 juillet est peut-être un élément essentiel du rêve américain, mais les experts et les politiciens locaux affirment que le zonage multifamilial est essentiel pour lutter contre le changement climatique, l’injustice raciale et la crise croissante du logement abordable dans le pays. .

Le projet de loi n’a pas été rédigé, mais la Maison Blanche a déclaré qu’elle souhaitait voir des progrès d’ici le Memorial Day et adopter une législation cet été.

La secrétaire américaine au logement et au développement urbain, Marcia Fudge, a déclaré à USA TODAY que le plan de l’administration soutiendrait les communautés cherchant à annuler les pratiques de logement qui trop souvent discriminent les personnes de couleur.

«Le résultat de ce type d’investissement sera essentiel pour augmenter les options de logement pour les familles à revenu faible et moyen», a déclaré Fudge.

Le président Biden présente un plan d’infrastructure et d’emploi de 2 billions de dollars GETTY

Le projet de loi sur les infrastructures Biden inciterait les responsables locaux

La pression pour des changements de zonage intervient alors que l’administration Biden continue de renverser les politiques de logement de l’ancien président Donald Trump visant à éliminer les protections contre la discrimination et les droits civils. Dans le cadre de sa campagne de réélection, Trump avait accusé les démocrates de vouloir «abolir les banlieues».

Dans le cadre de Biden, HUD a récemment soumis deux règles de logement équitable pour examen, selon des avis publiés mardi par le Bureau de la gestion et du budget. L’une des politiques réinstaurerait la règle de promotion positive du logement équitable qui oblige les villes à inverser la ségrégation ou risquer de perdre des fonds fédéraux. L’autre rétablirait «un impact disparate», une norme juridique vieille de plusieurs décennies qui proscrit les pratiques discriminatoires de prêt et de location.

La secrétaire au Logement et au Développement urbain, Marcia Fudge, s’exprime lors d’un point de presse à la Maison Blanche, le jeudi 18 mars 2021, à Washington. Andrew Harnik, AP

La politique fédérale a été conçue pour protéger les gens de la discrimination lorsqu’ils louent ou achètent une maison, mais la réglementation de l’utilisation des terres et du zonage est en grande partie une fonction du gouvernement local. Le plan d’infrastructure de Biden pourrait augmenter considérablement les budgets locaux décimés pendant la récession économique du COVID-19 – une proposition attrayante pour certains maires qui soutiennent déjà les politiques de logement abordable mais veulent des liquidités pour couvrir le coût de ces projets.

Le maire Ras Baraka de Newark, New Jersey, a déclaré que sa ville prévoyait de «profiter pleinement» des dollars fédéraux pour renforcer un processus de planification directeur sur 10 ans et améliorer l’accès à des logements abordables pour les résidents noirs et bruns.

« Nous avons également besoin de plus de financement pour créer des solutions telles que des maisons à deux ou trois familles », a déclaré Baraka.



Les voitures voyagent sur une autoroute surélevée à Kearny, NJ, le mardi 6 avril 2021.

Les voitures voyagent sur une autoroute surélevée à Kearny, NJ, le mardi 6 avril 2021. Le président Joe Biden est en train de convaincre le pays qu’il a besoin de son plan d’infrastructure de 2,3 billions de dollars, en remplaçant un «cabinet de l’emploi» de cinq membres pour aider dans cet effort. Seth Wenig, AP

La mairesse Rosalynn Bliss de Grand Rapids, Michigan, a déclaré qu’elle attendait avec impatience de revoir les détails de l’éventuel projet de loi sur les infrastructures, mais pensait que sa ville d’environ 198 000 habitants était « en avance sur la courbe » car elle a éliminé le zonage d’exclusion il y a 12 ans.

Une majorité de gouvernements municipaux ont refusé d’éliminer les restrictions de zonage pendant des décennies, en grande partie parce que de nombreux contribuables et promoteurs n’en veulent pas.

Les responsables de Denver, ainsi que d’autres villes, ont plutôt apporté des changements pour accroître le développement équitable, tels que l’augmentation des espaces verts et des biens immobiliers à usage mixte, mais ne sont pas prêts à annuler le zonage unifamilial, a déclaré le maire de Denver Michael Hancock.

«Il s’agit d’une infrastructure de qualité de vie qui aide à bâtir des communautés, pas seulement des bâtiments», a déclaré Hancock. « Il ne s’agissait pas d’éliminer le zonage unifamilial – ce que notre mise à jour n’a pas fait – il s’agissait de promouvoir les actifs dont chaque communauté avait besoin pour avoir une bonne qualité de vie. »

Les détracteurs du zonage – la pratique consistant à supprimer les restrictions relatives aux logements unifamiliaux souvent appelés «NIMBY-ism» – affirment que les logements multifamiliaux diminuent la valeur des propriétés. services de sécurité.

«Une raison légitime de réglementer la densité est de s’assurer que la densité de l’environnement résidentiel est adaptée à l’infrastructure publique existante», ont écrit les urbanistes Gerritt Knapp et Nicholas Finio, de l’Université du Maryland, College Park, dans le Journal of the American. Association de planification.

Une maison de cinq chambres, en bas, est vue à Woodbridge, dans le Connecticut, le mercredi 3 mars 2021. Seth Wenig, AP

L’élimination du zonage d’exclusion contribue à renforcer la résilience climatique des Américains à faible revenu

Les scientifiques et les défenseurs de l’environnement ont également salué la proposition de Biden, affirmant que les changements de zonage et l’augmentation de la densité dans les villes ont le potentiel d’atténuer l’impact climatique pour les résidents à faible revenu et ceux de couleur.

De nombreuses personnes de couleur ont été exclues de l’accès à la propriété pendant des décennies de pratiques systémiques de redlining, où les institutions financières ont limité les prêts hypothécaires et l’assurance habitation aux résidents de régions géographiques spécifiques.

Une étude publiée dans Climate, une revue universitaire, a révélé que les quartiers autrefois signalés dans 108 villes connaissaient des températures quotidiennes plus élevées que les zones non alignées – dans certains cas jusqu’à 10 degrés Fahrenheit. Le rapport a montré que les quartiers précédemment signalés en rouge comptaient moins de parcs, d’arbres et étaient plus proches des zones industrielles, qui consomment plus d’électricité.

Les maladies liées à la chaleur ont entraîné des décès record plus que toute autre catastrophe naturelle au cours de la dernière décennie, selon l’American Public Health Association, une organisation de professionnels de la santé basée à Washington, DC.

«Bien que les cartes n’aient plus de lignes rouges, les modèles et les limites qu’elles ont établis sont beaucoup plus difficiles à défaire», a déclaré Stephanie Rosendorf, avocate basée en Floride et assistante d’enseignement de la politique urbaine à la Harvard Extension School.

La révélation est troublante, car 79,5 millions d’Américains ont déclaré être incapables de payer leurs dépenses ménagères, y compris l’électricité, avec des températures qui devraient augmenter au cours des prochains mois de printemps et d’été.

L’élimination du zonage d’exclusion comme moyen de construire plus de logements multifamiliaux résilients au climat peut aider à réduire à la fois la qualité de vie et les coûts des services publics des résidents à faible revenu, a déclaré Richard Lamondin, PDG d’Ecosystems, une entreprise d’économie d’énergie qui modernise les appareils sanitaires pour couper. consommation d’eau de 40%. Son entreprise a des projets dans plus de 30 États, dont beaucoup sont des logements abordables.

« C’est une évidence de continuer à pousser cela », a déclaré Lamondin.

Photo de la maison sur une grande pelouse herbeuse. Getty Images

Le plan Biden cherche à reconstruire le parc de logements abordables

Le plan de Biden est débattu à un moment où le parc de logements abordables du pays est bien en deçà du niveau de besoin. Le COVID-19 a aggravé ce besoin, déclenchant une frénésie d’achat alors que les propriétaires potentiels cherchent à profiter des faibles taux d’intérêt hypothécaires. Dans le même temps, des millions d’Américains sans travail ou sous-employés luttent pour garder un toit au-dessus de leurs têtes, et d’autres sont devenus des sans-abri.

Au total, près de 40 millions de personnes sont menacées d’expulsion et les prix médians d’inscription des maisons aux États-Unis ont augmenté de plus de 15% dans tout le pays au cours de l’année écoulée.

Le principal défi sur le marché du logement est le manque d’offre, a expliqué Tendayi Kapfidze, économiste en chef chez Lending Tree, une place de marché de prêt en ligne basée aux États-Unis.

Selon l’analyse du National Multifamily Housing Council, les États-Unis devraient ajouter en moyenne 328 000 unités par an d’ici 2030 pour répondre à la demande d’une population croissante. La nation n’a réussi à atteindre cette marque que trois fois depuis 1989.

Joe Genusa coupe un morceau de revêtement extérieur d’un immeuble en construction à Peoria, Illinois, le vendredi 16 août 2013. Daniel Acker, Bloomberg

« L’augmentation de la densité devrait conduire à une offre plus importante dans les zones les plus demandées. Les unités multifamiliales ont aussi souvent des prix plus bas que les unités unifamiliales et sont donc plus abordables », a déclaré Kapfidze.

Christopher Ptomey, directeur exécutif du Terwilliger Center for Housing de l’Urban Land Institute à Washington, DC, a déclaré que l’opposition au zonage dans tout le pays était due à un malentendu sur la façon dont le zonage affecte la valeur des propriétés et peut désavantager les personnes incapables d’accéder aux quartiers unifamiliaux. .

Le taux d’accession à la propriété a toujours été supérieur à 71% pour les Américains blancs, juste au-dessus de 41% pour les Noirs américains, 45% pour les Latino-américains et 53% pour les Américains d’origine asiatique.

Julián Castro, secrétaire au Logement et au Développement urbain sous la direction du président Barack Obama, a déclaré qu’il attendait avec impatience de voir comment les villes réagiraient si le Congrès passait la poussée de zonage de Biden.

« Trop souvent, les règlements de zonage piègent les familles à faible revenu, en particulier les familles de couleur, dans des quartiers séparés et leur excluent les opportunités de logement », a déclaré Castro.

Suivez Romina Ruiz-Goiriena sur Twitter: @RominaAdi