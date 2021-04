TALLAHASSEE, Floride – Les dirigeants républicains de Floride à l’Assemblée législative ont eu recours à des manœuvres de dernière minute mercredi soir pour relancer et approuver une interdiction controversée des athlètes transgenres participant aux sports féminins aux niveaux lycée et collégial.

Cette décision a suscité la colère et un débat émotionnel de la part des démocrates à la Chambre et au Sénat, surpris par le libellé ajouté comme amendement tardif à la Chambre à la loi sur les écoles à charte.

Plus tôt ce mois-ci, la Chambre a approuvé l’interdiction – mais elle n’a pas avancé au Sénat, jusqu’à ce qu’elle fasse partie du projet de loi sur les écoles à charte que les législateurs étaient impatients d’approuver avant la fin de la session vendredi.

Le Sénat a hésité à aller de l’avant avec l’interdiction après que la NCAA a averti qu’elle pourrait déplacer les championnats hors des endroits où ils estimaient que les étudiants-athlètes n’étaient pas traités avec «dignité et respect».

«Je vous demande s’il vous plaît, tuez ça. Nous n’avons pas besoin de cela », a déclaré le sénateur Victor Torres, D-Orlando, qui a déclaré qu’il avait un petit-enfant transgenre.

Les athlètes féminines transgenres seraient limitées à la pratique de sports mixtes ou dans des équipes avec des athlètes masculins en vertu de la législation, qui limite les équipes féminines aux individus identifiés comme des femmes sur leur certificat de naissance.

Le projet de loi s’applique aux sports des écoles secondaires et des collèges parrainés par les écoles publiques, y compris les équipes intra-muros et de club.

Mercredi, les opposants ont déclaré que l’interdiction visait une communauté fragile de jeunes Floridiens qui luttaient pour comprendre leur sexe. Cela ne concerne également qu’un petit groupe de femmes et de filles transgenres qui peuvent vouloir faire du sport.

En effet, à la Chambre, les partisans n’ont cité aucun exemple de Floride où les athlètes féminines transgenres avaient un avantage concurrentiel.

La mesure va maintenant au gouverneur Ron DeSantis, qui est susceptible de la signer dans la loi. La Floride fait partie des quelque 30 États où les législateurs républicains se sont emparés de la question des athlètes transgenres après avoir été soulignée lors de la conférence d’action politique conservatrice de février à Orlando.

DeSantis à cette conférence est apparu dans un sondage auprès des participants comme leur favori – en dehors de l’ancien président Donald Trump – pour la nomination présidentielle républicaine de 2024.

La sénatrice Janet Cruz, D-Tampa, a demandé mercredi soir à ses collègues législateurs: «Pourquoi nous infligeons-nous des personnes qui souffrent?»

Elle a noté que de nombreuses familles ont des membres confrontés à de tels problèmes de genre et que les exigences physiques et psychologiques sont difficiles.

La mesure a été approuvée par la Chambre 79-37, lors d’un vote majoritairement en ligne. Un peu plus de deux heures plus tard, le Sénat a approuvé le projet de loi 23-16 selon les principes du parti.

Le sénateur Keith Perry, R-Gainesville, a déclaré que la législation (SB 1028) était nécessaire pour garantir que les athlètes féminines de tous âges soient en mesure de concourir équitablement et sans l’avantage compétitif que les partisans ont déclaré inhérent à un athlète né de sexe masculin.

«Penser à mes filles en compétition contre des hommes biologiques me frotte dans le mauvais sens», a déclaré Perry. «C’est juste faux.»

La sénatrice Kelli Stargel, R-Lakeland, a également défendu son soutien à l’interdiction.

«Vous pouvez vous asseoir ici et dire qu’il n’y a pas de différence entre les hommes et les femmes. Si ce n’est pas le cas, alors pourquoi avons-nous les projets de loi dont nous disposons pour protéger les femmes lorsqu’il s’agit d’agressions et de viols… nous savons que les hommes sont plus forts que les femmes », a-t-elle déclaré.

«Ce n’est pas contre les femmes trans … mais elles sont plus fortes que les autres femmes de l’équipe. Il y a des études qui ont montré qu’ils sont plus forts », a-t-elle ajouté.

En vertu du projet de loi, le sexe d’un athlète serait défini en fonction du sexe qui lui est attribué sur son certificat de naissance. Mais les législateurs républicains se sont éloignés des dispositions antérieures qui auraient permis aux écoles de vérifier le sexe de naissance d’un élève par une inspection médicale des organes génitaux d’un athlète.

Les élèves du primaire ont également été exclus de l’interdiction. Pourtant, les démocrates sont restés impassibles.

«C’est inutile. C’est stupide », a déclaré le sénateur Jason Pizzo, D-North Miami Beach.