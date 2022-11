Le projet de loi sur les armes à feu cible injustement les chasseurs: BC Wildlife Federation

Le projet de loi sur les armes à feu du gouvernement fédéral « interdirait effectivement des millions de fusils de chasse et de sport », punirait les propriétaires d’armes à feu respectueux des lois et ne ferait pas grand-chose pour freiner la violence des gangs au Canada.

C’est selon la BC Wildlife Federation, une organisation de 44 000 membres qui affirme que les modifications apportées au projet de loi C-21 ciblent injustement les titulaires légitimes d’un permis de possession et d’acquisition (PPA).

Le projet de loi C-21 couvre beaucoup de choses sur les armes à feu, y compris un «gel» national de la vente, de l’achat ou du transfert d’armes de poing par des personnes au Canada et l’importation de nouvelles armes de poing au Canada. Cela est entré en vigueur le 21 octobre.

Mais ce sont les nouvelles règles sur les restrictions à la capacité des chargeurs d’armes d’épaule qui dérangent de nombreux groupes d’armes.

Selon les changements, le projet de loi C-21 exigerait que les chargeurs d’armes d’épaule soient modifiés de façon permanente afin qu’ils ne puissent jamais contenir plus de cinq cartouches, et interdirait la vente et le transfert de chargeurs de grande capacité sous le Code criminel.

Le projet de loi C-21 a été déposé à l’origine par le gouvernement pour mettre en œuvre un programme de rachat obligatoire des armes à feu dites « d’assaut ». Mais les règles auront également un impact sur les carabines et fusils de chasse semi-automatiques “conçus pour accepter un chargeur de cartouches amovible d’une capacité supérieure à cinq cartouches du type pour lequel l’arme à feu a été initialement conçue”, indique le communiqué de presse.

Cela affectera des millions d’armes à feu utilisées pour la chasse, disent les groupes d’armes à feu.

“Interdire et racheter des carabines utilisées pour la chasse et le tir sportif par des propriétaires d’armes à feu titulaires d’un permis n’aura aucun impact sur la criminalité”, a déclaré Jesse Zeman, directeur exécutif de la BC Wildlife Federation, dans un communiqué. « Le gouvernement fédéral devrait se concentrer sur les véritables racines de la criminalité armée : les gangs et les passeurs, qui ne seront ni l’un ni l’autre touchés par ces changements.

Zeman a ajouté que le gouvernement fédéral dépensera des centaines de millions de dollars pour racheter des armes qui ne seraient jamais utilisées pour commettre un crime.

« L’interdiction et le rachat des carabines utilisées pour la chasse et le tir sportif n’affecteront que les Canadiens respectueux des lois et contrôlés par la GRC qui dépendent du gibier sauvage pour nourrir leur famille ou profiter d’une journée au champ de tir. En revanche, les passeurs utilisent littéralement des drones pour faire voler des armes de poing illégales à travers la frontière vers des gangs, et le gouvernement fédéral détourne le regard car investir dans une meilleure sécurité aux frontières n’est pas dans leur intérêt politique.

Zeman a déclaré que la plupart des violences des gangs sont perpétrées avec des armes de poing sans licence et obtenues illégalement.

#horsdesrues cette semaine pic.twitter.com/eUzbuTldNH – Armes à feu du service de police de Toronto saisies #offthestreets (@TPSGunsSeized) 22 septembre 2022

Le gouvernement fédéral contredit cet argument en disant qu’il s’attaque à la contrebande et au trafic d’armes à feu en augmentant les sanctions pénales, en fournissant davantage d’outils aux forces de l’ordre pour enquêter sur les crimes commis avec des armes à feu et en renforçant les mesures de sécurité aux frontières.

«Nous nous sommes engagés auprès des Canadiens à lutter contre la violence armée», a déclaré le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, dans un communiqué.

«La législation que nous avons introduite… fait partie de notre stratégie globale visant à promouvoir des lois sur les armes à feu sûres et responsables, à investir dans l’application de la loi pour arrêter le crime organisé et la contrebande illégale d’armes à la frontière, et à investir dans les communautés pour s’attaquer aux causes profondes et empêcher la criminalité armée de survenant en premier lieu.

Le budget de 2021 a prévu plus de 312 millions de dollars en nouveau financement pour accroître la capacité de traçage des armes à feu et mettre en œuvre des mesures de contrôle frontalier plus strictes. Les forces de l’ordre ont saisi plus du double du nombre d’armes à feu à la frontière en 2021, par rapport à 2020, qui est également le plus grand nombre d’armes à feu saisies ces dernières années, selon un communiqué du gouvernement fédéral.

