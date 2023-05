Le projet de loi sur les armes à feu bloqué avance au Texas après de nouvelles fusillades de masse

AUSTIN, Texas (AP) – Face à une nouvelle pression sur la violence armée au Texas après deux autres fusillades de masse, les républicains ont autorisé lundi de manière inattendue un projet de loi qui augmenterait l’âge d’achat des fusils semi-automatiques de 18 à 21 ans pour sortir d’un comité de la Chambre – même bien que la proposition n’ait presque aucune chance de devenir loi.

La décision surprise a révélé un faible élan pour les défenseurs du contrôle des armes à feu après une fusillade de masse le week-end dans un centre commercial en plein air près de Dallas, mais a en même temps souligné à quel point les républicains du Texas sont si résistants aux restrictions sur les armes à feu que même le franchissement d’un petit obstacle législatif a poussé les partisans à célébrer.

Deux républicains ont rejoint les démocrates lors d’un vote 8-5 au sein du comité spécial de la Chambre sur la sécurité communautaire pour faire avancer le projet de loi, contre lequel le gouverneur républicain Greg Abbott s’est déjà prononcé. On ne sait pas quand ou si la proposition obtiendrait un vote complet à la Texas House avec seulement quelques semaines pour adopter de nouvelles lois.

« Il n’a pas le soutien de l’Assemblée législative », a déclaré le représentant de l’État républicain Ryan Guillen, qui préside le comité et a voté contre la mesure.

Abbott n’a montré aucun appétit pour revoir les restrictions sur les armes à feu après deux fusillades de masse en l’espace d’une semaine. Le premier a eu lieu à Cleveland, au nord-est de Houston, où un homme a tué cinq de ses voisins avec un fusil de type AR après l’avoir confronté à propos de tirs dans sa cour.

Le projet de loi qui a avancé lundi avait langui pendant des semaines avant la fusillade de samedi qui a fait huit morts à Allen Premium Outlets, un centre commercial en plein air tentaculaire.

Avant le vote, les manifestants scandaient « Do Something! » résonnait dans les couloirs du Capitole dans le plus grand État rouge du pays. Les manifestants ont finalement campé à l’extérieur de la chambre de la Chambre et ont scandé les législateurs à leur entrée.

Parmi eux figuraient plusieurs proches de victimes d’une fusillade de masse il y a un an à l’école élémentaire Robb à Uvalde. Certains d’entre eux tenaient des photos de leurs enfants tués et certains ont pleuré après le vote.

L’un des républicains qui ont voté en faveur du projet de loi était le représentant de l’État Sam Harless, qui, par l’intermédiaire de son bureau, a refusé d’être interviewé. « Ce n’est pas son intention de capitaliser avec la couverture médiatique sur la misère et la souffrance de ceux qui ont perdu des êtres chers dans ces tragédies pour avoir simplement voté son cœur, sa conscience et son district », a déclaré Ron Hickman, chef de cabinet de Harless. dans un e-mail.

La poussée pour augmenter l’âge d’achat a été menée pendant des mois au Capitole par des proches des 19 enfants et deux enseignants qui ont été tués à Uvalde lorsqu’un homme armé de 18 ans avec un fusil de type AR a ouvert le feu dans un quatrième année Salle de classe.

Mack Segovia, dont la belle-fille, Eliahna, a été tuée à Robb Elementary, a assisté au rassemblement de lundi portant une chemise avec une photo de la fille dans son uniforme de softball.

« Cela est arrivé à nouveau. Et ça va arriver encore et encore et encore », a déclaré Segovia. « C’est arrivé ce week-end dans un centre commercial. Vous n’êtes en sécurité nulle part. … Il va frapper à nouveau, nous ne savons tout simplement pas où.

Acacia Coronado et Jim Vertuno, The Associated Press