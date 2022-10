Le projet de loi sur le protocole Liz Truss est un risque économique et politique pour l’Irlande du Nord, selon un rapport

La législation de Liz Truss visant à déchirer les arrangements post-Brexit pour la frontière irlandaise apportera “de nouveaux niveaux d’incertitude économique et politique” pour l’Irlande du Nord, a averti un nouveau rapport.

Le projet de loi sur le protocole d’Irlande du Nord risque d’aggraver les relations intercommunautaires, laissant les commerçants de la province pris entre deux régimes réglementaires et l’escalade des tensions entre Londres et Bruxelles, a averti le rapport du groupe de réflexion UK in a Changing Europe (UKICE).

Il a été publié alors que le projet de loi commence son passage à la Chambre des lords, où les pairs devraient le bloquer ou le modifier fondamentalement au cours des prochaines semaines.

De nombreux membres de la Chambre haute sont profondément préoccupés par la perspective d’une législation qui annule unilatéralement un traité international négocié et signé par l’ancien Premier ministre Boris Johnson, qui est entré en vigueur il y a moins de deux ans.

Le gouvernement ne serait pas en mesure de forcer l’adoption de la législation contre l’opposition, car le manifeste électoral des conservateurs de 2019 comprenait un engagement à adopter le protocole dans le cadre de l’accord de Johnson sur le Brexit soi-disant “prêt à cuire”.

Bien que ces dernières semaines aient vu un dégel des relations avec l’UE avec l’arrivée de Mme Truss au 10 Downing Street et la reprise des pourparlers sur le protocole, on craint que l’adoption du projet de loi ne provoque une guerre commerciale avec l’Europe.

Et le rapport de mardi a révélé que la législation ne parviendrait de toute façon pas à éviter l’exigence d’une nouvelle élection à l’assemblée décentralisée de Stormont, qui sera déclenchée si un exécutif n’est pas formé d’ici le 28 octobre.

La première ministre élue du Sinn Fein, Michelle O’Neill, a déclaré qu’il ne devrait pas y avoir de répétition du scrutin qui a laissé son parti le plus grand groupe à Stormont plus tôt cette année.

“Nous ne devrions pas avoir d’élections”, a-t-elle déclaré. «Nous avons eu des élections en mai. Le peuple a parlé, et le peuple a demandé un exécutif fonctionnel.

«Ils nous ont demandé de faire fonctionner la politique et ils nous ont demandé de travailler ensemble pour les satisfaire. C’est là que je reste engagé. C’est là que je veux être.

Mais le chef du DUP, Sir Jeffrey Donaldson, a déclaré que son parti n’abandonnerait pas son boycott de l’exécutif de partage du pouvoir à moins qu’une solution ne soit trouvée à ses préoccupations concernant les perturbations causées par le protocole de commerce avec le continent britannique.

“Si le gouvernement veut voir les institutions politiques restaurées – et je veux les voir restaurées – alors nous avons besoin d’un accord qui réponde aux objectifs du projet de loi sur le protocole”, a-t-il déclaré à la BBC.

Des rapports suggèrent que Mme Truss pourrait être prête à adoucir le rejet par le projet de loi de tout rôle de la Cour européenne de justice dans le règlement des différends frontaliers – ce qui, selon le DUP, devrait être exclu.

Son porte-parole a déclaré aux journalistes: “Notre position de longue date est qu’ils ne devraient pas être l’arbitre final en Irlande du Nord, mais au-delà de cela, nous voulons continuer à en discuter.”

Le rapport de mardi a averti que le projet de loi pourrait introduire une “incertitude importante” pour les entreprises en Irlande du Nord, les commerçants étant soit en situation de non-respect de la législation britannique, soit de non-respect du droit international.

Cela pourrait créer des doutes quant à la base juridique de l’entrée de denrées alimentaires en Irlande du Nord depuis le reste du Royaume-Uni, et pourrait voir les transformateurs laitiers de la République refuser d’accepter le lait des agriculteurs du Nord de peur de perdre le statut de leurs fromages en tant que produits légitimes de l’UE. des produits.

Le projet de loi donne des pouvoirs “extrêmement larges” aux ministres – les soi-disant “super” pouvoirs d’Henri VIII – pour modifier les règles existantes en matière de commerce, de subventions et de gouvernance du protocole en Irlande du Nord, ont déclaré les auteurs du rapport.

Et ils ont averti que, bien que les deux parties aient déclaré viser une solution négociée, leurs positions déclarées publiquement restent « éloignées ».

L’introduction du projet de loi a déjà eu un impact néfaste sur les relations entre le Royaume-Uni et l’UE. S’il devient loi, cela pourrait entraîner une escalade des tensions entre le Royaume-Uni et l’UE, car l’UE considère qu’il viole l’accord de retrait et donc le droit international.

La directrice adjointe de l’UKICE, Catherine Barnard, professeur de droit européen à l’Université de Cambridge, a averti : « Ce projet de loi accorde un pouvoir important aux ministres pour réécrire le protocole d’Irlande du Nord, convenu entre le Royaume-Uni et l’UE il y a un peu plus de deux ans.

“Cela a des implications non seulement pour les relations entre le Royaume-Uni et l’UE, mais aussi pour la réputation du Royaume-Uni en tant que pays qui respecte ses obligations internationales.”

Et la co-auteure Katy Haward, de l’Université Queen’s de Belfast, a ajouté : « Il s’agit d’un projet de loi censé protéger l’accord du Vendredi saint (Belfast) de 1998.

“Mais dans l’état actuel des choses, il semble prêt à apporter de nouveaux niveaux d’incertitude économique et politique pour l’Irlande du Nord, tout en n’évitant pas la nécessité de convoquer de nouvelles élections à l’assemblée après le 28 octobre.

“En tant que projet de loi, il parvient à être à la fois d’une portée exceptionnelle et étonnamment déficient.”

Jill Rutter de l’UKICE, ancienne haut fonctionnaire britannique, a déclaré : « Malgré l’amélioration récente des relations entre le Royaume-Uni et l’UE, les négociations resteront difficiles dans un environnement de faible confiance. Les deux parties devraient se demander s’il est possible d’améliorer le processus pour créer la solution durable dont l’Irlande du Nord, le Royaume-Uni et l’UE ont tous besoin ».