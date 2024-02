Le projet de loi sur le mariage homosexuel en Grèce sera voté au Parlement : NPR

basculer la légende Angelos Tzortzinis/AFP via Getty Images

ATHENES, Grèce — Après que le fils de Stella Belia, âgé de 25 ans, ait eu un accident de moto à Athènes il y a deux ans, Belia n’a pas été autorisée à lui rendre visite à l’hôpital. Le personnel l’a forcée à attendre à l’extérieur de la salle d’urgence et les médecins ont refusé de l’informer de l’état de son fils.

Seul son ex-conjoint avait le droit d’être averti.

En Grèce, les couples de même sexe ne peuvent pas avoir la garde conjointe des enfants. L’ancienne compagne de Belia est enregistrée comme la mère du jeune homme. Légalement parlant, Belia n’a aucun lien avec le fils qu’elle a élevé.

“Dans la vie de tous les jours, il y a de nombreux problèmes”, explique Belia. “Nous sommes une famille, ce n’est pas bien que des enfants grandissent dans cette insécurité.”



Le parlement grec s’apprête à voter jeudi un projet de loi controversé visant à légaliser le mariage homosexuel, qui inclurait de nouveaux droits parentaux pour les couples LGBTQ. Les parents et les organisations LGBTQ de Grèce défendent ces droits depuis des années, mais l’Église orthodoxe grecque et une grande partie de la société grecque rejettent farouchement le mariage homosexuel.

UN sondage récent a montré que 49 % des Grecs s’opposent à la légalisation du mariage homosexuel. Le Saint-Synode de l’Église de Grèce — la plus haute autorité de l’Église orthodoxe grecque — a publié un communiqué unanime déclaration s’y opposer et à la parentalité LGBTQ en général. Environ 60 membres du Parlement grec, qui compte 300 membres, ont exprimé leur intention de voter contre le projet de loi sur le mariage homosexuel ou de s’abstenir, malgré le soutien exprimé par leurs partis.

Les parents LGBTQ déclarent qu’eux et leurs enfants sont traités comme des citoyens de seconde zone

La Grèce a légalisé les partenariats civils pour les couples de tous sexes en 2015, accordant aux couples certains droits tels que les visites à l’hôpital et la possibilité de se nommer dans leur testament. Mais la loi ne confère pas aux couples homosexuels le droit d’avoir ou d’adopter conjointement des enfants.

Belia, membre du groupe de soutien aux familles queer Rainbow Families, affirme que cela laisse de nombreux parents sans le droit légal de déposer ou de récupérer leurs enfants à l’école, de voyager avec eux à l’extérieur du pays, de leur rendre visite à l’hôpital et bien plus encore.



Les parents homosexuels affirment qu’eux et leurs enfants sont enfermés dans la bureaucratie et se sentent traités comme des citoyens de seconde zone.

“Nous n’avons pas les mêmes droits que les familles hétérosexuelles”, déclare Katerina Kassapaki. “En tant que parents, nous vivons le paradoxe suivant : nous sommes à la fois visibles et invisibles.”

Kassapaki et sa compagne Maria Kanaki vivent sur l’île de Crète avec leurs trois enfants. Ils vivent dans une maison avec une cour, une maison que Katerina décrit comme « pleine de jouets, de livres, de peintures et de voix musicales d’enfants ». Katerina a donné naissance à leur premier enfant, Irène, aujourd’hui âgée de 15 ans, et Maria a donné naissance aux jumeaux Harry et Zoe, âgés de 5 ans. Le couple a chacun la garde de ses propres enfants biologiques.

“Donc, pour nous, mères, chacune d’entre nous vit l’exclusion dans la vie quotidienne de nos enfants”, explique Kassapaki. “Et pour nous, chaque instant avec eux est important. Qu’il s’agisse d’avoir le droit de connaître leurs progrès à l’école, de voyager avec eux dans l’avion, ou de quelque chose de plus grave comme une hospitalisation.”

Leur plus grande crainte est que si l’un d’eux décède, un ou deux de leurs enfants seront séparés du reste de la famille et pourraient être envoyés au système public, comme ce serait la norme en vertu de la loi grecque actuelle – un scénario que la décision parti conservateur Nouvelle Démocratie dit que ce sera résolu si la nouvelle loi entre en vigueur.

Les couples homosexuels n’ont actuellement pas accès aux procédés de procréation assistée

Georgia Kalantzi vit à l’extérieur de la ville de Thessalonique, dans le nord du pays, avec son partenaire et leur fils de 3 ans qu’elle appelle « la lumière de nos vies ».

“Il a des amis, il a beaucoup de talents”, explique Kalantzi. “Que puis-je te dire ? Je suis sa mère, tu comprends, tu n’entendras rien de différent de ma part.”

Lorsque Kalantzi est tombée enceinte grâce à des procédés de procréation assistée, elle et son partenaire ont signé une union civile. Sur les conseils d’avocats, Kalantzi rédigea le même jour son testament, désignant son partenaire comme tuteur du bébé qu’ils allaient avoir.

Kalantzi et son partenaire ont commencé à discuter d’avoir un autre bébé. Mais lorsqu’elles sont retournées chez le médecin pour recommencer le processus de procréation assistée, elles disent s’être heurtées à des blocages bureaucratiques.

Selon la loi grecque actuelle, les couples homosexuels ne pouvant avoir d’enfants ensemble, ils n’ont pas accès aux banques de sperme, à la fécondation in vitro, à la maternité de substitution ou à d’autres thérapies de procréation assistée. Seules les femmes célibataires ou les couples hétérosexuels sont légalement autorisés à y accéder. Ce qui était accessible à Kalantzi lorsqu’elle était légalement célibataire est devenu impossible une fois qu’elle a conclu un partenariat civil entre personnes de même sexe.

“Nous avons signé le partenariat civil pour tenter d’atténuer les pires possibilités et de protéger notre enfant”, explique Kalantzi. “Mais lorsque nous avons signé le partenariat civil, nous avons immédiatement exclu la possibilité d’avoir un deuxième enfant. Cela crée donc ce problème, ce paradoxe.”

L’égalité dans le mariage peut également renforcer les droits des parents célibataires

La définition de la parentalité en Grèce comme étant réservée aux couples mariés et hétérosexuels affecte également les parents célibataires. La légalisation de l’égalité du mariage en Grèce pourrait également élargir leur accès aux droits.



Angelos Michailidis, célibataire gay, est également confronté à des paradoxes bureaucratiques. Il se sentait déterminé à devenir père, mais savait que son adoption ne serait jamais approuvée en Grèce. Et la maternité de substitution n’est légalement autorisée en Grèce que pour les couples hétérosexuels mariés ayant des problèmes de fertilité.

Michailidis a donc décidé de se rendre aux États-Unis pour y avoir des enfants via une mère porteuse. Il est aujourd’hui père de jumelles de 2 ans et demi et vit avec elles à Athènes dans un appartement rempli d’instruments de musique en plastique. Mais les filles ne peuvent pas être…