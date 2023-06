Le projet de loi sur le fonds de retraite House GOP vise l’investissement ESG

Rép. Andy Barr, R-Ky., centre, Président de la Chambre Kevin McCarthy, R-Calif., droite, et Rép. Bill Huizenga, R-Mich., assister à une cérémonie de signature d’une résolution qui désapprouve une règle liée à la « Prudence et loyauté dans la sélection des investissements du plan et l’exercice des droits des actionnaires », au Capitole des États-Unis le jeudi 9 mars 2023.

Les républicains de la Chambre poursuivent leur tentative de freiner les investissements dits «réveillés» avec une nouvelle législation qui pourrait imposer des limites aux conseillers financiers et aux fonds de retraite.

Le représentant Andy Barr, R-Ky., Présentera mercredi un projet de loi qui ciblerait les fonds qui tiennent compte des questions environnementales, sociales et de gouvernance, connues sous le nom d’ESG. La mesure de Barr mettrait à jour la loi sur la sécurité du revenu de retraite des employés pour exiger que les fonds de retraite se concentrent uniquement sur la maximisation des bénéfices, limitant la capacité d’investir dans des options ESG.

Les investisseurs de détail devraient également être informés si leurs conseillers financiers investissaient leurs fonds dans un ESG. De plus, les conseillers devraient divulguer la différence de frais et de performance entre les fonds ESG et un indice similaire. Les partisans disent que l’investissement ESG est destiné à promouvoir le bien social, bien que les critiques disent que cela nuit aux investisseurs.

« L’investissement environnemental, social et de gouvernance est devenu un cancer et une fraude au sein de nos marchés de capitaux, orientant les investisseurs particuliers, parfois involontairement, vers des fonds moins performants, moins diversifiés et à frais plus élevés », a déclaré Barr à CNBC.

Le projet de loi de Barr n’empêche pas spécifiquement les fonds d’être investis dans des options ESG. Son objectif est plutôt de s’assurer que les rendements des investisseurs passent avant les objectifs sociaux et environnementaux. Ceux qui souhaitent investir dans les ESG pourraient le faire, mais ils devraient donner leur consentement par écrit.

Les républicains ont déjà cherché à limiter les investissements dans l’ESG. Plus tôt cette année, les deux chambres du Congrès ont voté pour annuler une règle de l’administration Biden permettant aux fiduciaires de prendre en compte les facteurs ESG lorsqu’ils prennent des décisions d’investissement. Trois démocrates – le représentant Jared Golden et les sens. Joe Manchin et Jon Tester – ont soutenu le retour en arrière. Le président Joe Biden a finalement opposé son veto au projet de loi, et une tentative de passer outre a échoué. Une législation similaire introduite précédemment par Barr était parrainée par des républicains mais pas par des démocrates.

Bien qu’il soit peu probable que le projet de loi ESG plus large de Barr parvienne au bureau de Biden ou même au Sénat, il pourrait faire partie d’un effort plus large que les républicains du comité des services financiers de la Chambre feront pour mettre en évidence les préoccupations concernant l’investissement ESG en juillet. Barr, qui est un membre senior du comité, a déclaré que plusieurs audiences sont prévues sur le sujet, ainsi qu’un ensemble de projets de loi.

« Que vous soyez républicain, modéré ou démocrate, conservateur ou libéral, nous essayons de dépolitiser l’investissement en Amérique », a déclaré Barr. « Votre 401 (k), votre 529, votre compte d’investissement devrait fonctionner pour vous. Il devrait générer des rendements. Cela ne devrait pas être une déclaration politique obligatoire. »

La poussée fédérale intervient alors que plusieurs États contrôlés par les républicains ont mis en place ou envisagent des limites similaires au financement ESG. Ces juridictions comprennent l’État d’origine de Barr, le Kentucky, où le gouverneur démocrate Andy Beshear a signé l’une des lois anti-ESG les plus strictes, obligeant les fiduciaires de l’État à maximiser les profits.

Le représentant Brad Sherman, un démocrate californien membre du comité des services financiers de la Chambre, a déclaré que le gouvernement fédéral ne devrait pas interférer avec la manière dont les États souhaitent investir divers fonds.

« Je crois en la démocratie. Les États peuvent faire ce que les États veulent faire », a-t-il déclaré.