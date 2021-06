Le projet de loi sur le droit de vote bloqué au Sénat sous la présidence de Kamala Harris

WASHINGTON – Le Sénat n’a pas réussi à faire avancer un projet de loi de grande envergure sur les droits de vote mardi, retardant la législation démocrate visant à contrer les récentes mesures restrictives de l’État appliquées dans les États dirigés par les républicains.

Le Sénat n’a pas réussi à faire avancer la loi pour le peuple pour un débat. Dans un vote de 50-50, il n’a pas atteint les 60 nécessaires pour surmonter une obstruction du GOP. Tous les sénateurs démocrates ont voté pour entamer le débat, et les républicains ont voté à l’unanimité pour le bloquer.

La loi pour le peuple est largement saluée par les démocrates comme étant nécessaire parce que les États dirigés par les républicains ont introduit une multitude de nouvelles restrictions de vote qui, selon les groupes de défense des droits civiques, pourraient supprimer le vote des groupes marginalisés et rendre plus difficile le vote dans l’ensemble.

La législation vise à contrer les réglementations qui rendent difficile le vote, en particulier pour les personnes de couleur. Il comprend des dispositions qui, selon les démocrates, faciliteraient le vote et l’inscription sur les listes électorales. Il s’agit notamment d’étendre le vote anticipé et de permettre l’inscription des électeurs le jour même.

Quelques heures seulement avant le vote, les démocrates ont formé un caucus unifié avec le sénateur Joe Manchin, DW.V., annonçant qu’il soutiendrait la législation pour aller de l’avant.

Mais bien que les démocrates aient un vote uni pour le faire avancer, le projet de loi ne devait jamais avancer.

Jusqu’à mardi après-midi, des questions ont tourné autour de Manchin et de savoir s’il se joindrait aux démocrates pour voter pour faire avancer le projet de loi. Il avait précédemment critiqué le projet de loi comme étant trop partisan et avait publié une liste de dispositions du projet de loi auxquelles il s’opposait et qu’il soutenait, affirmant alors qu’il n’exclurait pas de voter pour un projet de loi modifié.

L’une des dispositions demandées par Manchin incluait des « alternatives admissibles » pour l’identification des électeurs. Les démocrates cherchaient à assouplir les exigences d’identification.

Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, DN.Y., a déclaré mardi que lui et Manchin étaient parvenus à un accord et qu’ils adopteraient d’abord les modifications de Manchin s’ils entamaient un débat.

Dans un communiqué, Manchin a déclaré qu’il avait « travaillé pour éliminer les dispositions de grande portée de » la législation et qu’il avait « trouvé un terrain d’entente avec mes collègues démocrates sur une nouvelle version du projet de loi qui garantit que nos élections sont justes, accessibles et sécurisées ».

Manchin avait rencontré les dirigeants du Sénat sur le projet de loi, y compris la présidente du Comité du Règlement du Sénat, Amy Klobuchar, D-Minn.

Klobuchar a déclaré aux journalistes mardi que les démocrates émergeraient « unis pour obtenir des votes » sur la législation. Elle a déclaré que les républicains « veulent arrêter le débat, tout comme ils ont fait de leur mieux pour empêcher les gens de voter au Texas » et dans d’autres États.

En mars, il a adopté la Chambre en grande partie selon les lignes du parti, avec un démocrate et tous les républicains votant contre. Il n’a jamais eu de soutien républicain au Sénat – où il avait besoin du soutien d’au moins 10 républicains pour surmonter une obstruction.

S’exprimant depuis le parquet du Sénat mardi matin, Schumer a critiqué les républicains avant le vote, affirmant que les mensonges de l’ancien président Donald Trump sur la fraude électorale aux élections de 2020 s’étaient « propagés comme un cancer et menaçaient d’envelopper l’un des principaux partis politiques américains ». Il a poursuivi que « c’est devenu le match qui a allumé une traînée de poudre de lois républicaines sur la suppression des électeurs qui ont balayé le pays ».

« Quels que soient les changements de vote que les républicains pensent être bons pour les républicains, ils les feront, même si cela signifie recourir à l’acte horrible et non américain de suppression des électeurs », a déclaré Schumer.

Cependant, les républicains ont fait valoir que la législation allait trop loin pour le gouvernement fédéral et que les élections devraient être laissées aux États.

Le chef de la minorité sénatoriale, Mitch McConnell, R-Ky., a qualifié la législation de « plan clairement partisan visant à faire pencher définitivement chaque élection en Amérique » en faveur des démocrates lorsqu’ils s’exprimaient depuis le Sénat.

« Mais quelle que soit l’étiquette que les démocrates donnent à leur projet de loi, le fond reste le même. Cela a toujours été un plan pour réécrire les règles de base de la politique américaine », a déclaré McConnell.

Les démocrates ont continué mardi à faire valoir qu’ils devraient au moins pouvoir débattre de la législation sur le terrain.

Le sénateur John Hickenlooper, D-Colo., a demandé : « Pourquoi ne pouvons-nous pas en débattre sur le terrain et voir comment l’améliorer ? »

« Je pense que c’est ce qui frustre les progressistes, les modérés et de nombreux républicains, si nous sommes honnêtes », a-t-il poursuivi.

« J’adorerais obtenir du soutien de l’autre côté de l’allée, mais franchement, je ne pense pas que nous allons l’obtenir », a déclaré Klobuchar depuis la salle, avant le vote de mardi. Elle a poursuivi que « Ce n’est pas la fin de la ligne, ce n’est que le début » et a promis une série d’audiences sur les projets de loi sur la suppression des électeurs dans des États comme la Géorgie.

L’échec attendu de la législation au Sénat serait un coup dur pour les démocrates, les groupes de droits de vote et la Maison Blanche – bien que les progressistes aient exprimé leur colère contre le fait qu’il n’ait pas davantage plaidé en faveur de la législation.

Avant le vote, le président Joe Biden tweeté, « Nous ne pouvons pas rester les bras croisés pendant que la démocratie est en péril – ici, en Amérique. Nous devons protéger le droit sacré de voter et nous assurer que « Nous, le peuple » choisissons nos dirigeants, le fondement même sur lequel repose notre démocratie. Nous j’ai besoin de toute urgence du For The People Act. Envoyez-le à mon bureau. »

Pendant des semaines, les progressistes ont déclaré que Biden n’avait pas suffisamment poussé le problème.

« Il n’est pas absent, mais il doit être beaucoup plus vocal et beaucoup plus en avant », a déclaré à CNN le représentant Jamaal Bowman, D., NY, mardi matin.

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a répondu lorsqu’elle a été interrogée sur les critiques de Bowman selon lesquelles « ces mots sont un combat contre le mauvais adversaire ».

Cependant, le vice-président Kamala Harris, qui a été choisi pour diriger les efforts de l’administration en matière de droits de vote, s’est entretenu avec Schumer au sujet de la loi For The People au cours du week-end, selon un responsable de la Maison Blanche qui a fourni des détails sur la condition d’anonymat afin de discuter de la sensibilisation du vice-président.

Harris a présidé le Sénat lorsqu’ils ont adopté le For the People Act.

Elle a également parlé à plusieurs défenseurs des droits de vote, dont Stacey Abrams, Derrick Johnson de la NAACP, Wade Henderson de la Leadership Conference on Civil and Human Rights, John Yang d’Asian Americans Advancing Justice et John Echohawk du Native American Rights Fund, a déclaré le responsable.

Le vice-président a concentré un certain nombre d’événements récents – notamment une réunion de défenseurs à Atlanta, en Géorgie, à Greenville, en Caroline du Sud et une table ronde avec des dirigeants syndicaux à Pittsburgh lundi – sur la création d’une coalition nationale pour repousser les projets de loi de l’État visant à restreindre la récolte des droits de vote. à travers le pays. Elle continuera à rencontrer des groupes de défense des droits, des législateurs et des chefs d’entreprise dans les prochains jours, a ajouté le responsable.

Il existe d’autres mesures que le Congrès peut prendre sur la question, et Schumer a souligné mardi « nous aurons le vote, puis nous discuterons de notre avenir. Je ne vais pas mettre la charrue avant les bœufs ».

Un autre élément de la législation sur les droits de vote est la loi sur l’avancement des droits de vote de John R. Lewis – qui n’a pas encore été adoptée à la Chambre.

Cependant, la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, D-Calif., a souligné que la législation ne serait pas prête avant l’automne, car elle subit une vérification cet été en vue des défis juridiques attendus.

Le groupe de droits de vote qui a fait pression sur le Congrès avait des émotions mitigées quant au résultat de la mesure.

Stephanie Young, directrice exécutive de When We All Vote, une initiative dirigée par l’ancienne première dame Michelle Obama, a déclaré que leur organisation ne se découragerait pas, quoi qu’il se passe au Sénat.

« Le vote n’est pas une question partisane », a-t-elle déclaré à USA TODAY dans une interview. « Le problème en ce moment, c’est que les gens font du vote un parti partisan alors qu’il est fondamentalement américain. C’est la pierre angulaire, le fondement de notre démocratie, mais si nous voulons nous appeler une vraie démocratie, nous devons permettre à tout le monde de voter.

Plus de 70 entreprises de premier plan se sont jointes à When We All Vote et à d’autres groupes de défense des droits de vote pour appeler le Sénat cette semaine à adopter la législation.

Young a déclaré que le groupe avait l’intention de continuer à faire pression sur le Congrès et qu’il avait bon espoir en raison des mesures prises par l’administration Biden.

Mais elle a averti que les barrages routiers continus pourraient avoir un impact négatif.

« Est-ce que je pense que les Américains dans leur ensemble se sentiront découragés – oui, ils pourraient se sentir découragés que les personnes qu’ils élisent veuillent les empêcher ou leur rendre plus difficile le vote », a déclaré Young.

