Le paquet climatique et fiscal de 369 milliards de dollars proposé par les démocrates au Sénat cette semaine pourrait avoir des effets considérables sur les types de voitures que les Américains conduisent, où ces voitures sont fabriquées et comment le pays produit son énergie. La législation vise également à briser l’emprise de la Chine sur les chaînes d’approvisionnement des batteries.

Le projet de loi, qui est revenu d’entre les morts après que le sénateur Joe Manchin III de Virginie-Occidentale a abandonné son opposition de manière inattendue, pourrait considérablement accélérer les changements déjà en cours dans les secteurs de l’automobile et de l’énergie. La proposition vise à lutter simultanément contre le changement climatique et à dynamiser la fabrication nationale. Pour l’essentiel, il le ferait par le biais d’allégements fiscaux et d’autres incitations – une approche de la carotte plutôt que du bâton, qui est susceptible de se dérouler plus facilement dans les salles de conseil d’entreprise et auprès des électeurs.

Les démocrates proposent d’étendre les incitations en espèces aux acheteurs de véhicules électriques, ainsi que des milliards de dollars aux constructeurs automobiles, aux fabricants de batteries et aux fournisseurs pour construire ou rééquiper des usines aux États-Unis. Il y a de l’argent pour aider les consommateurs à payer les panneaux solaires sur les toits, les chargeurs de véhicules électriques et les pompes à chaleur économes en carburant.