Le projet de loi sur le climat et la fiscalité est approuvé par le vote test au Sénat

WASHINGTON – Un Sénat divisé a franchi samedi une étape cruciale vers l’approbation du plan des démocrates visant à lutter contre le changement climatique, à réduire les coûts des soins de santé et à augmenter les impôts des grandes entreprises, avec un vote test qui a ouvert la voie à la promulgation d’un élément important de la politique intérieure du président Biden. ordre du jour dans les prochains jours.

La mesure a avancé sur un vote de la ligne du parti de 51 contre 50, tous les républicains étant opposés et le vice-président Kamala Harris brisant l’égalité.

L’action suggérait que les démocrates, après plus d’un an de querelles internes et de négociations laborieuses, s’étaient finalement alliés derrière une législation qui fournirait des centaines de milliards de dollars pour les programmes climatiques et énergétiques, étendrait les subventions de la Loi sur les soins abordables et créerait une nouvelle initiative fédérale pour réduire le coût des médicaments sur ordonnance, en particulier pour les Américains âgés.