Le projet de loi sur le cannabis est menacé par la « guerre par procuration » du GOP sur les armes, le pétrole et la cryptographie

La querelle qui met en péril le projet de loi souligne l’immense défi politique auquel sont confrontés les décideurs politiques de Washington pour assouplir les restrictions fédérales sur le cannabis, même à la périphérie, malgré le fait que 38 États légalisent une certaine forme de marijuana. La législation a reçu un puissant lobbying de la part des prêteurs. Mais le dernier obstacle soulève des doutes quant à l’avenir d’autres mesures progressives visant à résoudre le fossé entre le gouvernement fédéral et l’État sur la légalité de la drogue. Cela a également suscité des inquiétudes chez les démocrates qui souhaitent une décriminalisation plus complète du cannabis.

« Le mouvement de réforme de la politique sur la marijuana est devenu une guerre par procuration pour d’autres intérêts », a déclaré Justin Strekal, défenseur de longue date du cannabis, fondateur du PAC Better Organizing to Win Legalization. « C’est vraiment frustrant d’être au milieu de tout ça. »

Les législateurs et collaborateurs républicains se démènent pour résoudre le différend. Le sénateur indépendant de l’Arizona. Kyrsten Cinéma – qui a des liens avec les conservateurs à la Chambre et au Sénat – fait partie de ces leaders de la majorité au Sénat Chuck Schumer a fait appel pour aider à apaiser les tensions.

« La réécriture du Sénat… rejette un travail bipartisan soigneusement élaboré et s’entasse dans une portée excessive pour potentiellement écraser des industries non conformes au programme du président », a déclaré le représentant. Blaine Luetkemeyer (R-Mo.) a déclaré. « Tel qu’il est actuellement rédigé, il est mort dès son arrivée à la Chambre. »

Cette semaine est un moment charnière dans la politique du cannabis car c’est la première fois que le Sénat aborde le projet de loi sur la banque de marijuana, qui a pris forme au cours des dernières années à la Chambre.

Les partisans du projet de loi soutiennent depuis longtemps que la proposition constitue une mesure essentielle pour la sécurité publique. Les banques sont réticentes à servir les magasins de cannabis et les entreprises connexes parce que la marijuana est toujours illégale au niveau fédéral, laissant les dispensaires effectuer des transactions en espèces, ce qui les expose à un risque de vol.

Le projet de loi a connu une percée en 2019 lorsque ses partisans de la Chambre ont incité les républicains sceptiques au sujet du cannabis à le signer en incluant une mesure qui protégerait les comptes bancaires des armureries et d’autres entreprises qui, selon les conservateurs, étaient menacées.

L’ajout au projet de loi s’appuie sur l’angoisse persistante du Parti républicain face à l’initiative anti-fraude « Operation Choke Point » de l’ère Obama qui, selon les conservateurs, menaçait les services bancaires des vendeurs d’armes et des prêteurs sur salaire.

Cette décision a permis à la Chambre d’adopter le projet de loi par 321 voix contre 103, avec le soutien de près de la moitié de la conférence du GOP.

« Je suppose que nous serons en mesure de travailler avec le Sénat sur ce sujet et de faire adopter cette chose et de la soumettre à la Maison Blanche », alors représentant. Ed Perlmutter (Démocrate du Colorado), principal champion du projet de loi, l’a déclaré aux journalistes après le vote de 2019.

Mais le Sénat ne l’a pas adopté et la législation a traîné jusqu’à cette année, lorsque Schumer a décidé d’utiliser la majorité élargie des démocrates pour agir sur la politique relative au cannabis. Il s’est tourné vers le sénateur. Steve Daines (R-Mont.) – qui dirige les efforts du GOP pour reconquérir le Sénat – pour renforcer le soutien républicain.

Cet effort a rencontré un problème inattendu en mai lorsque le sénateur. Jack Reed (DR.I.), un membre éminent du Comité bancaire, a averti que les restrictions sur la fermeture des comptes auraient pour effet dangereux d’empêcher les agences de réglementation bancaire de contrôler les activités qui pourraient mettre les banques en danger.

Les démocrates et les républicains ont convenu d’édulcorer les restrictions en donnant aux régulateurs bancaires comme la FDIC et la Réserve fédérale plus de flexibilité pour intervenir lorsqu’ils détectent une activité à risque sur les comptes.

Mais le compromis a ébranlé la coalition bipartite autour du projet de loi. Cela a incité Gun Owners of America, un groupe de défense à but non lucratif, à dénoncer la législation comme une menace pour les magasins d’armes. Les républicains du Sénat et de la Chambre ont commencé à s’exprimer, laissant les partisans du Parti républicain comme Daines et Sen. Cynthia Lummis (R-Wyo.) se démenant pour renforcer le soutien sur la droite.

Sinema, membre sénatoriale des banques qui a travaillé en étroite collaboration avec les républicains lorsqu’elle était membre de la commission des services financiers de la Chambre, est intervenue pour arranger les choses.

Dans une interview, Sinema a déclaré qu’elle s’était entretenue avec Luetkemeyer et le président des services financiers. Patrick McHenry (RN.C.) sur « à quoi ressemble la voie à suivre et comment faire réellement passer ce projet de loi par la ligne d’arrivée jusqu’au bureau du président ».

« Vous voulez vous assurer qu’une entreprise qui fabrique des panneaux solaires ou du cannabis ne soit pas discriminée parce que quelqu’un n’aime pas cette industrie », a déclaré Sinema. « C’est politiquement neutre. »

Toute tentative de résoudre la situation via des amendements devra passer par l’apaisement des républicains de la Chambre et des démocrates du Sénat qui sont en désaccord sur la proposition de protection des comptes.

L’adhésion des républicains à la Chambre des représentants est essentielle en raison des obstacles importants que posent ces conservateurs, même si le Sénat peut adopter le projet de loi sur les banques de cannabis sur une base bipartite.

« C’est probablement le dernier arrêt du train », a déclaré à POLITICO un collaborateur républicain du Sénat qui a requis l’anonymat pour parler des négociations. « Si cela ne réussit pas cette fois-ci, ce sera probablement très difficile à réussir, à jamais. »

L’absence attendue du sénateur républicain le plus important du secteur bancaire au Sénat, compliquera les calculs lors du vote de mercredi. Tim Scott de Caroline du Sud, ainsi que Democratic Sens. Bob Menéndez du New Jersey et Tina Smith du Minnesota. Ils pourraient toujours demander à la commission d’enregistrer leurs votes par procuration.

Mais une autre menace plane sur le projet de loi : des querelles entre démocrates pour associer une législation visant à effacer les casiers judiciaires liés au cannabis – une incitation pour la gauche que Schumer a accepté d’incorporer lorsque le projet de loi bancaire sera soumis.