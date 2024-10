Le projet de loi sur l’assurance-médicaments passe un test clé avant le vote final du Sénat la semaine prochaine

Le projet de loi du gouvernement sur l’assurance-médicaments a franchi une étape clé avant de devenir loi et pourrait être adopté par le Sénat la semaine prochaine.

Le projet de loi C-64, un cadre pour la mise en œuvre d’un régime national d’assurance-médicaments, a été adopté jeudi par le comité sénatorial des affaires sociales, des sciences et de la technologie sans amendement. Il passe maintenant au vote final au Sénat.

Le projet de loi, qui était une condition de l’accord de crédits et de confiance aujourd’hui disparu entre le NPD et les libéraux, est prévu pour un vote du Sénat en troisième lecture le 10 octobre .

Si le projet de loi avait été amendé en comité, il aurait été renvoyé à la Chambre des communes dans un Parlement minoritaire agité et instable.

Si la loi est adoptée, le régime d’assurance-médicaments couvrira certains traitements du diabète et la contraception dans les provinces qui concluent des ententes avec le gouvernement fédéral.

Le mois dernier, la Colombie-Britannique est devenue la première province à signer un accord d’assurance-médicaments avec le gouvernement fédéral.

Le porte-parole du NPD en matière de santé, Peter Julian, a déclaré que les progrès réalisés dans le cadre du projet de loi sur l’assurance-médicaments donnent aux Canadiens diabétiques « un sentiment d’espoir ». (Sean Kilpatrick/La Presse Canadienne)

Le leader parlementaire du NPD et porte-parole en matière de santé, Peter Julian, était présent lors de l’approbation article par article du projet de loi par le comité sénatorial.

« Ce que je ressens n’a pas d’importance », a déclaré Julian. « Il s’agit de ce que ressentent les Canadiens, en particulier les Canadiens atteints de diabète… Ce qu’ils ressentent, c’est un sentiment d’espoir. »

Le gouvernement fédéral présente le projet de loi C-64 comme la première étape d’un régime d’assurance-médicaments plus vaste dans les années à venir. Les Canadiens devraient se rendre aux urnes d’ici un an et le chef conservateur Pierre Poilievre s’est prononcé contre le régime à payeur unique proposé, arguant que cela forcerait les Canadiens à abandonner leurs propres régimes privés d’assurance-médicaments.

En février, des responsables fédéraux ont déclaré aux journalistes lors d’une séance d’information que le gouvernement ne savait pas combien coûterait cette première phase du programme d’assurance-médicaments et que le prix final ne serait déterminé qu’après des négociations avec les provinces et les territoires.

Interrogé, le ministre de la Santé, Mark Holland, a estimé le coût à 1,5 milliard de dollars.

Lors d’une audience du comité sénatorial le 18 septembre, Holland a déclaré qu’il était « ambivalent » quant à la façon dont l’assurance-médicaments serait administrée. Il a ensuite clarifié sa position en appelant à une couverture universelle à payeur unique dans une lettre adressée au président du comité, le sénateur Ratna Omidvar, le 27 septembre.

« Cette norme de couverture signifie que tous les résidents d’une province ou d’un territoire participant auront accès gratuitement, sans quote-part ni franchise, à une gamme de médicaments contraceptifs et contre le diabète. Dans le cadre de ce programme, le coût de ces médicaments sera de payé et administré par le régime public, plutôt que par une combinaison de payeurs publics et privés », a déclaré Holland dans la lettre.

Lors de la réunion du comité de jeudi, la sénatrice Flordeliz Osler a cherché à ajouter les mots « publiquement administré » à la loi dans un amendement. Elle a déclaré qu’elle voulait protéger le cadre d’assurance-médicaments contre les efforts des futurs gouvernements visant à modifier la façon dont le programme est financé.

« Le but de cet amendement n’est pas de retarder, mais de codifier dans la loi l’intention du ministre », a-t-elle déclaré.

Son amendement a été rejeté par d’autres sénateurs.

« Le moment choisi est d’une importance vitale, car comme nous le savons, il n’y a plus d’accord d’approvisionnement et de confiance », a déclaré la sénatrice Kim Pate du Groupe des sénateurs indépendants.

« Plus important encore, le gouvernement a été très clair, comme en témoigne la lettre du ministre, que quelle que soit l’ambiguïté qui ait pu exister à la suite de son témoignage, il a été très clair dans la lettre depuis lors. »