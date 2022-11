Le projet de loi sur la souveraineté lance la nouvelle Alta. session législative

EDMONTON –

Danielle Smith a présenté le Souveraineté dans une loi du Canada-Uni à l’Assemblée législative mardi tout en essayant de rassurer les Albertains sur le fait que cela n’a rien à voir avec le fait de quitter le pays.

Les documents gouvernementaux indiquent qu’il n’est pas certain que la législation survivra à une contestation judiciaire, mais il est “probable” que ce soit le cas.

Smith a promis un “acte de souveraineté” lors de sa course à la tête du Parti conservateur uni. Elle a remporté cette course le 6 octobre avec environ 54 % des voix au sixième tour de scrutin. Elle a prêté serment en tant que premier ministre le 11 octobre.

Lors d’une allocution télévisée la semaine dernière, Smith a révélé que la partie “au sein d’un Canada-Uni” avait été ajoutée.

Conçue comme un “bouclier constitutionnel pour protéger les Albertains des excès du gouvernement fédéral”, la loi est censée défendre les droits de propriété, les ressources naturelles, l’agriculture, les armes à feu, la réglementation économique, la prestation des soins de santé, l’éducation et les programmes sociaux, selon le gouvernement.

COMMENT CELA FONCTIONNERAIT-IL?

Les détails du projet de loi proposé, et donc l’effet qu’il pourrait avoir sur l’Alberta et le Canada, ont fait l’objet de spéculations pendant des semaines. La province a publié mardi une fiche d’information fournissant un aperçu initial de la façon dont cela fonctionnerait.

Si elle est adoptée, la loi permettrait à tout ministre du Cabinet, y compris le premier ministre, d’identifier les initiatives et les lois fédérales jugées inconstitutionnelles ou «préjudiciables aux Albertains» et de présenter une motion à l’Assemblée législative pour l’invoquer.

Ces motions pourraient également inclure des suggestions sur la façon de lutter contre les initiatives d’Ottawa.

Les députés débattraient et voteraient ensuite sur la résolution à l’Assemblée législative. Une approbation majoritaire serait nécessaire et les députés du gouvernement, dit le premier ministre, seraient libres de voter selon leur conscience.

Si une motion est adoptée, les ministres du Cabinet seraient alors autorisés à ignorer ou à « repousser » les politiques fédérales et à ordonner aux entités provinciales comme les autorités sanitaires, les conseils scolaires, les municipalités ou la police locale de ne pas les appliquer.

Le gouvernement affirme que l’Alberta continuera de respecter les décisions des tribunaux, ce qui n’était pas clair lorsque Smith a initialement proposé une loi sur la souveraineté.

OPPOSITION À LA LOI

L’idée de loi sur la souveraineté de Smith a été immédiatement controversée en Alberta, y compris au sein du caucus du gouvernement.

Plusieurs députés du gouvernement se sont également prononcés contre la loi lors de la course à la direction de l’UCP et l’ancien chef et premier ministre Jason Kenney l’a qualifiée de “cockamamie” et “la loi sur le suicide de l’Alberta” au cours de ses derniers jours au pouvoir.

Kenney et d’autres craignaient que la loi n’effraie les entreprises et les emplois en faisant de l’Alberta un marché instable dans lequel investir.

Mais le gouvernement de Smith soutient que cela ne se produira pas et que «l’intrusion» fédérale en Alberta a fait fuir «des centaines de milliards de dollars de l’Alberta» au cours de la dernière décennie, mais aucun compte rendu n’a été fourni.

Le projet de loi a également été qualifié de “dangereux et préjudiciable” par les chefs des traités 6, 7 et 8, qui ont juré de lutter contre la loi lors d’une conférence de presse conjointe le 18 novembre.

« Nous sommes offensés par la prochaine loi sur la souveraineté de Danielle Smith et la rejetons catégoriquement », a déclaré Arthur Noskey, grand chef du Traité 8, qui a ajouté qu’il n’y avait eu aucune consultation avec les dirigeants des Premières Nations.

Noskey a renouvelé ses objections dans un communiqué de presse mardi.

“La Souveraineté de l’Alberta dans une loi du Canada-Uni n’est qu’une autre tentative illégale de poursuivre l’abus et l’exploitation délibérés de nos peuples, terres, territoires et ressources par la province », a déclaré le grand chef.

Smith a depuis promis de rencontrer les chefs en personne pour leur assurer que la loi n’aura pas d’incidence sur leurs droits issus de traités.

L’opposition NPD s’est engagée à voter contre le projet de loi sur la souveraineté de Smith.

Le gouvernement dit que quiconque prétend que son projet de loi concerne le départ de l’Alberta du Canada est simplement « une campagne de peur de la part des opposants au gouvernement ».

CE QUE TRUDEAU, LES MINISTRES DISENT DE LA LOI SUR LA SOUVERAINETE

Interrogé sur l’acte à venir alors qu’il se rendait à la période des questions mardi, le premier ministre Justin Trudeau a déclaré qu’il “restera simplement concentré sur les choses qui comptent pour les Albertains”.

“Qu’il s’agisse d’abordabilité, de création d’emplois, de travail constructif pour lutter contre le changement climatique et créer un avenir meilleur. C’est ce sur quoi les Albertains se concentrent. C’est ce sur quoi je vais rester concentré”, a déclaré le premier ministre.

Le ministre des Affaires intergouvernementales, Dominic LeBlanc, a déclaré qu’il attendrait d’avoir lu le projet de loi avant de commenter, mais qu’une fois qu’il serait déposé, il “regarderait évidemment attentivement”, car une partie de ce qui a été présenté autour du projet de loi pendant la course à la direction “peut ou peut ne pas relever de la compétence fédérale. »

« Nous ne courons pas partout à la recherche d’alarmes incendie et à la recherche de querelles et de tracas. Comme je l’ai dit, nous entretenons sur plusieurs fronts une relation positive avec le gouvernement de l’Alberta. L’Assemblée législative de l’Alberta a une compétence constitutionnelle souveraine au sein de sa propre division de donc s’ils proposent de légiférer sur des choses qui relèvent de la compétence de la législature de l’Alberta, les habitants de l’Alberta et les membres de cette législature sont responsables de ces décisions », a déclaré LeBlanc.

“Nous ferons la même chose au Parlement du Canada, mais nous n’allons pas nous distraire de travailler sur des choses positives avec tous les gouvernements provinciaux, et ils peuvent décider quelle législation ils veulent déposer dans leurs législatures à tout moment. Ils veulent.”

Le ministre albertain du Tourisme et ministre associé des Finances, Randy Boissonnault, a déclaré aux journalistes que s’il voulait lui aussi lire le projet de loi par lui-même, il était “profondément préoccupé par l’attaque du gouvernement de l’Alberta contre l’unité canadienne”.

Décrivant la décision de l’Alberta comme une tentative de “choisir les cerises” sur les lois qui s’appliquent à eux, Boissonnault a déclaré que les Albertains “ne me parlent pas de souveraineté”.

“Ils me parlaient d’emplois, d’indexation des avantages qu’ils obtiennent. Ils parlaient de la bonne performance du premier ministre lors des enquêtes, et très franchement, ils parlaient de lui sur Drag Race Canada… Alors [the] loi sur la souveraineté n’est pas dans l’esprit des Albertains », a-t-il dit.



Avec des fichiers de Rachel Aiello de CTV News et de La Presse canadienne