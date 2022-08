Le projet de loi sur la sécurité des armes à feu lié à la “ rouille ” n’a pas été adopté en Californie en raison d’un conflit avec les studios et les syndicats d’Hollywood

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Les discussions sont de nouveau au point mort entre la Motion Picture Association et les syndicats d’Hollywood à la suite d’une offre pour une nouvelle loi visant à protéger les acteurs et l’équipe sur les plateaux de production avec des exigences de sécurité des armes à feu à la suite de la fusillade mortelle “Rust” en octobre.

La directrice de la photographie Halyna Hutchins a été tuée sur le tournage du film occidental au Nouveau-Mexique et le réalisateur Joel Souza a été blessé par balle lorsque des balles réelles ont été accidentellement chargées dans une arme tirée par Alec Baldwin alors qu’il répétait une scène dans une église. L’acteur a depuis nié avoir appuyé sur la gâchette de l’arme qui a tué Hutchins.

Projet de loi du Sénat 831 publié en janvier 2022 visait à « relever les normes de sécurité sur les décors et réglementer les munitions, les flans et les armes à feu capables de tirer des munitions », tandis qu’un projet de loi sénatorial similaire 829 était plus spécifiquement conçu pour que les armes restent « sous la supervision d’un armurier à tous les temps » et défini plus en détail les termes de l’objectif d’un armurier.

La Directors Guild of America (DGA) et l’International Alliance of Theatrical Stage Employees (IATSE) ont publié une déclaration conjointe après l’échec de l’adoption de la législation.

“La DGA et l’IATSE sont déçus et découragés que cette législation critique, qui aurait exigé d’importantes protections de sécurité pour nos membres et tous les travailleurs de notre industrie, n’ait pas été promulguée lors de cette session législative”, ont déclaré les syndicats, selon Deadline.

“Malheureusement, nous n’avons pas été en mesure d’amener les studios à soutenir des réformes de sécurité importantes, significatives et pratiques qu’ils mettent actuellement en œuvre dans d’autres parties du monde. Nous restons attachés aux réformes qui protègent nos membres par le biais de négociations avec les studios ou de la législation en Californie et ailleurs. Ces changements nécessitent de donner la priorité à la sécurité et d’allouer des ressources pour que cela se produise sur le terrain.

En outre, Projet de loi 829 avec des exceptions prescrites, « interdirait l’utilisation de munitions dans la production d’un film ».

Présenté par le sénateur Portantino, B829 a ajouté qu’il serait interdit à l’armurier sur le plateau d’avoir d’autres responsabilités ou fonctions pendant que l’interprète utilise une arme à feu.

“Le projet de loi obligerait un employeur à s’assurer qu’un responsable du code de prévention des incendies est présent sur toute production cinématographique pendant la période où une arme à feu et des flans sont utilisés dans la production cinématographique”, indique la loi.

Les employés du cinéma seraient tenus de suivre un cours en ligne sur la sécurité des armes à feu et “de demander et de conserver dans leurs dossiers une copie du certificat d’achèvement. L’employeur serait responsable du coût du cours”.

Dans B831, un superviseur de la sécurité du plateau serait nécessaire pour toutes les productions cinématographiques afin d’effectuer une évaluation des risques effectuée avant le début de la production. La personne affectée serait sur le plateau tous les jours pour s’assurer que “les acteurs et l’équipe ne sont pas engagés ou exposés à un environnement ou à une activité qui met en danger la santé et la sécurité des travailleurs”.

Le libellé de B831 incluait également l’interdiction des “munitions sur les plateaux de cinéma, de télévision et commerciaux, sauf dans des circonstances prescrites, sous réserve de certaines règles et lois de sécurité”, et obligeait un employeur à s’assurer que tout employé “responsable de la manipulation, ou à proximité de, armes à feu sur le plateau complète une formation spécifique sur les armes à feu ou une formation équivalente, comme prescrit.”

Le projet de loi exigerait l’application à partir du 1er juillet 2024 d’une norme qui protège “la santé et la sécurité des employés de production cinématographique en ce qui concerne le stockage, la manipulation et l’utilisation d’armes à feu et à blanc sur le plateau et pour l’utilisation de munitions”.

“La Motion Picture Association et nos studios membres restent déterminés à améliorer les programmes de formation et de sécurité des armes à feu, et nous sommes reconnaissants au sénateur Portantino pour son leadership sur cette question”, Melissa Patack, vice-présidente des affaires gouvernementales de l’État pour la Motion Picture Association, a déclaré à Variety. Vendredi.

“Nous sommes impatients de poursuivre notre travail avec nos partenaires syndicaux pour améliorer la sécurité. Suite à l’ajournement de la législature de Californie, nous explorerons toutes les voies pour faire progresser la législation et travaillerons également avec le comité de sécurité de la main-d’œuvre à l’échelle de l’industrie pour renforcer la sécurité appropriée bulletins.”

La fusillade a été qualifiée d’accident plus tôt ce mois-ci par le bureau du médecin enquêteur du Nouveau-Mexique après l’achèvement de l’autopsie de la directrice de la photographie Halyna Hutchins et l’examen des rapports des forces de l’ordre sur l’incident mortel du 21 octobre.

Le rapport de l’enquêteur médical a été rendu public par le bureau du shérif du comté de Santa Fe en plus des dossiers du FBI recueillis sur l’arme et les munitions utilisées sur le plateau après la fusillade. On ne sait pas si Baldwin fera toujours face à des accusations criminelles, ses avocats qualifiant la fusillade d'”accident tragique”.

“Le rapport critique est celui du médecin légiste, qui a conclu qu’il s’agissait d’un accident tragique. C’est la troisième fois que les autorités du Nouveau-Mexique découvrent qu’Alec Baldwin n’avait aucune autorité ou connaissance des conditions prétendument dangereuses sur le plateau, que la personne en charge de la sécurité sur le plateau lui a dit que l’arme était “froide” et qu’elle pensait qu’elle était sans danger”, a déclaré l’avocat de Baldwin, Luke Nikas, à Fox News Digital.

Baldwin avait dit aux enquêteurs que lorsque l’arme a explosé, il ne savait pas au départ que Hutchins mourrait et a été choqué d’apprendre qu’il tenait une arme chargée de balles réelles. Baldwin, qui était également producteur du film, avait déclaré que le pistolet aurait dû être vide pour une répétition sans tournage.

Les procureurs n’ont pas encore décidé si des charges seront déposées dans l’affaire et attendent toujours Le portable de Baldwin pour examen à compter du 3 août, selon le procureur de district Mary Carmack-Altwies.

Baldwin a été nommé dans un procès pour mort injustifiée déposée par la famille de Hutchins avec deux autres poursuites intentées par des membres d’équipage.