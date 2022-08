Le projet de loi sur la santé des vétérans marque une victoire personnelle pour Biden

WASHINGTON (AP) – Alors que le président Joe Biden a présenté des propositions politiques dans le discours sur l’état de l’Union de cette année, il a frappé une note émotionnelle en parlant des anciens combattants qui souffrent de cancer après avoir servi sur des bases militaires où de la fumée toxique s’échappait de la combustion des ordures.

“L’un de ces soldats était mon fils, le major Beau Biden”, a-t-il déclaré.

Le président a pris soin d’éviter de tracer une ligne directe entre les foyers de combustion et le cancer mortel de son fils, mais il n’a laissé aucun doute sur le fait qu’il croyait qu’il y avait un lien. La mort tragique d’il y a sept ans fait une cérémonie mercredi, lorsque Biden prévoit de signer une législation élargissant les soins de santé fédéraux pour les anciens combattants, parmi les moments les plus personnels pour lui depuis son entrée en fonction.

Le sénateur Jon Tester, D-Mont., Qui préside le Comité sénatorial des affaires des anciens combattants, a déclaré que Biden était l’un des moteurs de la mesure, qui a été adoptée la semaine dernière.

“Il insistait continuellement parce que, que Beau en soit mort ou non, je pense que Joe pense que cela a eu un certain impact, et il voulait donc que ce soit réglé”, a déclaré Tester. «Et parce qu’il pense que c’était la bonne chose à faire. Un président si différent, un ensemble de priorités différent, cela ne serait probablement jamais arrivé.

Des fosses de combustion ont été utilisées en Irak et en Afghanistan pour éliminer des produits chimiques, des canettes, des pneus, des plastiques, du matériel médical et des déchets humains. Cependant, 70% des demandes d’invalidité impliquant une exposition aux fosses ont été refusées par le ministère des Anciens Combattants.

La législation obligera les responsables à supposer que certaines maladies respiratoires et certains cancers étaient liés à l’exposition à la fosse de combustion, aidant ainsi les anciens combattants à obtenir des prestations d’invalidité sans avoir à prouver que la maladie était le résultat de leur service.

“Les anciens combattants qui ont été rendus malades au point de ne plus pouvoir travailler, incapables de prendre soin de leur famille, n’auront pas à passer ce temps à combattre le gouvernement pour obtenir les soins de santé qu’ils ont gagnés”, a déclaré Jeremy Butler, chef de l’Iraq et les vétérans afghans d’Amérique. “C’est monumental.”

Bien que la disposition concernant les foyers de combustion ait retenu le plus l’attention, d’autres services de soins de santé seront également étendus.

Les anciens combattants qui ont servi depuis les attentats du 11 septembre auront une décennie pour s’inscrire aux soins de santé VA, soit le double des cinq années actuelles.

Et il y a plus d’aide pour les vétérans de la guerre du Vietnam. La législation ajoute l’hypertension à la liste des affections présumées être causées par l’exposition à l’agent orange, un herbicide utilisé par l’armée américaine pour nettoyer la végétation.

De plus, les anciens combattants qui ont servi pendant la guerre en Thaïlande, au Cambodge, au Laos, à Guam, aux Samoa américaines et dans l’atoll Johnston seront également considérés comme ayant été exposés au produit chimique.

La législation est considérée comme la plus grande expansion des soins de santé des anciens combattants en plus de trois décennies, mais elle est devenue un football politique improbable peu de temps avant son adoption.

Le jour où le Sénat devait lui accorder son approbation finale, les républicains l’ont bloquée de manière inattendue. Les vétérans qui s’étaient rendus à Washington pour un moment de triomphe étaient dévastés.

“Tous les vétérans étaient là-bas parce qu’ils s’attendaient à célébrer”, a déclaré Butler. “Et puis ils ont été absolument poignardés dans le dos.”

Les républicains se sont dits préoccupés par les changements techniques apportés au financement de la législation. Les démocrates les ont accusés d’avoir fait une crise parce qu’ils n’étaient pas satisfaits d’un accord séparé pour faire avancer le programme national de Biden sur le changement climatique, les taxes et les médicaments sur ordonnance.

Au lieu de rentrer chez eux, certains vétérans ont commencé à tenir ce qu’ils appelaient une « garde au feu » à l’extérieur du Capitole, une veillée impromptue pour maintenir la pression publique sur le Sénat.

Ils sont restés 24 heures sur 24, malgré la chaleur étouffante de l’été et les orages torrentiels. Jon Stewart, le comédien qui a défendu les anciens combattants, les a également rejoints. Biden voulait y aller mais ne pouvait pas parce qu’il s’isolait avec une infection à coronavirus, alors il a parlé aux manifestants lors d’un appel vidéo lorsque le secrétaire de VA Denis McDonough a déposé une pizza.

Quelques jours après le début de la manifestation, le Sénat a tenu un autre vote et la mesure a été adoptée avec un soutien bipartite écrasant.

Des anciens combattants étaient dans la tribune pour regarder le vote se dérouler.

«Chaque personne avec qui j’étais braillait. Juste brailler », a déclaré Matt Zeller, un ancien capitaine de l’armée qui faisait partie des manifestants. “J’ai pleuré pendant cinq bonnes minutes.”

L’écrivain d’Associated Press, Seung Min Kim, a contribué à ce rapport.

Chris Megerian, Associated Press