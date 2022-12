Le projet de loi sur la réforme du genre adopté au parlement écossais au milieu des cris de protestation

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

L’Écosse est devenue la première partie du Royaume-Uni à approuver des plans controversés d’auto-identification de genre que certains ont applaudis comme une “journée historique pour l’égalité” tandis que d’autres ont protesté bruyamment contre les droits des femmes et des filles.

Les MSP ont soutenu les propositions par 86 contre 39 lors du vote final au parlement écossais, ce qui rend plus facile et moins intrusif pour les individus de changer légalement de sexe et étend le système d’auto-identification aux 16 et 17 ans pour la première fois. temps.

Les réformes, qui ont divisé le SNP au pouvoir, suppriment la nécessité d’un diagnostic médical de dysphorie de genre avant qu’un certificat de reconnaissance du genre puisse être obtenu.

Les opposants disent que cela pourrait mettre en danger les femmes et les filles en mettant en danger les espaces non mixtes, ce que le gouvernement écossais a nié à plusieurs reprises.

Le projet de loi sur la réforme de la reconnaissance du genre a été l’un des plus controversés depuis la décentralisation, et le débat de jeudi a vu un certain nombre de manifestants expulsés de la chambre de Holyrood pour avoir perturbé les débats, criant “honte à vous” et “c’est le jour le plus sombre”.

Cependant, les MSP ont applaudi après le vote final, qui a été soutenu par le SNP et les partis verts et par les travaillistes et les libéraux démocrates, mais opposé par les conservateurs.

Le premier ministre écossais Nicola Sturgeon avec la ministre du SNP Shona Robison (Getty Images)

La députée conservatrice écossaise Rachael Hamilton a déclaré que les plans avaient « montré ce parlement à son pire ».

« Dans la hâte de rendre le processus un peu plus facile pour les personnes trans, le gouvernement permet aux hommes criminels d’attaquer plus facilement les femmes. C’est le problème ici », a-t-elle déclaré.

Mme Hamilton a déclaré que le projet de loi – qui, selon elle, serait un « problème hérité du premier ministre » – « laisserait les hommes criminels exploiter le système » et mettrait les femmes en danger dans les espaces non mixtes.

La loi sur l’égalité prévoit des exemptions pour les espaces non mixtes où les personnes trans peuvent être exclues dans certaines circonstances – la ministre des exemptions Shona Robison a déclaré qu’elle ne changerait pas.

Jeudi, des manifestants arborent une banderole dans la galerie publique du Parlement écossais (Getty Images)

Pam Duncan-Glancy, du Labour, a déclaré que la législation offrait aux MSP «l’un de ces rares moments… où nous avons tous une réelle opportunité d’améliorer des vies et de lutter directement contre les inégalités».

Elle a déclaré que le projet de loi aidera “la société à les accepter (les personnes trans) et à les aider à être au mieux de leur forme, sans barrières ni coûts supplémentaires ni médicalisation”.

Elle a insisté : “Je crois fermement que la réforme pour laquelle nous voterons aujourd’hui a mis du temps à venir, et c’est pourquoi changer le processus actuel onéreux, long et invasif de reconnaissance juridique du genre a toujours été si important pour moi.”

Les Verts ont déclaré que la loi était “un changement petit mais significatif qui fera une grande différence”, ajoutant: “C’est un jour vraiment historique pour l’égalité”.

Stonewall a salué une “victoire pour les trans et tous les droits de l’homme en Écosse”.

L’adoption du projet de loi cette semaine intervient dans le contexte de manifestations répétées à l’extérieur de Holyrood de la part des partisans et des détracteurs du projet de loi.

La législation a également soulevé le spectre d’une autre rébellion des bancs du SNP – après que sept députés du parti au pouvoir ont voté contre le projet de loi à la première étape tandis que deux autres se sont abstenus.

L’ancienne ministre Ash Regan a été forcée de démissionner à la suite de son vote contre le projet de loi et est depuis devenue une farouche opposante à la législation.

Elle a déclaré mercredi qu’elle voterait contre le projet de loi, tandis que sa collègue SNP MSP Michelle Thomson a déclaré lors du débat sur le projet de loi jeudi qu’elle s’y opposerait, dénonçant l’absence de vote libre accordé par les whips des partis. La députée du SNP, Joanna Cherry, a également exprimé son opposition.

Après le vote final sur le projet de loi jeudi, les MSP auront passé 24 heures cette semaine à en débattre après deux sessions marathon d’examen des amendements mardi et mercredi – ce dernier se terminant à 1 h 15 jeudi.

Les conservateurs ont été accusés d’avoir tenté de faire obstruction à la législation, proposant de nombreux rappels au Règlement et forçant presque tous les amendements à des votes qui n’étaient parfois pas nécessaires.