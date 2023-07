Le projet de loi sur la migration illégale revient aux Communes fortement modifié après la défaite des Lords – La politique britannique en direct

Les députés voteront sur les changements aujourd’hui et sur les amendements de Lords, que vous pouvez trouver ici .

Les femmes enceintes ne peuvent être détenues plus de 72 heures, mais cette période peut être portée à sept jours si cela est autorisé par un ministre.

D’autres changements incluent que le tribunal de premier niveau peut accorder une libération sous caution après huit jours aux enfants non accompagnés qui ont été détenus aux fins d’éloignement. Il s’agit d’une réduction sur les 28 jours proposés.

Le ministère de l’Intérieur a déclaré qu’il veillerait à ce que la liste des définitions de « préjudice grave et réversible » ne puisse pas être modifiée dans la législation secondaire.

Mais en ce qui concerne les interdictions de réadmission, d’établissement et de citoyenneté, la loi s’appliquera toujours rétroactivement à ceux qui sont arrivés illégalement à la date d’introduction du projet de loi ou après cette date : le 7 mars.

Les évènements clés

S’adressant au comité restreint du Trésor, Charlotte Harrison, PDG par intérim du financement immobilier de Skipton Building Society, a déclaré qu’elle s’attend à voir encore plus de « stress financier » pour les clients qu’auparavant dans un contexte de taux d’intérêt élevés.

il y a 13 mois 05h25 HAE

Le comité restreint du Trésor entend des témoignages de directeurs principaux de grandes banques britanniques sur le marché hypothécaire et sur la manière dont il est affecté par la hausse des taux d’intérêt (voir également 10h12).

Plus tard, à 11h30, Steve Barclay, le secrétaire à la Santé et aux Affaires sociales, et ses ministres seront confrontés à des questions à la Chambre des communes.

Et après 12h30, la Chambre des communes examinera les amendements de Lords au projet de loi sur la migration illégale (voir 9h40).