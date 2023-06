Le projet de loi sur la limite de la dette donne aux républicains des réductions de l’IRS, mais les démocrates disent qu’ils s’attendent à peu d’impact à court terme

Les républicains de la Chambre cherchent à tenir leur promesse de campagne de freiner l’IRS avec des réductions intégrées au plafond de la dette et un ensemble de coupes budgétaires passant par le Congrès.

Le projet de loi annule 1,4 milliard de dollars versés au collecteur d’impôts fédéral dans le paquet santé et énergie des démocrates qui a été approuvé l’année dernière sur les votes de la ligne de parti. La Maison Blanche affirme que l’accord sur la dette comprend également un accord distinct pour prélever 20 milliards de dollars de l’IRS au cours des deux prochaines années et détourner ces fonds vers d’autres programmes non liés à la défense.

Les démocrates ont dépensé beaucoup de capital politique pour obtenir plus d’argent de l’IRS l’année dernière. Ils ont fait face à une avalanche d’annonces de campagne, dont beaucoup étaient trompeuses, sur l’embauche prévue de 87 000 « nouveaux agents » pour cibler les Américains des classes inférieures et moyennes.

Désormais, les responsables de l’administration Biden offrent l’assurance que les réductions de dépenses obtenues par les négociateurs républicains auront un impact minimal sur les opérations de l’agence au cours des prochaines années.

L’agence est sur la bonne voie pour obtenir encore près des trois quarts de l’augmentation de 80 milliards de dollars que le Congrès a approuvée pour elle l’année dernière. Et l’agence a la possibilité de dépenser une partie de cet argent plus tôt que prévu, ont souligné les responsables.

« L’IRS dispose des ressources dont il a besoin à court terme pour améliorer le service client et poursuivre les riches et les fraudeurs fiscaux », a tweeté le secrétaire adjoint au Trésor, Wally Adeyemo.

Mais pour les républicains qui cherchent à obtenir un soutien pour le projet de loi, les réductions de dépenses pour l’IRS représentent un argument de vente essentiel. Le premier projet de loi que les républicains de la Chambre ont adopté cette année aurait annulé la plupart des dollars supplémentaires que le Congrès avait approuvés pour l’IRS l’année précédente. Le projet de loi n’est allé nulle part au Sénat contrôlé par les démocrates.

Quant à l’accord sur la dette, « ce que cela fait, c’est mettre l’IRS au premier plan », a déclaré le représentant Patrick McHenry, RN.C., l’un des principaux négociateurs du GOP.

« Nous avons un acompte dans cette facture de 1,4 milliard de dollars pour annuler leur embauche d’application de la loi au cours de cet exercice », a déclaré McHenry. « Dans le processus de crédits, nous reviendrons pour plus. »

En avril, les dirigeants de l’IRS ont publié des détails sur la manière dont l’agence utiliserait l’injection de 80 milliards de dollars pour améliorer ses opérations, s’engageant à investir dans de nouvelles technologies, à embaucher davantage de représentants du service client et à étendre sa capacité à auditer les contribuables fortunés. Le plan expose les détails de la manière dont l’IRS allouerait les 80 milliards de dollars jusqu’à l’exercice 2031.

Maintenant, avec une partie de cet argent récupéré, on se demande quels programmes pourraient être relégués au second plan. Les responsables du Trésor affirment que leur projet de développer un système de déclaration de revenus en ligne gratuit, qui en est à sa phase de développement pilote, par exemple, ne sera pas affecté par les réductions.

Mais certains analystes sont sceptiques quant aux assurances de l’administration Biden. Steve Rosenthal, chercheur principal au Centre de politique fiscale d’Urban-Brookings, a déclaré que « la perte des fonds doit être un revers » pour l’agence.

« Avec moins d’argent et de ressources, tout va ralentir. Cela peut prendre un peu plus de temps » pour développer certains programmes promis, a-t-il dit. « Je ne sais pas si cela sortira du service, de l’application, de la technologie ou autre. »

Le représentant Richard Neal du Massachusetts, le plus grand démocrate du comité des voies et moyens de la Chambre, a déclaré qu’il s’était entretenu avec le Trésor de l’impact des réductions du financement de l’IRS par le projet de loi sur la limite de la dette : « Je suis reparti, sinon heureux, du moins satisfait. »

Il a déclaré que la possibilité d’un défaut de paiement était une préoccupation bien plus grande, il a donc compris pourquoi la Maison Blanche a accepté les coupes.

« Le fait que l’argent va être détourné vers d’autres initiatives n’est pas mon premier choix, mais je pense que pour faire passer cela au-delà de la ligne de but, en termes de contraste d’une calamité internationale, cela doit être fait », a-t-il déclaré. .

Neal a déclaré qu’il pensait que l’IRS ne serait pas grandement lésé à la suite des coupes, ajoutant: « C’est ce qu’on m’a assuré. »

Le bureau du budget du Congrès a prévu que l’annulation de 1,4 milliard de dollars augmentera en fait les déficits d’environ 900 millions de dollars au cours de la prochaine décennie, car elle entraînera une baisse des recettes fiscales. décennie et à une réduction des recettes », déclare le rapport du 30 mai au président Kevin McCarthy, R-Calif.

Les projections du CBO n’incluaient pas les 20 milliards de dollars que la Maison Blanche a accepté de détourner vers d’autres programmes.

Le représentant Brendan Boyle, le meilleur démocrate du comité du budget de la Chambre, a déclaré que le commissaire de l’IRS nommé par l’ancien président Donald Trump avait évoqué à plusieurs reprises au Congrès les pénuries de personnel dramatiques que l’agence connaissait. Le personnel d’exécution de l’IRS a diminué d’environ un tiers depuis 2010, et Boyle a déclaré que cela a conduit les contribuables à faible revenu et minoritaires à être audités à un pourcentage plus élevé que les riches.

« Je suis très préoccupé par le fait que certaines de ces réductions pourraient avoir un impact sur la direction que l’IRS veut prendre, et cela apporte plus d’équité lorsque vous parlez d’audits », a déclaré Boyle. « C’est certainement un domaine au cours des semaines et des mois à venir que je vais suivre. »

Plaidant pour les réductions de l’IRS peu avant le vote de la Chambre mercredi soir, le représentant Garret Graves, R-La., a salué l’effort républicain.

«Je n’ai jamais entendu un électeur dire:« Mon Dieu, j’aimerais pouvoir avoir plus d’audits », a déclaré Graves.

Fatima Hussein et Kevin Freking, Associated Press

