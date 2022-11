Le projet de loi sur la crypto-monnaie de Michelle Rempel Garner est rejeté

Le projet de loi d’initiative parlementaire de la députée conservatrice Michelle Rempel Garner appelant à un cadre national pour encourager la croissance du secteur de la crypto-monnaie a été rejeté à la Chambre des communes mercredi.

Par un vote de 199 contre 119, la législation a été rejetée en deuxième lecture, ce qui signifie qu’elle n’ira pas de l’avant pour une étude ou un débat plus approfondi. Le chef conservateur Pierre Poilievre et son caucus ont voté en faveur de l’avancement du projet de loi, tout comme quelques députés libéraux et indépendants.

Le projet de loi C-249 – « Loi concernant l’encouragement de la croissance du secteur des cryptoactifs », comme il était intitulé – appelait la ministre des Finances, Chrystia Freeland, à « élaborer un cadre national pour encourager la croissance du secteur des cryptoactifs ».

Le projet de loi de cinq pages demandait également au gouvernement, lors de l’élaboration de ce cadre, de consulter les personnes travaillant dans le secteur.

Citant à quel point «les crypto-actifs ont un potentiel économique et innovant important pour le Canada», Rempel Garner cherchait à avoir une politique fédérale du secteur de la cryptographie axée sur la réduction des barrières à l’entrée et la protection des personnes travaillant dans le secteur.

Au milieu d’une attention accrue sur les commentaires cryptographiques controversés de Poilievre pendant la course à la direction du parti, la législation est devenue un peu un paratonnerre à la Chambre des communes.

Lors du débat sur le projet de loi lundi, les lignes de bataille sont devenues claires lorsque les députés libéraux, néo-démocrates et bloquistes ont exprimé leur opposition à la législation, tout en faisant des références répétées à la promotion de la crypto-monnaie par Poilievre.

« Je suis quelque peu surpris que le Parti conservateur ait une législation qui traite de la crypto-monnaie. Les députés peuvent se rappeler qu’il n’y a pas si longtemps, le chef du Parti conservateur a déclaré que l’une des meilleures façons de lutter contre l’inflation au Canada serait d’investir dans la crypto-monnaie. a déclaré le député libéral Kevin Lamoureux. “Imaginez que ceux… qui ont écouté le chef du Parti conservateur et investi dans la crypto-monnaie… auraient subi une perte de 60 % ou plus.”

Le député du Bloc québécois, Maxime Blanchette, a qualifié le secteur de “plus idéologique que factuel” avant de poursuivre : “Ce n’est un secret pour personne que le nouveau chef du Parti conservateur du Canada rêve de bitcoin et d’autres fantasmes de crypto-actifs la nuit.

“Il reste encore de nombreux problèmes qui nous obligent, en tant que décideurs, à agir avec prudence et diligence dans ce dossier. Le premier problème est, bien sûr, la volatilité des crypto-monnaies, qui est encore extrêmement élevée et souvent inexplicable”, a déclaré Blanchette. . « Contrairement au chef du Parti conservateur et aux membres de son parti, qui semblent regarder les cryptoactifs à travers des lunettes roses, le Bloc québécois préfère miser sur la transparence et la responsabilité.

Le député néo-démocrate Charlie Angus s’est concentré sur les commentaires de Poilievre suggérant que certaines des mesures de dépenses axées sur l’inflation et l’abordabilité que le gouvernement fédéral a avancées avec le soutien du NPD, comme le doublement du crédit d’impôt pour la TPS, « se vaporiseraient ». Renversant la situation, Angus a souligné comment, après le récent effondrement de l’échange de crypto-monnaie FTX, des milliards ont été “vaporisés”.

«Avant de commencer à promouvoir ce genre de bousculades financières douteuses, nous devons nous demander quelles règles sont en place pour protéger les gens et leurs économies et pour assurer une surveillance adéquate. C’est quelque chose que le chef du Parti conservateur refuse de faire et il doit être responsable », a poursuivi Angus, tout en remerciant Rempel Garner d’avoir tenté de faire avancer la conversation sur la mise en place d’un cadre pour le secteur.

Cherchant à défendre sa proposition, Rempel Garner a complété le débat en exprimant sa frustration face à la politisation du sujet. Invoquant son diplôme en économie, elle a expliqué pourquoi ses efforts avec ce projet de loi visaient à protéger le secteur.

“Lorsque Bernie Madoff a lancé son système de Ponzi, nous n’avons pas cherché à interdire les e-mails ou les téléphones parce qu’il les utilisait pour attirer les victimes, et nous n’avons pas essayé de vilipender l’ensemble du secteur des services d’investissement à cause d’un seul mauvais acteur. Ce que nous avons fait, c’est chercher pour renforcer les garanties afin de s’assurer que la mauvaise gouvernance et les stratagèmes “trop ​​beaux pour être vrais” n’aient plus lieu. Nous avons cherché à éduquer les gens afin qu’ils ne soient pas attirés par des stratagèmes, et surtout, nous avons dit que nous devions faire ces choses afin ce secteur qui est important pour notre économie peut continuer à croître », a-t-elle déclaré. “Je ne veux pas revenir dans 10 ans sur ce débat et dire qu’on a raté une opportunité.”

Dans le budget fédéral 2023, le gouvernement fédéral s’est engagé à lancer des consultations sur la crypto-monnaie, reconnaissant l’intérêt croissant pour l’avenir potentiel du secteur, plongeant dans la stabilité et la sécurité de la numérisation de l’argent.

Dans la mise à jour économique de l’automne, Freeland a annoncé que ces consultations commençaient, avec la première phase de l’examen portant sur les monnaies numériques, y compris les crypto-monnaies, les pièces stables et les monnaies numériques de la banque centrale.