Le projet de loi Markey-Matsui forcerait la transparence de l’algorithme de contenu des médias sociaux

Un nouveau projet de loi fédéral cherche à démystifier la façon dont les plateformes de médias sociaux déterminent les publications que les utilisateurs voient, sans toucher à une loi qui est devenue un paratonnerre au Congrès.

La loi de 2021 sur la justice algorithmique et la transparence des plateformes en ligne, annoncée jeudi par le sénateur Ed Markey, D-Mass., et la représentante Doris Matsui, D-Calif., cherche à exposer et à remédier aux injustices sociales qui sont exacerbées par l’amplification algorithmique. en ligne.

Dans cet usage particulier du mot, les « algorithmes » font partie des programmes logiciels que des sites comme Facebook, Twitter et Google utilisent pour déterminer le contenu et les publicités à montrer aux utilisateurs.

Le projet de loi interdirait aux plateformes d’utiliser des algorithmes discriminatoires en fonction de caractéristiques protégées telles que la race et le sexe, habiliterait la Federal Trade Commission à examiner les processus algorithmiques des plateformes et créerait un nouveau groupe de travail interinstitutions pour enquêter sur la discrimination dans les algorithmes.

Les plateformes devraient également expliquer aux utilisateurs comment ils utilisent les algorithmes et quelles informations ils utilisent pour les exécuter.

« Il est temps d’ouvrir le capot de Big Tech, de promulguer des interdictions strictes sur les algorithmes nuisibles et de donner la priorité à la justice pour les communautés qui ont longtemps été discriminées alors que nous travaillons à la responsabilité de la plate-forme », a déclaré Markey dans un communiqué.

Cependant, un groupe industriel soutenu par des sociétés telles qu’Amazon, Facebook, Google et Twitter a averti que l’exposition des processus des plates-formes pourrait être risquée.

« Personne ne veut que la technologie exacerbe les inégalités raciales ou prive les gens d’opportunités », a déclaré Adam Kovacevich, fondateur et PDG de Chamber of Progress, dans un communiqué. « Une approche consisterait à étendre nos lois existantes sur les droits civils et la discrimination dans les domaines du logement, de l’emploi et du crédit. Il y a un certain danger que lever complètement le capot sur les algorithmes technologiques pourrait fournir une feuille de route pour les pirates informatiques, les trolls russes et les théoriciens du complot.

Des chercheurs et des agences gouvernementales ont accusé les plateformes d’utiliser des algorithmes discriminatoires dans le passé. Par exemple, en 2019, le ministère du Logement et du Développement urbain a accusé Facebook d’avoir enfreint les lois sur la discrimination en matière de logement avec son ciblage publicitaire. Peu de temps après, des chercheurs de l’Université Northeastern, de l’Université de Californie du Sud et du groupe à but non lucratif Upturn a découvert que l’algorithme de diffusion d’annonces de Facebook pouvait discriminer en fonction de la race et du sexe, même si ce n’est pas l’intention des annonceurs.

Facebook a déclaré à l’époque qu’il s’opposait « à la discrimination sous toutes ses formes » et a souligné les changements qu’il avait apportés à ses outils de ciblage publicitaire pour répondre à certaines des préoccupations.