Le projet de loi interdirait les publicités pour les paris sportifs pendant les matchs et interdirait les paris sur les athlètes universitaires

ATLANTIC CITY, NEW JERSEY — Le gouvernement fédéral interdirait la publicité pendant les matchs et les paris sur les athlètes universitaires en vertu d’un projet de loi de réglementation des paris sportifs proposé par deux législateurs du Nord-Est.

Le représentant Paul Tonko de New York et le sénateur Richard Blumenthal du Connecticut ont présenté jeudi le projet de loi. Il vise à remédier à ce qu’ils considèrent comme les effets néfastes de l’expansion rapide des paris sportifs légaux aux États-Unis depuis 2018.

La mesure interdirait également l’utilisation de cartes de crédit pour financer des comptes de jeux en ligne.

Les législateurs démocrates affirment que les paris sportifs, désormais légaux dans 38 États et dans le District de Columbia, ont accru la dépendance au jeu et d’autres problèmes. Chaque moment de chaque match est une occasion de parier, a déclaré Tonko.

« Cela a entraîné une augmentation effrayante des troubles liés au jeu, qui ont à leur tour eu des conséquences horribles sur les individus, dont beaucoup ont perdu leur maison, leur emploi, leur mariage et leur vie », a déclaré Tonko.

Blumenthal a qualifié la mesure de question de santé publique.

« Il s’agit de mettre fin à la dépendance, de sauver des vies et de veiller à ce que les jeunes en particulier soient protégés contre l’exploitation », a déclaré Blumenthal.

La législation fait déjà face à une forte opposition de la part de l’industrie du jeu, qui affirme depuis des années qu’elle devrait autoréguler la publicité sur les paris sportifs pour éviter que le gouvernement fédéral ne lui impose des normes.

L’American Gaming Association, l’association professionnelle nationale de l’industrie du jeu, a déclaré que les paris sportifs fonctionnent déjà sous la supervision du gouvernement, contribuent à hauteur de plusieurs milliards de dollars aux taxes d’État et offrent aux consommateurs des protections qui n’existent pas dans les opérations de jeu illégales.

« Six ans après la légalisation des paris sportifs, l’introduction d’interdictions fédérales sévères est une gifle aux législatures des États et aux régulateurs des jeux qui ont consacré d’innombrables temps et ressources à l’élaboration de cadres réfléchis propres à leurs juridictions », a-t-il déclaré dans un communiqué.

L’industrie a adopté des pratiques de paris sportifs qui incluent certaines limites en matière de publicité, mais les critiques disent qu’elles ne vont pas assez loin.

Harry Levant, directeur de la politique sur les jeux de hasard au Public Health Advocacy Institute de la faculté de droit de l’université Northeastern, a comparé les jeux de hasard aux drogues et à l’alcool en termes de potentiel addictif.

« Pour tout autre produit ou substance addictive, le gouvernement réglemente la publicité, la promotion, la distribution et la consommation du produit », a-t-il déclaré. « Avec les jeux d’argent, malheureusement, c’est exactement le contraire qui se produit. »

Le Conseil national sur le jeu problématique affirme que « les problèmes de jeu pourraient augmenter à mesure que les paris sportifs connaissent une croissance explosive » à travers l’Amérique.

Le projet de loi interdirait aux opérateurs d’accepter plus de cinq dépôts d’un client sur une période de 24 heures et vérifierait la capacité d’un client à se permettre de déposer plus de 1 000 $ en 24 heures ou 10 000 $ en un mois.

Le projet de loi interdirait également les paris « accessoires » sur les performances des athlètes universitaires ou amateurs, comme par exemple le nombre de yards de passe qu’un quarterback accumulera au cours d’un match.

Elle interdirait également l’utilisation de l’intelligence artificielle pour suivre les habitudes de jeu d’un client ou pour créer des produits de jeu, notamment des « micro-paris » très spécifiques, basés sur des scénarios aussi précis que la vitesse du prochain lancer lors d’un match de baseball.

