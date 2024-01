Le projet de loi fiscale avance, mais la politique des années électorales menace ses chances

La Chambre devrait donner son approbation bipartite mercredi à un projet de loi de 78 milliards de dollars qui étendrait le crédit d’impôt pour enfants et rétablirait un ensemble d’allègements fiscaux pour les sociétés, un exploit rare dans une année électorale par un Congrès qui s’est efforcé de légiférer.

Mais la mesure reste confrontée à un chemin semé d’embûches avant d’être adoptée, dans un contexte de divisions politiques quant à savoir qui devrait en bénéficier le plus. Cet effort, qui se heurte à la résistance des Républicains du Sénat et de certains membres de la Chambre des deux partis, est un test pour savoir si un Congrès divisé avec des marges douloureusement minces peut surmonter le dysfonctionnement de la Chambre dirigée par les Républicains, mettre de côté la politique électorale et adopter une législation qui contiendrait des victoires pour les deux parties.

“Le Tax Relief for American Families and Workers Act est une législation bipartite importante pour relancer la réforme fiscale conservatrice favorable à la croissance”, a déclaré mercredi le président Mike Johnson dans un communiqué. « Ce processus ascendant est un bon exemple de la manière dont le Congrès est censé légiférer. »

Le paquet étendrait le crédit d’impôt pour enfants – bien qu’une version considérablement réduite par rapport à son niveau de l’ère pandémique – et rétablirait un ensemble d’allégements fiscaux pour les entreprises liés à la recherche et au développement et aux dépenses en capital. Les deux dureraient jusqu’en 2025. Cela renforcerait également le crédit d’impôt pour les logements sociaux et étendrait les avantages fiscaux aux victimes de catastrophes ainsi qu’aux entreprises et particuliers taïwanais.