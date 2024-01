Le projet de loi du Rwanda fait face au premier de plusieurs tests clés chez les Lords

La semaine dernière, les pairs ont infligé un échec au projet en appelant à ce qu’un traité entre le Royaume-Uni et le Rwanda soit reporté jusqu’à ce que Kigali améliore ses procédures d’asile.

Une facture « de mauvaise qualité »

L’archevêque de Canterbury, Justin Welby, a déclaré que le projet de loi était “nuisible” à la réputation du Royaume-Uni, à “l’unité nationale” et aux demandeurs d’asile “qui ont besoin de protection”.

L’ancien ministre de l’Intérieur du Parti travailliste, Lord David Blunkett, a qualifié le projet de loi de “de mauvaise qualité et inférieur à ce que ce pays mérite”.

Lord Blunkett a soutenu que le projet de loi sur le Rwanda n’atteint pas son objectif principal car il « punit » les demandeurs d’asile, et non les gangs de passeurs.

Pour arrêter les bateaux de contrebande, la Grande-Bretagne doit « se ressaisir », a déclaré Lord Blunkett en sécurisant les frontières, en traitant les réclamations et en concluant de nouveaux accords avec les Français.

“C’est également la chose juste à faire à la fois pour les contribuables et pour les individus qui cherchent à venir ici par des itinéraires sûrs et légaux et qui voient leur place supplantée par ceux qui peuvent se permettre de faire la traversée sur de petits bateaux.”