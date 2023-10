basculer la légende Alex Wong/Getty Images

Après trois semaines sans président, la Chambre a repris ses travaux et a placé l’aide à Israël en tête de sa liste de choses à faire.

Le même jour où le président de la Chambre, Mike Johnson, a pris ses fonctions la semaine dernière, la Chambre dirigée par les Républicains a adopté une résolution déclarant sa solidarité avec Israël et s’engageant à donner à son gouvernement le financement nécessaire pour vaincre le Hamas.

Maintenant, ils ont a présenté un projet de loi visant à faire exactement cela – mais non sans controverse.

Le projet de loi enverrait 14,3 milliards de dollars à Israël sans répondre aux demandes de financement pour la guerre en Ukraine. Le nouveau projet de loi de Johnson couvrirait les dépenses avec 14,5 milliards de dollars de coupes dans l’Internal Revenue Service, qui manque depuis longtemps de personnel.

Les démocrates du Sénat et la Maison Blanche ont qualifié le projet de loi d’échec. Le projet de loi met également les républicains de la Chambre en désaccord avec de nombreux sénateurs républicains, notamment le chef de la minorité sénatoriale Mitch McConnell, R-Ky.

Les démocrates s’opposent au projet de loi sur deux fronts. Ils affirment que l’argent de l’Ukraine ne peut être séparé de celui d’Israël et que les financements d’urgence de ce type ne sont généralement pas compensés par des réductions. Karine Jean-Pierre, attachée de presse de la Maison Blanche dit lundi que « politiser nos intérêts de sécurité nationale est un échec ».

“Exiger des compensations pour répondre aux besoins fondamentaux de sécurité nationale des États-Unis – comme soutenir Israël et défendre l’Ukraine contre les atrocités et l’impérialisme russe – constituerait une rupture avec le processus bipartisan normal et pourrait avoir des implications dévastatrices pour notre sécurité et nos alliances dans les années à venir. ,” elle a ajouté.

L’administration Biden cherche à lier les combats contre le Hamas et la Russie, le président déclarant dans un rare discours dans le Bureau Ovale la semaine dernière qu’« ils veulent tous deux annihiler complètement une démocratie voisine ». Biden a mis en garde contre davantage de « chaos, de morts et de destructions » – et finalement des coûts plus élevés pour les États-Unis – s’ils ne paient pas le prix de leurs actions.

La Maison Blanche a demandé la semaine dernière au Congrès près de 106 milliards de dollars, la grande majorité pour l’Ukraine, le reste étant réparti entre Israël, l’Indo-Pacifique et la frontière sud des États-Unis. Il demande 14,3 milliards de dollars de financement pour Israël – le même que le projet de loi distinct de la Chambre – y compris pour la défense aérienne et antimissile, le financement militaire et le soutien aux ambassades.

Mais plus d’un an et demi après le début de la guerre, les républicains de la Chambre des représentants sont de plus en plus opposés à l’envoi d’aide à l’Ukraine, pour des raisons à la fois budgétaires et de politique étrangère. Johnson s’est opposé à l’argent pour l’Ukraine avant de devenir président, et a depuis préconisé pour des dépenses limitées et une gestion séparée du financement pour l’Ukraine et Israël.

Johnson a reconnu que le projet de loi risquait de faire fuir les démocrates, dire à FOX News il a l’intention d’appeler le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, pour une “conversation directe et réfléchie à ce sujet”.

Mais les démocrates ne sont pas les seuls à s’y opposer. McConnell a répété à plusieurs reprises que les deux problèmes étaient liés. Il a spécifiquement lié les deux causes lundi dans un discours de présentation de l’ambassadeur d’Ukraine aux États-Unis lors d’un événement à Louisville.

“C’est le moment d’agir rapidement et de manière décisive pour éviter de nouvelles pertes de vies humaines et pour imposer de véritables conséquences aux tyrans qui ont terrorisé les peuples d’Ukraine et d’Israël”, a déclaré McConnell. “Et à l’heure actuelle, le Sénat a la possibilité de fournir une aide supplémentaire qui nous aidera à faire exactement cela.”

Johnson a néanmoins souligné la nécessité de donner la priorité à l’aide autonome à Israël tout en compensant les coûts. Il a déclaré que se tenir aux côtés d’Israël était « un besoin plus immédiat que celui des agents du fisc ».

“Nous n’allons pas simplement imprimer de l’argent et l’envoyer à l’étranger”, a-t-il déclaré. “Parce que notre autre préoccupation primordiale est notre propre force en tant que nation, qui est liée à notre stabilité budgétaire. Et c’est un gros problème que nous avons également. Nous devons le garder à l’esprit lorsque nous essayons de aide tout le monde. »

Le secrétaire d’État Antony Blinken et le secrétaire à la Défense Lloyd Austin ont comparu mercredi devant la commission des crédits du Sénat pour plaider en faveur du maintien de l’aide américaine aux deux pays. Leur témoignage a été interrompu à plusieurs reprises par des manifestants appelant à un cessez-le-feu au Moyen-Orient.



basculer la légende Stefani Reynolds/AFP via Getty Images

Le financement de l’IRS est devenu un point d’éclair politique

Le projet de loi de la Chambre réduirait d’environ 14 milliards de dollars les 80 milliards de dollars alloués par la loi de Biden sur la réduction de l’inflation de 2022 à l’IRS, l’agence qui gère le traitement des déclarations de revenus, le service aux contribuables et l’application des lois.

L’IRS a déclaré qu’il utiliserait cet argent pour mettre à jour ses systèmes informatiques vieux de plusieurs décennies, améliorer le service client et renforcer l’application de la loi pour collecter les 600 milliards de dollars d’impôts estimés. rester impayé chaque annéeen grande partie auprès de personnes riches qui sous-déclarent leurs revenus.

En fait, plus tôt ce mois-ci, a lancé une nouvelle initiative – en utilisant un financement fédéral – visant à garantir que les grandes entreprises paient les impôts qu’elles doivent, entre autres efforts.

L’IRS est sous-financé depuis les années 1980, selon le Établissement Brookings. Son budget de mise en application a été réduit de près d’un quart au cours de la dernière décennie, et une nouvelle réduction de son budget reste une priorité. première priorité républicaine.

Johnson a déclaré que le projet de loi vise à utiliser une partie des fonds de l’IRS pour répondre aux besoins immédiats en matière de sécurité nationale, ajoutant que “nous traiterons du reste de cette question plus tard”.

Maya MacGuineas, présidente du Comité bipartisan pour un budget fédéral responsable, a déclaré : Édition du matin que l’idée de compenser le coût de l’aide étrangère est une approche raisonnable, étant donné l’ampleur du déficit et de la dette des États-Unis.

Mais elle dit que retirer de l’argent de l’IRS – qu’elle décrit comme probablement le seul programme fédéral qui s’autofinance – n’est « pas la compensation la plus intelligente si ce que vous voulez faire est d’être financièrement responsable ».

“Il a en fait doublé les emprunts en annulant l’argent destiné à l’IRS, ce qui se traduirait par une perte plus importante en termes de revenus collectés”, explique MacGuineas. “Cela pourrait donc être deux fois plus cher que la facture réelle, si cela était associé à une réduction d’une partie du financement de l’IRS.”

Les démocrates opposés au projet de loi affirment que l’IRS a besoin de cet argent pour fonctionner avant la saison des impôts, qui commence en janvier.

Les démocrates ne veulent pas créer ce précédent

Les législateurs des deux côtés s’opposeront probablement au projet de loi uniquement sur la base d’un précédent, ne voulant pas lier le financement d’urgence – que le Congrès aborde habituellement séparément – ​​à des réductions de dépenses.

Ben Cardin, président des relations étrangères du Sénat, D-Md., je l’ai appelé une “pilule empoisonnée”, tandis que la représentante Debbie Wasserman Schultz, D.-Fla., a déclaré dans un communiqué que les « jeux politiques de Johnson sont offensants pour tous les Américains pro-israéliens ».

“Quand la maison de votre voisin est en feu, vous ne marchandez pas le prix du tuyau d’arrosage”, ajoute-t-elle.

Le financement supplémentaire d’urgence est utilisé pour faire face aux crises urgentes, a expliqué la représentante Rosa DeLauro, D-Conn., membre éminent du comité des crédits de la Chambre.

Dit-elle dans un rapport que les Républicains de la Chambre créent un « dangereux précédent » en suggérant que la réponse aux urgences dépend de la suppression d’autres programmes.

Elle a contesté d’autres aspects du projet de loi, notamment le fait qu’il n’inclut pas d’argent pour l’aide humanitaire au Moyen-Orient et qu’il “abandonne également nos alliés en Europe et dans l’Indo-Pacifique et n’inclut pas les investissements nationaux indispensables”.

“Nous perdons du temps que nos alliés à l’étranger et le peuple américain qui vivent d’un salaire à l’autre n’ont pas à perdre”, a-t-elle déclaré.

DeLauro a appelé les Républicains de la Chambre des représentants à venir à la table des négociations pour adopter un plan supplémentaire d’urgence complet ainsi que des projets de loi de financement pour l’année 2024. Le gouvernement fermera ses portes si…