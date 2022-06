Le projet de loi du GOP resserrerait les règles pour les sociétés financières utilisant les informations sur les clients

Le représentant Patrick McHenry, républicain de Caroline du Nord et membre de haut rang du comité des services financiers de la Chambre, prend la parole lors d’une audience à Washington, DC

Un nouveau projet de loi du membre du classement des services financiers de la Chambre, Patrick McHenry, RN.C., jette les bases de la manière dont le GOP abordera la confidentialité des données financières si le parti regagne la majorité à la chambre en novembre.

Le projet de discussion, partagé exclusivement avec CNBC, moderniserait une loi sur la protection des données financières connue sous le nom de loi Gramm-Leach-Bliley pour couvrir les agrégateurs de données en plus des institutions financières et exigerait plus de transparence avec les clients. De tels changements pourraient finir par s’appliquer à des entreprises de technologie financière comme Plaid ou Intuit’s Mint.

Le texte arrive le jour même où les législateurs du comité de l’énergie et du commerce de la Chambre ont annoté la loi américaine sur la confidentialité et la protection des données, un nouveau cadre bipartisan qui a remis la confidentialité numérique sous les feux de la rampe au moment où le Congrès se prépare à conclure ses vacances d’août. . Alors que la pression en faveur d’une loi fédérale sur la protection de la vie privée a connu de nombreux arrêts et redémarrages dans le passé, le nouveau texte a fourni une étincelle renouvelée derrière l’effort car il comprenait des compromis sur des questions clés qui avaient précédemment bloqué les pourparlers.

Le projet vise à mettre à jour une partie ciblée de la loi et à l’élargir afin qu’elle reste pertinente même face à de nouvelles innovations, selon un haut responsable républicain du Comité des services financiers non autorisé à s’exprimer officiellement.

“Nous ne voulions pas commencer avec un modèle vraiment normatif et restrictif qui empêcherait les développeurs de créer une nouvelle application ou d’affiner votre application, en créant de nouveaux produits”, a déclaré le membre du personnel. “Mais nous voulions nous assurer que les consommateurs disposaient de toutes les informations nécessaires pour faire des choix judicieux sur ce qu’ils sont prêts à partager et ce qu’ils ne sont pas prêts à partager.”

Le projet de discussion exigerait que les institutions financières informent les clients lorsque leurs informations personnelles non publiques sont collectées, et pas seulement lorsqu’elles sont divulguées à des tiers.

Cela permettrait également aux consommateurs de dire aux institutions financières et aux agrégateurs de données de cesser de collecter leurs données ou de supprimer les données dont ils disposent. En outre, cela élargirait la définition des informations non publiques personnellement identifiables soumises à la loi et les entreprises couvertes par le projet de loi devraient donner aux consommateurs la possibilité de refuser la collecte de données si cela n’est pas nécessaire pour fournir un service.

Le projet de loi permet aux agences fédérales de créer des règles qui tiennent compte du fardeau de conformité potentiellement plus élevé pour les petites entreprises. Cela empêcherait également la loi des États de créer une norme nationale, ce que certains démocrates ont rejeté dans d’autres discussions sur la confidentialité, car ils considèrent les États comme des lieux importants pour étendre les protections en plus de la loi fédérale.

“Cette proposition modernisera le cadre actuel pour mieux s’aligner sur l’évolution de la technologie et protéger contre l’utilisation abusive ou excessive des informations personnelles des consommateurs”, a déclaré McHenry dans un communiqué. “J’ai hâte de continuer à travailler avec mes collègues sur ce projet de discussion pour protéger la vie privée des Américains sans étrangler l’innovation.”

