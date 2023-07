Le projet de loi du GOP offre une seconde chance aux adolescents purgeant de longues peines de prison – Shaw Local

Les journaux et les émissions regorgent d’histoires d’adolescents et de jeunes adultes commettant des crimes – dont beaucoup sont horribles et violents. La justice exige un procès équitable, et si les jurés condamnent, alors la peine appropriée doit être infligée. Si le crime est suffisamment odieux pour justifier une peine plus longue, qu’il en soit ainsi.

Mais nous savons tous que les adolescents et les jeunes adultes ont tendance à faire des choix irréfléchis et irrationnels. Il doit y avoir un équilibre entre une peine adaptée au crime et une peine qui tient compte de l’immaturité du jeune. Y a-t-il des moments où les circonstances entourant le crime d’un jeune justifient une seconde chance, une occasion pour un détenu de plaider en faveur d’une libération anticipée?

Le sénateur d’État Seth Lewis, R-Bartlett, pense qu’en effet, les secondes chances ont leur place dans le système judiciaire de l’Illinois.

La législation introduite par Lewis s’appuie sur les précédentes réformes des peines qui ont aboli les peines d’emprisonnement à perpétuité pour les personnes reconnues coupables de meurtre au premier degré alors qu’elles avaient moins de 21 ans, si leurs peines étaient prononcées le 1er juin 2019 ou après. Elles seraient autorisées à demander une libération conditionnelle. après avoir purgé 40 ans ou plus. Tout condamné qui a commis un meurtre au premier degré avant l’âge de 21 ans mais qui a reçu une peine inférieure à la perpétuité naturelle peut demander une libération conditionnelle après avoir purgé 20 ans. Et tout condamné qui avait moins de 21 ans lorsqu’il a commis des crimes autres que le meurtre au premier degré serait éligible à la libération conditionnelle après avoir purgé 10 ans.

Le gouverneur JB Pritzker a promulgué ces réformes, dont certaines avaient été proposées par Lewis et sa collègue de la Chambre Rita Mayfield, D-Waukegan. La nouvelle proposition de Lewis rendrait cette législation antérieure rétroactive à toute personne âgée de moins de 21 ans lors de la commission des crimes et condamnée avant le 1er juin 2019.

Les secondes chances comportent intrinsèquement des risques. Une personne coupable d’un crime qui obtient une seconde chance peut emprunter la bonne voie pour aller de l’avant ou peut retomber dans ses vieilles habitudes. Les droits et les sentiments des victimes doivent également être pesés. Il en va de même pour la sécurité de la communauté au sens large. La société doit décider si le risque en vaut la peine, si la rédemption est possible.

Mais la valeur de la législation de Lewis est son accent particulier sur les adolescents et les jeunes adultes, dont le cerveau est encore en développement. Cela doit être pris en compte lorsque le système judiciaire évalue le potentiel des détenus à retomber dans un comportement criminel en tant qu’adultes plus âgés. « De nombreuses personnes reconnues coupables de crimes alors qu’elles étaient enfants et jeunes adultes vieilliront et ne commettront pas de crimes plus tard dans la vie », a déclaré le révérend Lindsey Hammond, directeur des politiques d’un groupe de défense de la réforme de la justice pénale appelé Restore Justice, lors d’une audience du Sénat de l’État à Mars.

Tout aussi important dans ce calcul est l’environnement dans lequel ces adolescents et jeunes adultes ont grandi. Nous avons clairement exprimé notre plaidoyer en faveur d’une législation de la seconde chance dans un éditorial de 2017 lorsque nous avons écrit :

«Une seconde chance peut être une bouée de sauvetage, en particulier dans les rues latérales sud et ouest où de nombreux jeunes estiment qu’ils n’ont aucune chance du tout – en particulier après avoir eu un contact précoce avec la loi. Pour tant d’adolescents et de jeunes adultes, les ponts semblent être empilés comme des gratte-ciel contre eux. Familles brisées ; des coups de feu aussi banals que des coups de klaxon ; des écoles sous-financées et peu performantes ; l’omniprésence toxique des drogues et des gangs – tous des facteurs qui conspirent contre la volonté d’un jeune d’avoir une vie meilleure.

La législation de Lewis ne signifie pas davantage d’évitement des peines de prison, et encore moins des poursuites elles-mêmes. Même une peine de 10 ans avant l’admissibilité à la libération conditionnelle signifie de nombreuses années perdues derrière les barreaux, dans la fleur de l’âge d’un jeune condamné, en paiement à la société pour le crime. Mais le projet de loi offre un sentiment d’espoir qu’il sera encore temps de suivre une voie différente, à mesure que la sagesse des années plus anciennes approche.

Le projet de loi de Lewis n’a pas avancé lors de la session législative de printemps, mais il n’est pas encore mort, et les législateurs des États devraient l’examiner de plus près lorsque l’Assemblée générale se réunira à nouveau. Il doit encore affiner le projet de loi pour apaiser les inquiétudes des groupes de défense des droits des victimes, qui veulent à juste titre avoir l’assurance que les victimes ou leurs proches seront informés lorsqu’un détenu impliqué dans leur affaire demande une libération anticipée.

Ce n’est pas une grande demande de la part des défenseurs des droits des victimes, et Lewis devrait apporter ces modifications à son projet de loi. Ensuite, lorsque cette législation reviendra à l’Assemblée générale pour examen, les législateurs devraient l’envoyer à Pritzker pour sa signature. La justice, après tout, ne consiste pas seulement à infliger des peines – elle doit englober la réhabilitation.

La perspective d’une seconde chance est inhérente à cette réhabilitation. Nous connaissons de nombreux exemples de vies de jeunes errants non seulement qui ont été renversées dans les années suivantes, mais qui ont ensuite été mises au service d’aider d’autres jeunes à éviter une voie autodestructrice.

– Tribune de Chicago