Le projet de loi du 17 juin marquant la fin de l’esclavage aux États-Unis signé par Biden

Biden signe le projet de loi Juneteenth, donnant aux employés fédéraux un jour de congé pour les nouvelles vacances

Le vice-président Kamala Harris, Opal Lee et des législateurs clés ont accompagné le président Biden lors de sa signature

Juneteenth sera principalement observé le vendredi de cette année

Les vacances marquent le jour où les esclaves de Galveston, au Texas, ont appris la proclamation d’émancipation

WASHINGTON – Le président Joe Biden a signé jeudi une loi faisant de Juneteenth, une journée commémorative de la fin de l’esclavage dans les États confédérés, un jour férié fédéral.

« Cela restera pour moi l’un des plus grands honneurs que j’aurai en tant que président », a déclaré Biden.

Le président a signé le Juneteenth National Independence Day Act dans l’East Room de la Maison Blanche, flanqué du vice-président Kamala Harris et des principaux législateurs lors de l’adoption rapide du projet de loi.

« Nous avons parcouru beaucoup de chemin et nous avons beaucoup à faire, mais aujourd’hui est un jour de fête », a déclaré Harris.

Harris, le premier vice-président noir du pays, a également noté l’importance de l’endroit où se déroulait la signature du projet de loi. « Nous sommes rassemblés ici dans une maison construite par des esclaves », a-t-elle déclaré.

Et Biden a salué les dernières vacances du pays comme un moyen d’aider à guérir des divisions séculaires et à instaurer la justice raciale. « Les grandes nations n’ignorent pas leurs moments les plus douloureux, elles les embrassent », a déclaré Biden. « En se souvenant de ces moments, nous commençons à guérir et à devenir plus forts. »

Congé pour les travailleurs fédéraux

La loi est entrée en vigueur immédiatement après la signature de Biden, ce qui signifie que les travailleurs fédéraux seront autorisés à observer l’occasion avant samedi. « Comme le 19 tombe un samedi, la plupart des employés fédéraux observeront le jour férié demain, le 18 juin », l’Office of Personnel Management des États-Unis a écrit dans un tweet.

Il n’est pas encore clair si le nouveau jour férié éloignera les transporteurs postaux de leurs itinéraires demain.

Le dix juin marque le jour où les esclaves de Galveston, au Texas, ont été informés de la proclamation d’émancipation en 1865.

Alors que le président Abraham Lincoln a prononcé sa proclamation libérant tous les esclaves dans les États rebelles en 1862, les troupes confédérées et les propriétaires d’esclaves dans les États qui avaient fait sécession n’ont pas observé la proclamation jusqu’à ce que les troupes de l’Union arrivent pour libérer les esclaves, dont les derniers étaient à Galveston.

Livres:25 livres pour enfants et adultes pour célébrer le 19 juin et réfléchir sur l’histoire de l’esclavage

Suite:Disney sortira Juneteenth EP sur l’expérience des Noirs avec Chloe Bailey, YBN Cordae, plus

Longtemps observé parmi les Noirs américains, Juneteenth a gagné en importance ces dernières années après que les mouvements de justice raciale ont accru l’intérêt pour les vacances et que davantage d’États et de villes ont adopté une législation commémorant l’émancipation.

Passage rapide à la Chambre et au Sénat

Le projet de loi a été adopté à l’unanimité par le Sénat et a atteint un quasi-consensus à la Chambre, avec 14 législateurs républicains votant contre le projet de loi.

Ces législateurs étaient les suivants : Rep. Mo Brooks, R-Ala. ; le représentant Andy Biggs, R-Arizona ; Représentant Scott DesJarlais, R-Tenn.; Représentant Tom Tiffany, R-Wis. ; Représentant Doug LaMalfa, R-Californie; le représentant Mike Rogers, R-Ala. ; le représentant Ralph Norman, S.R.C. ; Représentant Chip Roy, R-Texas; le représentant Paul Gosar, R-Arizona ; Représentant Tom McClintock, R-Californie ; Représentant Matt Rosendale, R-Mont.; représentant Ronny Jackson, R-Texas; représentant Thomas Massie, R-Ky.; et le représentant Andrew Clyde, R-Ga.

Suite:Qui sont les 14 républicains de la Chambre qui ont voté contre un jour férié le 15 juin ? Et pourquoi?

« En faisant de Juneteenth un jour férié fédéral, nous reconnaissons les péchés du passé, nous les combattons, les enseignons et apprenons d’eux alors que nous travaillons à une union plus parfaite », a déclaré le chef de la majorité au Sénat Chuck Schumer, DN.Y., une conférence de presse après l’adoption du projet de loi par le Sénat.

« Ce sera le seul jour férié fédéral qui reconnaît le terrible héritage de l’esclavage ainsi que la noble vérité qu’aucun de nous n’est libre tant que nous ne sommes pas tous libres », a poursuivi le chef de la majorité.

Suite:Le manque de soutien et d’argent du parti, ainsi que le racisme et le sexisme, signifient que les femmes noires perdent souvent les élections dans tout l’État

Réforme policière :L’immunité qualifiée divise les législateurs dans les pourparlers sur la réforme de la police. Quelle est cette défense juridique?

« Il n’y a rien de plus puissant qu’une idée dont le temps est venu. Et il me semble que c’est le moment le plus propice pour nous de reconnaître notre histoire et d’en tirer des leçons », a déclaré le sénateur John Cornyn, R-Texas, dans des remarques sur la signature du projet de loi.

Cornyn a noté que Juneteenth était déjà considérée comme un jour férié au Texas depuis 1980 et que le nouveau jour férié fédéral a une signification particulière dans le pays car il est aux prises avec son histoire et les questions en cours de race et de liberté.

« Mais je pense qu’il n’y a pas de meilleur moment que le présent, en particulier compte tenu des conflits que nous avons vus, du niveau de méfiance par exemple, entre les forces de l’ordre et les communautés qu’ils servent, que de reconnaître l’histoire de notre nation et d’en tirer des leçons, » continua Cornyn.

Suivez Matthew Brown en ligne @mrbrownsir.