Le projet de loi destiné à aider les comtés de Virginie-Occidentale à payer les frais de prison n’a pas « eu l’impact escompté », ont déclaré les législateurs

La commissaire du comté d’Upshur, Kristie Tenney, a déclaré aux législateurs lundi 26 août 2024 que malgré les efforts déployés pour faire face aux coûts des prisons du comté, le comté d’Upshur était toujours en difficulté. (Perry Bennett | Photographie législative de Virginie-Occidentale)

Plus d’un an après l’entrée en vigueur d’une loi visant à réduire les coûts des prisons de comté, certains responsables du comté ont demandé lundi aux législateurs de l’État de faire davantage pour aider à réduire leurs coûts.

Les comtés de Virginie-Occidentale paient à l’État par détenu et par jour pour héberger les détenus dans les prisons régionales. Le bureau du budget de l’État calcule le taux journalier en utilisant le coût moyen sur trois ans de l’hébergement d’un détenu. Le taux journalier actuel est de 67,27 $ par détenu.

En 2022, les factures de prison ont coûté aux 55 comtés de l’État un total de 45 millions de dollarsde nombreux gouvernements locaux considérant cette taxe comme leur plus grosse dépense annuelle.

Projet de loi 3552qui a été adopté au cours de la session législative de 2023, permet aux comtés d’être remboursés par certaines municipalités pour un maximum de cinq jours de frais de prison pour un détenu accusé de crimes spécifiques. Selon ce projet de loi, si les comtés ont moins de 80 % des lits qui leur sont attribués occupés, le tarif pourrait baisser jusqu’à un tarif réduit, qui est actuellement de 45,97 $. Cependant, s’ils ont plus de 120 % de capacité pour leurs lits réservés, la facture augmente jusqu’à un tarif excédentaire, qui est actuellement de 68,95 $.

S’exprimant devant le Comité de surveillance législative de l’Autorité régionale des prisons et des établissements correctionnels, réuni lundi, le commissaire du comté de Berkeley, Eddie Gochenour, a déclaré que la législation avait eu un impact significatif dans le comté, lui permettant d’économiser environ 370 000 $.

Mais Gochenour a déclaré que malgré la législation, la facture de la prison est un fardeau.

« Nous en arrivons au point où, financièrement, il devient de plus en plus difficile pour nous de pouvoir respecter les tarifs journaliers, comme cela a été suggéré, qui pourraient être augmentés », a déclaré Gochenour.

Il a déclaré que le comté a fait ce qu’il pouvait pour réduire ses factures de prison, y compris un système de rapport quotidien et un système de détention à domicile, qui permettent au comté d’économiser environ 4,95 millions de dollars par an.

Gochenour a déclaré qu’il n’était pas certain que les comtés devraient payer la facture. Les détenus sont accusés de crimes d’État et traduits devant les magistrats de l’État, a-t-il déclaré.

« Je suis donc aux prises avec des choses comme ça, sachant que nous avons besoin d’argent pour renforcer la sécurité publique, et je demande simplement d’être attentif à la position des comtés », a-t-il déclaré.

Bryan Arthur, directeur adjoint des opérations fiscales de la Division des services administratifs de l’État, a déclaré que si l’intention du projet de loi HB 3552 était de réduire le nombre de jours facturés aux comtés, 34 des 55 comtés de l’État ont augmenté le nombre de jours facturés de 2023 à 2024.

« Je ne sais pas si cela a eu l’impact escompté, du moins à ce moment-là », a déclaré Arthur.

Plusieurs grands comtés, dont Kanawha, Jefferson et Putnam, n’atteignent pas 80 % des lits de prison qui leur sont alloués, ce qui signifie qu’ils paient le tarif réduit.

Arthur a déclaré aux législateurs qu’il en coûte en réalité à la division environ 77 $ par jour et par détenu en dollars de 2024 pour couvrir les frais de fonctionnement quotidiens.

Arthur a déclaré que quatre comtés : Webster, Clay, McDowell et Lincoln ont accumulé environ 10 millions de dollars de frais de prison en souffrance au fil des ans.

La commissaire du comté d’Upshur, Kristie Tenney, a déclaré que malgré les efforts des législateurs pour traiter les projets de loi sur les prisons du comté, Upshur est toujours en difficulté.

« Notre assiette fiscale n’a pas encore augmenté de manière significative, notre budget pour les frais de prison a plus que doublé dans le comté d’Upshur au cours des sept dernières années », a déclaré Tenney. « Nous avons simplement exploré diverses opportunités [to lower jail bills] « Nous avons également pris des mesures dans le comté d’Upshur, notamment en renforçant nos efforts de confinement à domicile, en collaborant avec notre centre de rapport de jour, en travaillant avec le bureau du procureur, notre shérif et nos juges. Mais nous continuons à faire face à des difficultés sans aucun soulagement. »

ABONNEZ-VOUS : RECEVEZ LES TITRES DU MATIN DANS VOTRE BOÎTE DE RÉCEPTION